С Египтом ведутся переговоры по продаже вертолетов для "Мистралей"
Согласно информации РИА Новости , заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил о ведущихся на данном этапе переговорах , связанных с приобретением Египтом машин для вертолетоносцев типа " Мистраль ".
Ранее Андрей Богинский, занимающий пост гендиректора холдинга "Вертолеты России", заявил, что окончательное решение по указанному поводу может быть принято до конца мая.
В 1984 году на ОКБ Камова начали реализовывать проект «В-60», который предполагал создание командного вертолета, предназначенного для ведения разведки на поле боя, выдачи целеуказания и обеспечения групповых действий боевых ударных вертолетов типа Ми-26 и Ка-50. Однако финансирование резко иссякло, и стало понятно, что разработку принципиально новой машины ОКБ не потянет. Был принят компромиссный вариант, который, как показали результаты его реализации, оказался даже лучше первоначально запланированного. Было решено глубоко модернизировать ударный Ка-50 «Черная акула», дополнив его функцией командного вертолета. С этой целью на машине был установлен специализированный оптико-электронный и радиолокационный комплекс. А это в свою очередь «подтянуло» и боевые возможности Ка-52 как ударного вертолета, предоставив ему возможность вести боевые действия в любых погодных условиях и в любое время суток.
Первый опытный образец Ка-52 был на 85% сделан из узлов Ка-50. В декабре 1996 года, когда машина еще ни разу не поднималась в воздух, вертолет представили на индийском авиасалоне. Доводка Ка-52 до его нынешнего уровня, можно сказать, идеального командно-ударного вертолета продолжалась до 2006 года. В 2008 году началось серийное производства «Аллигатора». На вооружение армейской авиации он поступил в 2011 году.
Там ведутся контакты по линии компетентных наших организаций.
Ранее Андрей Богинский, занимающий пост гендиректора холдинга "Вертолеты России", заявил, что окончательное решение по указанному поводу может быть принято до конца мая.
В 1984 году на ОКБ Камова начали реализовывать проект «В-60», который предполагал создание командного вертолета, предназначенного для ведения разведки на поле боя, выдачи целеуказания и обеспечения групповых действий боевых ударных вертолетов типа Ми-26 и Ка-50. Однако финансирование резко иссякло, и стало понятно, что разработку принципиально новой машины ОКБ не потянет. Был принят компромиссный вариант, который, как показали результаты его реализации, оказался даже лучше первоначально запланированного. Было решено глубоко модернизировать ударный Ка-50 «Черная акула», дополнив его функцией командного вертолета. С этой целью на машине был установлен специализированный оптико-электронный и радиолокационный комплекс. А это в свою очередь «подтянуло» и боевые возможности Ка-52 как ударного вертолета, предоставив ему возможность вести боевые действия в любых погодных условиях и в любое время суток.
Первый опытный образец Ка-52 был на 85% сделан из узлов Ка-50. В декабре 1996 года, когда машина еще ни разу не поднималась в воздух, вертолет представили на индийском авиасалоне. Доводка Ка-52 до его нынешнего уровня, можно сказать, идеального командно-ударного вертолета продолжалась до 2006 года. В 2008 году началось серийное производства «Аллигатора». На вооружение армейской авиации он поступил в 2011 году.
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