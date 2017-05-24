12:04 24 мая

Спецназ ФСБ отработает в Крыму действия по пресечению терактов

В Крыму пройдет учение подразделений ФСБ, в котором примут участие около 2-х тысяч военнослужащих, передает Интерфакс сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецназ ФСБ отработает в Крыму действия по пресечению терактов


В период с 24 по 29 мая 2017 года в Республике Крым будет проводиться тактико-специальное учение подразделений специального назначения органов Федеральной службы безопасности. В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории,
говорится в сообщении.


Отмечается, что общая численность военнослужащих, задействованных в учении, составит около 2 тыс. человек.

В рамках учения также будут использоваться «воздушные и морские суда, специальная бронированная техника, роботизированные комплексы, современные образцы обнаружения и поражения противника».

Тренировки пройдут в два этапа. «Будут отработаны действия спецназа на объектах морской инфраструктуры государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз", а также санаторно-гостиничного комплекса городского округа Евпатория, включая отдельные участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности», – рассказали в ЦОС.

Использованы фотографии: http://www.novosti.rs
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Комментарии 10

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  1. dik-nsk Сегодня, 11:06
    нужное дело, чтобы повторений с гибелью ребят не было, теракт предотвратили, а парней жалко
    dik-nsk
  2. Alex_Rarog Сегодня, 11:07
    Блин все таки приятно постоянно слушать о различных учениях,пополнениях создании новых и восстановлении старых формирований. А не как при сердюкове.....
    Alex_Rarog
  3. barclay Сегодня, 11:10
    На "руине" обязательно найдутся писатели-фантасты с криком о подготовке вероломного вторжения из Крыма.
    barclay
    1. Alexey RA Сегодня, 11:34
      Цитата: barclay
      На "руине" обязательно найдутся писатели-фантасты с криком о подготовке вероломного вторжения из Крыма.

      Один точно будет - bither АКА Ян Валетов. laughing
      И толпа "анал...итиков" - всякие там любители смачной кавы и носители выдающихся ушей.
      Alexey RA
  4. Копчёный Сегодня, 11:14
    Или фотка очень старая или бойцы в сменке.
    Копчёный
  5. Alexey RA Сегодня, 11:32
    В период с 24 по 29 мая 2017 года в Республике Крым будет проводиться тактико-специальное учение подразделений специального назначения органов Федеральной службы безопасности.

    Теперь ясно - почему по Крыму разъезжают "Фалькатусы".
    Alexey RA
  6. Холуай Сегодня, 11:32
    2 тыс бойцов, что то много.
    Холуай
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:33
    примут участие около 2-х тысяч военнослужащих

    Может учения такого масштаба (а для учений ФСБ это масштаб) охладят "горячие головы" на Украине. Ну, а если нет, то с террористами и диверсантами разговор один.
    rotmistr60
  8. mikh-korsakov Сегодня, 11:59
    Что получилось - то получилось. Не стали давить гадину еще на стадии майданного бунта. Много тут неясного, в том числе со стороны друга Порошенко Зурабова, да прошлое не вернешь. Теперь нам противостоит озлобленная против нас какая-никакая, а военная машина, которую учит и вооружает НАТО. Я уверен. что прямых атак против Крыма не последует. Сейчас у них другая затея, у них праздник - безвиз. Вот как сейчас жителю Крыма попасть в Европу. Если сохранился украинский паспорт, ехать на Украину, и оттуда без визы ехать в Европу. Многие и задумаются, а причем тут Россия. Патриотизм это хорошо, но лучше если он подкреплен экономическими достижениями, а с этим-то плохо, отдельное спасибо экономическому блоку правительства, который в чрезвычайных условиях действует по лекалам МВФ.
    mikh-korsakov
  9. Ferdinant Сегодня, 12:04
    Интересно,что в то же время СБУ будет то же проводить учения,в СМИ предупреждают.
    Ferdinant
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