Спецназ ФСБ отработает в Крыму действия по пресечению терактов

В период с 24 по 29 мая 2017 года в Республике Крым будет проводиться тактико-специальное учение подразделений специального назначения органов Федеральной службы безопасности. В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории,

В Крыму пройдет учение подразделений ФСБ, в котором примут участие около 2-х тысяч военнослужащих, передает Интерфакс сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.говорится в сообщении.Отмечается, что общая численность военнослужащих, задействованных в учении, составит около 2 тыс. человек.В рамках учения также будут использоваться «воздушные и морские суда, специальная бронированная техника, роботизированные комплексы, современные образцы обнаружения и поражения противника».Тренировки пройдут в два этапа. «Будут отработаны действия спецназа на объектах морской инфраструктуры государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз", а также санаторно-гостиничного комплекса городского округа Евпатория, включая отдельные участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности», – рассказали в ЦОС.