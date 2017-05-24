Шойгу: ПАК ФА поступит в войска в 2019 году
Вооруженные силы России получат истребители Т-50 (ПАК ФА) в 2019 году, а новейшие ЗРК С-500 – в 2020-ом, передает РИА Новости сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.
По словам Шойгу, «реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора».
Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik рассказал, что «новый истребитель отличают малозаметность, сверхманевренность, "умная" обшивка – новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование», а также возможность сверхзвуковых скоростей без форсажа.
Он отметил, что основными конкурентами истребителя Т-50 являются американские F-22 и F-35.
Поставки в войска с 2019 года перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50, а в 2020 году – зенитного ракетного комплекса С-500 повысят эффективность борьбы с современными средствами воздушно-космического нападения,сказал министр в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.
По словам Шойгу, «реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора».
Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik рассказал, что «новый истребитель отличают малозаметность, сверхманевренность, "умная" обшивка – новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование», а также возможность сверхзвуковых скоростей без форсажа.
Он отметил, что основными конкурентами истребителя Т-50 являются американские F-22 и F-35.
Использованы фотографии: http://tvzvezda.ru
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