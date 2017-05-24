На Украине приговорен к лишению свободы организатор движения «Юго-Восток»

Двадцать третьего мая Киевский районный суд Харькова поддержал требования прокуратуры области и признал виновным 69-летнего лидера движения "Юго-Восток" в организации массовых беспорядков, которые сопровождались погромами (статья 294 УК Украины), и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, захвату государственной власти (статья 109 УК). По информации процессуального руководителя Максима Мозгового, координатор сепаратистского движения приговорен к шести годам лишения свободы,

Украинский суд признал виновным лидера и координатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина в организации массовых беспорядков в Харькове и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Украины, передает РИА Новости сообщение пресс-службы прокуратуры Харьковской области.говорится в релизе.Сообщается, что «Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской облгосадминистрации, в ходе которых неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию "Харьковской народной республики" и так называемой "Конституции ХНР"».Он также был «одним из инициаторов проведения в Харькове референдума по вопросам федерализации – о создании так называемой "Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова", который планировался в мае 2014 года, однако не состоялся», рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.Апухтин был задержан в апреле 2014 года. В августе того же года суд «удовлетворил иск прокуратуры и прекратил деятельность общественной организации "Юго-Восток" путем принудительного роспуска». Судья признал, что организация несет в себе «угрозу суверенитету Украины и безопасности ее народа».