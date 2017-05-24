14:53 24 мая

Шойгу: ПАК ФА поступит в войска в 2019 году

Вооруженные силы России получат истребители Т-50 (ПАК ФА) в 2019 году, а новейшие ЗРК С-500 – в 2020-ом, передает РИА Новости сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.



Поставки в войска с 2019 года перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50, а в 2020 году – зенитного ракетного комплекса С-500 повысят эффективность борьбы с современными средствами воздушно-космического нападения,
сказал министр в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.


По словам Шойгу, «реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора».

Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik рассказал, что «новый истребитель отличают малозаметность, сверхманевренность, "умная" обшивка – новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование», а также возможность сверхзвуковых скоростей без форсажа.

Он отметил, что основными конкурентами истребителя Т-50 являются американские F-22 и F-35.

Использованы фотографии: http://tvzvezda.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. Александр романов Сегодня, 12:12
    2018 переносится на 2019. 2019 перенесут на 2020.
    По словам Шойгу, «реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора»

    Жаль ,что Шоигу не сказал,к какому году обеспечит
    Александр романов
    1. К0щей Сегодня, 12:22
      Цитата: Александр романов
      Жаль ,что Шоигу не сказал,к какому году обеспечит

      ха, тупень он что ли?) надо отдать должное, он очень сильно преобразил армию после сердюкова.
      К0щей
      1. НасРать Сегодня, 12:25
        Цитата: К0щей
        Цитата: Александр романов
        Жаль ,что Шоигу не сказал,к какому году обеспечит

        ха, тупень он что ли?) надо отдать должное, он очень сильно преобразил армию после сердюкова.

        Шта? Он ли её начал преобразовывать? Ему уже дали такую армию...

        А строителем армии сейчас считаю этого товарища:

        НасРать
        1. barclay Сегодня, 12:34
          Ну "в одно лицо" такое строительство не потянуть, т. к. кроме грамотности необходимы и авторитет и поддержка на самом высоком уровне. А Шойгу этой поддержкой и авторитетом и является.
          barclay
          1. НасРать Сегодня, 12:37
            Цитата: barclay
            кроме грамотности необходимы и авторитет и поддержка на самом высоком уровне. А Шойгу этой поддержкой и авторитетом и является.

            Это у Шойгу есть - он авторитет, кого надо подтянет и будет поддержка.... wassat
            НасРать
            1. supertiger21 Сегодня, 14:42
              При всём моём уважении к Шойгу, я не доверяю его словам, ибо к сожалению, не он руководит процессом доработки ПАК ФА. После распада СССР и устранения МиГа, Суховцы зажрались и не спешат доводить самолёты до ума, чувствуя, что им больше не грозит конкуренция со стороны Микояновцев... no
              supertiger21
          2. Doliva63 Сегодня, 14:26
            Ясен пень, "член семьи". Этот клан у меня доверия не вызывает.
            Doliva63
        2. Александр романов Сегодня, 12:37
          Цитата: НасРать
          Шта? Он ли её начал преобразовывать?

          Это написано к чему? Мне сейчас с Сердюковои спрашивать ,что ли за поставки вооружений?
          Цитата: НасРать
          Ему уже дали такую армию..

          Хорошая армия,мне нравиться.
          Александр романов
          1. НасРать Сегодня, 12:40
            Цитата: Александр романов
            Мне сейчас с Сердюковои спрашивать ,что ли за поставки вооружений?

            Ну Вам то конечно с неё !! wassat
            НасРать
            1. Александр романов Сегодня, 13:23
              Цитата: НасРать
              Ну Вам то конечно с неё !

              Прикольный у тебя аватар. Сэлфи?
              Александр романов
        3. yehat Сегодня, 12:41
          никто не строит армию в одиночестве.
          генштаб был отодвинут при Сердюкове от многих ключевых решениях,
          а сейчас армия просто стала единым целым, без дробления на какие-то обособленные части.
          и генштаб с его сотрудниками просто делает то, что должен, без помех.
          единственное, что их сдерживает - размеры бюджета и слабость промышленности страны.
          yehat
      2. Александр романов Сегодня, 13:24
        Цитата: К0щей
        надо отдать должное, он очень сильно преобразил армию после сердюкова.

        Вообще то он ее такои получил
        Александр романов
    2. Bongo Сегодня, 12:31
      Цитата: Александр романов
      2018 переносится на 2019. 2019 перенесут на 2020.
      По словам Шойгу, «реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора»
      Жаль ,что Шоигу не сказал,к какому году обеспечит

      Жаль, что и Шойгу становиться "обещалкиным". Вроде не плохой мужик, но с кем поведёшься...
      Bongo
      1. Александр романов Сегодня, 12:38
        Цитата: Bongo
        Жаль, что и Шойгу становиться "обещалкиным"

        Привет Сергей. Насколькоя помню,но первую партию установочную,обещал еще Иванов .И обещал он ее к 2012 году
        Александр романов
        1. Bongo Сегодня, 12:44
          Цитата: Александр романов
          Привет Сергей. Насколькоя помню,но первую партию установочную,обещал еще Иванов .И обещал он ее к 2012 году

          Привет, Саня! Если вспоминать, что обещали все наши руководители, хотя бы за последние 17 лет, мы давно жили бы при коммунизме. Иванов тот ещё деятель, его некомпетентность временами просто поражала. Ладно, не будем о грустном...Три недели назад наблюдал полёты Т-50 на Дзёмгах. Откровенно говоря, Су-35С мне чисто внешне больше нравится.
          Bongo
          1. Александр романов Сегодня, 13:22
            Цитата: Bongo
            Три недели назад наблюдал полёты Т-50 на Дзёмгах.

            Не только на Дземгах,в центре виражи закладывал ,прям над городом.
            Александр романов
            1. Bongo Сегодня, 14:12
              Цитата: Александр романов
              Не только на Дземгах,в центре виражи закладывал ,прям над городом.

              Если ты про 1 мая, то это Су-35С был.
              Bongo
              1. Александр романов Сегодня, 14:29
                Цитата: Bongo
                Если ты про 1 мая, то это Су-35С был.

                Не помню,дня три летали,а 1 или 10 хрен его знает.Слишком часто шумят фулиганы laughing
                Александр романов
      2. yehat Сегодня, 12:43
        а вы только эти новости смотрите? C тех пор прошло, как минимум, 3 важных события - индийцы кинули с планами финансирования проекта ПАК ФА, сократился бюджет и разработчик двигателя почти начал с нуля.
        yehat
        1. просто экспл Сегодня, 12:49
          индусы тут вообще не при чем
          а готов ПАК ФА должен был еще до кризиса и событий на руине .
          просто экспл
          1. yehat Сегодня, 13:29
            вообще-то на индусах была почти половина финансирования - разработка авионики и проч.
            то, что сейчас уже 2-й год делают
            yehat
        2. yuriy55 Сегодня, 13:20
          Цитата: yehat
          а вы только эти новости смотрите? C тех пор прошло, как минимум, 3 важных события...

          belay
          1. Президентом РФ стал Путин...
          2. Министром обороны стал Шойгу...
          3. ВКС ВФ приняли участие в борьбе с терроризмом в Сирии...

          Дело в том, что каждый год подводятся итоги Гособоронзаказа. Если Т-50 должен был войти в серию в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019...годах, то позвольте узнать, куда дели выделенные на производство денежки? belay
          У нас, в России, среди мужского населения существуют правила, отвечать за свои слова...Нам пустоболов и меднозвонов хватает с избытком. Есть некая потребность улышать, что планировавшийся запуск в серию Т-50 в 2015 году был сорван по вине бывших "членов" и "кружков" таких-то ведомств и министерств, ныне "члены" и "кружки" под №№...колонии№№... belay
          Пока что мы даже не знаем практики применения С-400 (не говоря о С-500)...То, что пролетела рекламная компания "Калибров" - похвально и отрадно...Что дальше?...
          yuriy55
          1. yehat Сегодня, 13:32
            это не моя роль наказывать и выявлять. могу только сказать, что больше всех пока затягивают проект двигателисты. С проектированием корпуса (трещина), вооружением и оборудованием тоже не все гладко. Хотя серия в 2013 году, учитывая историю су27 - это просто нереально. Наверное, реклама или провокация
            yehat
      3. iwind Сегодня, 12:43
        Цитата: Bongo
        ть Жалоба

        Это уже не смешно. Но озвучить вы реальные сроки. Зачем так каждый раз....
        Вот постоянно ругают F-35 за задержки, но они сразу озвучили сроки переноса в 2011-2012. и они их выполнили да там сразу было несколько лет задержки, но хоть бы честно.
        А так это .....
        iwind
      4. просто экспл Сегодня, 12:51
        с арматой та же тема , к 2013му серию обещали и что к 2020 будет 2300 штук .
        просто экспл
    3. Арон Заави Сегодня, 12:35
      Цитата: Александр романов
      2018 переносится на 2019. 2019 перенесут на 2020.
      По словам Шойгу, «реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора»
      Жаль ,что Шоигу не сказал,к какому году обеспечит

      Ты зря. Поставка в войска не говорит о том что они встаеут в строй. Это войсковые испытания. Вот F-35 по LRIP 1/2 все машины отдал на испытания и лишь через три года начал производить машины для освоения в линейных эскадрилиях
      Арон Заави
      1. Александр романов Сегодня, 12:43
        Цитата: Арон Заави
        Ты зря. Поставка в войска не говорит о том что они встаеут в строй.

        Значит совсем не зря. То что у меня над головои недавно один Т 50 летал,кроме грохота его движков ,я пока ничего не вижу.Даже этих поставок.
        Сначала говорят ,помоему даже Путин,где то не так давно сказал,что поставки начнутся в 2018 и упс.
        Концерт отменен,сдаем билеты,расходимся.
        Александр романов
        1. Басарев Сегодня, 12:50
          Одно только плохо: для действительно надёжного неядерного сдерживания высокотехнологичного противника нужно самим быть не менее высокотехнологичными. А у нас - церквей больше чем вузов. Вот и молимся на МБР. А без них - именно Нигерия в снегах.
          Басарев
          1. Александр романов Сегодня, 13:20
            Цитата: Басарев
            и. А у нас - церквей больше чем вузов.

            Вас это волновать не должно,поскольку вы туда не ходите.Это первое . И второе,совсем недавно,только в одном питере у нас было 600 вузов,где получали дипломы будущие безработные юристы и экономисты.
            Поэтому,прежде,чем писать,нужно хотя бы ,быть знакомым с темои
            Александр романов
            1. BlackMokona Сегодня, 13:30
              Тенденция настораживает мягко говоря
              BlackMokona
            2. yehat Сегодня, 13:36
              прежде,чем писать,нужно хотя бы ,быть знакомым с темои

              и не забыть встать по ветру laughing
              yehat
            3. Комментарий был удален.
            4. Басарев Сегодня, 13:53
              Цитата: Александр романов
              И второе,совсем недавно,только в одном питере у нас было 600 вузов,где получали дипломы будущие безработные юристы и экономисты.

              Вуз вузу рознь. Я бы позакрывал и множество ненужных. России нужны технические вузы, инженерды нужны. То есть я против вуза ради вуза.
              Басарев
            5. Velizariy Сегодня, 14:31
              Цитата: Александр романов
              Поэтому,прежде,чем писать,нужно хотя бы ,быть знакомым с темои

              Зачем? Им Церковь мешает, не будет храмов и они сразу так заживут, сразу вузы, крепкая армия и жрачки навалом и все выпущенные юристы и экономисты при деле))) Мечта!
              Velizariy
  2. мармеладный Сегодня, 12:22
    В таком виде и в положении как сейчас?не дай бог...его пока уделывают самолеты 4 поколения
    мармеладный
    1. yehat Сегодня, 14:19
      в каком смысле уделывают?
      по маневренности - у него изменяемые 2 вектора тяги (у f-22 только один, у многих вообще ноль) и другие плюшки
      по скорости он вообще в числе лучших
      по дальности тоже все хорошо
      итоги испытаний вооружения и проч. начинки пока малоизвестны, но каких-то критических проблем неизвестно там тоже.
      yehat
  3. Мар.Тира Сегодня, 12:22
    Скорей бы уж.Я понимаю,что нужно доводить до совершенства,и приспосабливать к новым видам вооружений,и техники.Но это же не может продолжаться бесконечно.В СМИ столько критики,и прогнозов,что уже не понятно,чего же все хотят от него.Боевого робота трансформера что ли?
    Мар.Тира
  4. Оператор Сегодня, 12:23
    Т-50 ПАК ФА = F-22 Kaput laughing

    Пичалька для израильтян, которые до недавних пор все ещё рассчитывали на их поставку для АОИ.

    P.S. Шойгу - красава, жестко троллит партнеров "неядерным сдерживанием".
    Оператор
    1. Александр романов Сегодня, 12:40
      Цитата: Оператор
      P.S. Шойгу - красава, жестко троллит партнеров "неядерным сдерживанием".

      Спирт ?
      Александр романов
      1. Bongo Сегодня, 12:48
        Цитата: Александр романов
        Спирт ?

        Боюсь, что всё гораздо серьёзней... wassat
        Bongo
        1. профессор Сегодня, 12:58
          Цитата: Bongo
          Цитата: Александр романов
          Спирт ?

          Боюсь, что всё гораздо серьёзней... wassat

          Не серьезней, а безнадежно. sad
          профессор
          1. Bongo Сегодня, 13:23
            Цитата: профессор
            Не серьезней, а безнадежно

            После таких комментариев, к сожалению в этом нет никаких сомнений. wassat
            Цитата: Оператор
            Для понимания ситуации - считайте меня тем, для кого вы писали обзоры (у меня таких специалистов в госучреждении было несколько)
            Bongo
    2. Lancer Сегодня, 12:48
      Что за бред?В чем "пичалька" для израильтян?
      Lancer
      1. yuriy55 Сегодня, 13:30
        Цитата: Lancer
        Что за бред?В чем "пичалька" для израильтян?

        Тут ведь "пичалька" может быть о двух концах ( lol или с двумя концами?)
        Первый вариант - купленные Израилем F-35 сбиваются ракетами С-400 как стеклянная тара на заборе из самодельной рогатки...(Израиль - crying РФ - laughing )
        Второй вариант - заявленные характеристики Т-50 на практике хуже, чем F-35...(РФ - crying , Израиль - lol )
        yuriy55
        1. Lancer Сегодня, 13:53
          А,ну так могут быть и ещё варианты - например,С-400 окажутся слепыми и глухими.Поскольку успех в такой теоретической дуэли зависит далеко не только от ТТХ,а и от многих других факторов.Да и как известно,не существует в природе ни абсолютно неуязвимых летательных аппаратов,ни непроходимой ПВО.Что касается Т-50 vs F-35 - пока говорить об этом просто некорректно.Вот когда Т-50 будет доведён до готовности F-35,можно будет сравнивать.
          Lancer
        2. yehat Сегодня, 14:39
          есть вариант все всех сбивают crying crying crying
          yehat
    3. karish Сегодня, 12:55
      Цитата: Оператор
      Т-50 ПАК ФА = F-22 Kaput laughing
      Пичалька для израильтян, которые до недавних пор все ещё рассчитывали на их поставку для АОИ.
      P.S. Шойгу - красава, жестко троллит партнеров "неядерным сдерживанием".

      не знаю , в чем для нас печалька.
      а насчёт тролля - интересно кто кого троллит ?
      Владимир Путин: Истребитель Т-50 поступит на вооружение российской армии в 2016 году

      https://www.aex.ru/news/2013/4/25/105261/
      karish
  5. starogil Сегодня, 12:28
    Всё сдвигается, зато бабло 13,5$ млрд. на покупку амерских ценных бумаг у правительства есть,
    похоже Гарант марионетка Кудрина.
    starogil
    1. lis-ik Сегодня, 12:37
      Цитата: starogil
      Всё сдвигается, зато бабло 13,5$ млрд. на покупку амерских ценных бумаг у правительства есть,
      похоже Гарант марионетка Кудрина.

      Да не Кудрина он марионетка, а вполне себе настоящий либерал. как впрочем сам и говорил, продукт тех сил, что поставили и поддерживают его, иначе чем можно объяснить трёп на международной арене и полное безразличие к внутреннем проблемам, сказки про то, что не дают за столько сроков уже не прокатывают. Не не может, а не хочет и не умеет справиться с экономикой. Просто повезло в определённый момент с ценами на сырьё, а дальше не нормальной команды, не действенных мер.
      lis-ik
      1. DenZ Сегодня, 12:48
        Цитата: lis-ik
        Просто повезло в определённый момент с ценами на сырьё

        Это команде просто повезло с ценами на сырье а сейчас она от этого отказываться не хочет. А ВВП может и рад все изменить- да с командой грызца не хочет поэтому и
        Цитата: lis-ik
        не нормальной команды, не действенных мер.
        Как-то так я считаю.
        DenZ
        1. lis-ik Сегодня, 12:51
          Почему не хочет" грызца"? Может потому, что считает, как сам говорил, лучшей? Или эта команда и есть, та свита, что делает короля?
          lis-ik
      2. yuriy55 Сегодня, 13:35
        Цитата: lis-ik
        а дальше не нормальной команды, не действенных мер.

        Через НИ
        Осталось выяснить маленькие подробности нашей интимной жизни:
        1. В КАЧЕСТВЕ КОГО НАС ДЕРЖАТ ТЕ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ МАРИОНЕТКАМИ КУДРИНЫХ И ИМ ПОДОБНЫХ???
        2. ДОКОЛЕ??? belay а именно:
        Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
        И Рабство, падшее по манию царя,
        И над отечеством Свободы просвещенной
        Взойдет ли наконец прекрасная Заря?
        yuriy55
    2. pafegosoff Сегодня, 12:56
      Да, США крепко держит Россию за горло. Финансы, банк, отсутствие монополии на внешнюю торговлю, прозрачность транзакций, через что все олигархи фактически работают на США. Запрет на восстановление станкостроения и прочие дела. Недопущение в правительство толковых экономистов-государственников и зажим настоящих хозяев-прошленников.
      pafegosoff
      1. yuriy55 Сегодня, 13:59
        Цитата: pafegosoff
        Да, США крепко держит Россию за горло.


        stop Не Россию... no Некоторых представителей государства российского... yes
        Осталось выяснить, знакомы ли вам эти строки?
        Вот два петуха,
        Которые будят того пастуха,
        Который бранится с коровницей строгою,
        Которая доит корову безрогую,
        Лягнувшую старого пса без хвоста,
        Который за шиворот треплет кота,
        Который пугает и ловит синицу,
        Которая часто ворует пшеницу,
        Которая в тёмном чулане хранится
        В доме,
        Который построил Джек.

        Герои "великого" стиха:
        Два ... которые раз в четыре года, теперь раз в шесть лет будят народ к выборам... laughing
        Пастух - народ... fellow
        Коровница строгая - государство... am
        Корова безрогая - страна, в которой много лесов, полей, рек, нефти и газа... recourse
        Пёс, кот, синица - фигуранты громких антикоррупционных скандалов... bully
        Джек и его дом - наверно, Ельцин? wassat
        yuriy55
  6. _Ugene_ Сегодня, 12:38
    Есть надежда что Шойгу за свои слова отвечает, поживем увидим. Вот только вопрос "ПАК ФА поступит в войска в 2019 году" в каких количествах? А то закупят десяток-другой и успокоятся.
    А вообще ничего кроме современной ядерной триады не даст России гарантии ненападения. Пак фа конечно нужен, но далеко не в первую очередь. Нам бы современными самолетами 4 поколения насытить войска для начала, 5 поколение будет значительно дороже и вряд ли бюджет потянет их много.
    _Ugene_
    1. iwind Сегодня, 12:46
      Цитата: _Ugene_
      Есть надежда что Шойгу за свои слова отвечает, поживем увидим. Вот только вопрос "ПАК ФА поступит в войска в 2019 году" в каких количествах? А то закупят десяток-другой и успокоятся.
      А вообще ничего кроме современной ядерной триады не даст России гарантии ненападения. Пак фа конечно нужен, но далеко не в первую очередь. Нам бы современными самолетами 4 поколения насытить войска для начала, 5 поколение будет значительно дороже и вряд ли бюджет потянет их много.

      понимаете поставка в войска это только 2 шаг к принятию на вооружения. Тут еще несколько лет- и это позитивный прогноз. Если усреднить по всем современным самолетам то это от 2 до 4 лет, а бывает и дольше ...
      И только тогда можно говорить о самолет как боевой единицы ВВС.
      iwind
    2. yuriy55 Сегодня, 14:03
      Цитата: _Ugene_
      5 поколение будет значительно дороже и вряд ли бюджет потянет их много.

      Как вы считаете, в чём преимущество самолётов 5-го поколения перед самолётами 4-го поколения, если невидимость этих самолётов - мнимая, а характеристики уступают предшественникам? wassat
      Может быть, нас разводят на глупых людей 4-го, 5-го, 6-го...поколений? what
      yuriy55
      1. _Ugene_ Сегодня, 14:11
        "невидимость" это неверный термин, малозаметность в радиолокационном диапазоне значительно уменьшает дальность обнаружения и ухудшает возможность наведения ракет на самолет, при прочих равных условиях дает существенное преимущество.
        _Ugene_
  7. roskot Сегодня, 12:39
    Обещать не значит жениться. Но поменьше обещаний. Больше дела.
    roskot
  8. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:48
    Шойгу: ПАК ФА поступит в войска в 2019 году


    Молодой_Коммунист
    1. просто экспл Сегодня, 13:06
      ну так он же не говорил 2019й год какой эры .
      просто экспл
  9. pafegosoff Сегодня, 12:51
    Двигатели надо в серию запустить, доработать все недостатки. Подготовить комплект вооружения. А так с дуру торопливо в серию... Это деньги, выброшенные на ветер, потому что 5-епоколение будет только при тщательной отработке технологии, всех систем и агрегатов.
    pafegosoff
    1. yuriy55 Сегодня, 14:09
      Цитата: pafegosoff
      А так с дуру торопливо в серию...

      А так за язык тянут-потянут, вытянуть не могут... belay Зачем эта показуха? Зачем эти "фантомы"? Мы люди терпеливые, мы можем понять всё и принять все трудности, кроме stop
      БЕЗРАССУДНОГО И БЕСПАРДОННОГО РАЗБАЗАРИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ СТОЛЬ НЕОБХОДИМЫ СТРАНЕ!
      В чём отличие законности от беззакония? В первом случае всё можно проверить цифрами и примерами, во втором случае ничего проверить нельзя...
      yuriy55
  10. mahoney Сегодня, 12:51
    Ну значит в войсках он появиться в 2025 или даже в 2030.
    Сколько ф35 тестили в войсках, года 3-4? + обучение пилотов 1-2 года.(если хотя-бы по 40 самолетов в год)
    Вот и считаем....на крыло он встанет к тому моменту когда уже молний II будет под 2000/
    Есть кто осведомленный, может ли страна не участник альянса купить ф35? например Россия?
    mahoney
    1. просто экспл Сегодня, 13:07
      я уже не шибко верю что он и в 2030м будет .
      помните байку про мальчика который кричал "волки" .
      тут по ходу тот же случай . и виноваты в этом только они сами , никто не заставлял их звездеть про нереальные сроки .
      просто экспл
    2. pshek Сегодня, 13:13
      Есть кто осведомленный, может ли страна не участник альянса купить ф35? например Россия?

      Ты шутишь что ли?:)
      pshek
      1. mahoney Сегодня, 13:18
        А что смешного? Чего нельзя купить парочку?
        На работе я 90% пользуюсь западными технологиями для создания чего нибудь для наших.
        И мне никогда не скажет начальник не пользуйся тем или этим ...оно "западное".
        mahoney
    3. Арон Заави Сегодня, 13:18
      Цитата: mahoney
      Ну значит в войсках он появиться в 2025 или даже в 2030.
      Сколько ф35 тестили в войсках, года 3-4? + обучение пилотов 1-2 года.(если хотя-бы по 40 самолетов в год)

      F-35 проводили тестирование платформы и двигателя около 3 лет. А ПО доводят до ума до сих пор. Это же летающий компьютер.
      Что касается сроков по ПАК ФА думаю , что к 2025 году появится первая боеготовая эскадрилья.
      Арон Заави
      1. mahoney Сегодня, 13:23
        Хех...мы на фирме в программе плавающею ошибку уже 3 года словить не можем, а программист который писал этот кусок давно уволился.
        Так что скорее всего "довести до ума", не смогут никогда. В смысле что когда не будет критических ошибок в ПО тогда и скажут что все тип топ.
        mahoney
        1. BlackMokona Сегодня, 13:32
          DARPA работает над идеальным кодом, но это уже дело будущего. Причём такой код будет астрономически дорог.
          BlackMokona
    4. yuriy55 Сегодня, 14:13
      Цитата: mahoney
      Есть кто осведомленный, может ли страна не участник альянса купить ф35? например Россия?

      Есть кто осведомленный, может ли страна не участник альянса пригласить на работу в правительство за хорошую зарплату нормальных, деловых людей, например Россия?
      И восстановить КГБ и ОБХСС?
      yuriy55
  11. Alexey-74 Сегодня, 13:01
    Будем надеяться, что так и будет...Шойгу С.К. слово держит.
    Alexey-74
  12. Logall Сегодня, 13:08
    Каждый год переносят! Двигатель так и не готов. С ракетами тоже не определились! Под фюзеляжем места не хватает. Закупают су-30 и су-35, делают ставку на 4++. А о Т-50 каждый месяц треплют!ся
    Logall
  13. Арон Заави Сегодня, 13:14
    Цитата: Александр романов

    Значит совсем не зря. То что у меня над головои недавно один Т 50 летал,кроме грохота его движков ,я пока ничего не вижу.Даже этих поставок.
    Сначала говорят ,помоему даже Путин,где то не так давно сказал,что поставки начнутся в 2018 и упс.
    Концерт отменен,сдаем билеты,расходимся.

    Я тут прочитал информацию от индусов, что проект прилично подоражал,что не может не влиять на решение о принятии на вооружение этой машины.

    Как сообщает RNS по информации от индийского портала IndiaToday индийские военные в растерянности.
    "Стоимость программы FGFA будет высокой. В то время как мы уже потратили около $300 млн на предварительный этап проектирования, Россия требует $6,7 млрд на затраты на разработку самолетов, которая выходит гораздо дороже, чем мы думали", — сообщили порталу правительственные источники.
    По словам источников издания, Индия планировала принять на вооружение только 12 истребителей, в то время как Россия "просит Индию купить 127 таких самолетов". Он добавил, что, вложив в разработку проекта еще $6,7 млрд, Индия получит только четыре прототипа истребителей FGFA, и "ей придется заплатить по $135 млн за каждый из 127 самолетов, которые будут готовы только после 2027–2028 годов".
    "Общая стоимость проекта для ВВС Индии оценивается в $24 млрд, что почти вдвое превосходит ту сумму, на которую рассчитывали военные, когда проект был инициирован",






    Если учесть, что Индия вложив деньги в НИОКР будет получать машины по 135 млн$, то даже по внутренним ценам ПАК ФА для РФ будет где то по 120 млн. И цена видимо установлена на сегодня т/е может еще подрасти.
    Арон Заави
    1. Arzoo Сегодня, 13:53
      Цитата: Арон Заави

      Если учесть, что Индия вложив деньги в НИОКР будет получать машины по 135 млн$, то даже по внутренним ценам ПАК ФА для РФ будет где то по 120 млн. И цена видимо установлена на сегодня т/е может еще подрасти.

      Цена упасть может. Причина задержки в том что движок для него пройдет финальные испытания только в этом году, в лучшем случае. А электронику уже в принципе обкатали. В 19-ом как сказал Шойгу так и будет, могу поспорить. А вот с С-500 я бы не был так уверен о 2020.
      Arzoo
  14. Оператор Сегодня, 14:06
    Вот и "богоизбранные" подтянулись во главе с Bongo, Александром романовым и профессором laughing

    Кто может перевести децибелы в квадратные метры ЭПР Т-50?

    Оператор
  15. loginovich Сегодня, 14:22
    Ху из мистер Шойгу?

    https://www.youtube.com/watch?v=HSEbYdgYI4c
    loginovich
  16. RASKAT Сегодня, 14:32
    А на каком заводе его будут строить? Если в Комсамольске там завод и так загружен, СУ-35. Су-30, Суперджеты, еще и Т-50. Не многовато для одного завода? Либо придется часть продукции отдать другим заводам, либо будут строить по 2-4 штуки в год.
    RASKAT
  17. Слон Сегодня, 14:34
    Может и получат новинки, но остается открытым вопрос их количества! У "высокотехнологичного агрессора" уже наклепали сотни современных F-35 и т.п.
    Слон
  18. Арон Заави Сегодня, 14:52
    Цитата: Оператор
    Вот и "богоизбранные" поянулись во главе с Bongo, Александром романовым и профессором laughing
    Кто может перевести децибелы в квадратные метры ЭПР Т-50?

    Вот и главный "богоносец" появился. Какая радость. fellow
    Мне попадалось обсуждение это китайской диаграмы на одном из тематических форумов. Там посчитали, что при хорошем РПМ это даст 0.1.
    Арон Заави
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