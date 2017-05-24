12:04 24 мая

С Египтом ведутся переговоры по продаже вертолетов для "Мистралей"

Согласно информации РИА Новости , заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил о ведущихся на данном этапе переговорах , связанных с приобретением Египтом машин для вертолетоносцев типа " Мистраль ".

Там ведутся контакты по линии компетентных наших организаций.


Ранее Андрей Богинский, занимающий пост гендиректора холдинга "Вертолеты России", заявил, что окончательное решение по указанному поводу может быть принято до конца мая.


С Египтом ведутся переговоры по продаже вертолетов для "Мистралей"


В 1984 году на ОКБ Камова начали реализовывать проект «В-60», который предполагал создание командного вертолета, предназначенного для ведения разведки на поле боя, выдачи целеуказания и обеспечения групповых действий боевых ударных вертолетов типа Ми-26 и Ка-50. Однако финансирование резко иссякло, и стало понятно, что разработку принципиально новой машины ОКБ не потянет. Был принят компромиссный вариант, который, как показали результаты его реализации, оказался даже лучше первоначально запланированного. Было решено глубоко модернизировать ударный Ка-50 «Черная акула», дополнив его функцией командного вертолета. С этой целью на машине был установлен специализированный оптико-электронный и радиолокационный комплекс. А это в свою очередь «подтянуло» и боевые возможности Ка-52 как ударного вертолета, предоставив ему возможность вести боевые действия в любых погодных условиях и в любое время суток.

Первый опытный образец Ка-52 был на 85% сделан из узлов Ка-50. В декабре 1996 года, когда машина еще ни разу не поднималась в воздух, вертолет представили на индийском авиасалоне. Доводка Ка-52 до его нынешнего уровня, можно сказать, идеального командно-ударного вертолета продолжалась до 2006 года. В 2008 году началось серийное производства «Аллигатора». На вооружение армейской авиации он поступил в 2011 году.


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 11:18

    Пусть к французам обратятся... wink
    МПК105
  2. svp67 Сегодня, 11:22
    "Русские Мистрали" "заточены" под эти вертолеты. Если не договорятся, то получается, что корабли останутся без "главного калибра"
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
      Цитата: svp67
      Если не договорятся, то получается, что корабли останутся без "главного калибра"

      hi Угу , или от безысходности "Мистрали" России продадут ...
      bouncyhunter
    2. donavi49 Сегодня, 11:39
      Нет, они заточены под более высокие машины - следовательно более низкий Тигр туда также отлично встанет. Просто Тигр не очень и дорог.

      Сейчас там вообще Газельки из состава египетской морской авиации летают. Ну и NH-90. Ка-29 они покупать не собираются. Впрочем и NH-90 пока лишь пробная партия.
      donavi49
  3. kapitan92 Сегодня, 11:28
    С Египтом ведутся переговоры по продаже Ка-52

    Некорректное название статьи.
    Контракт на поставку вертолетов Ка-52 в Египте был подписан осенью 2015 года. По сведениям, опубликованным в декабре 2015 года в корпоративном журнале холдинга «Вертолеты России», объем партии составляет 46 машин.
    Корабельный вариант КА 52К. (автору статьи на заметку).
    kapitan92
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 11:44
      Это то давно известно, если в скором времени им передавать собрались. Видимо, МИД заявил о новых поставках. Возможно речь идет и не о Ка-52.
      Юджин-Евгений
  4. Комментарий был удален.
Картина дня