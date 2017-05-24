14:54 24 мая

В Николаеве загорелось водолазное судно ВМС Украины

Водолазное судно U700 "Нетешин" военно-морских сил Украины загорелось в среду на площадке Черноморского судостроительного завода в городе Николаев, сообщает издание "Никвести" со ссылкой на источники из числа сотрудников судостроительного предприятия.



Сегодня в Николаеве на площадке компании "Smart Maritime Group" (Черноморский судостроительный завод – прим.) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" военно-морских сил Украины
— говорится в сообщении.


По данным издания, к ликвидации привлечены пять бригад спасателей, корабль загорелся при выполнении огневых работ — замене металла с использованием открытого огня.

Тактико-технические характеристики судна￼

Водоизмещение стандартное: 279 тонн.
Водоизмещение полное: 298 тонн.
Размеры: длина - 40,9 метров, ширина - 8,1 метров, осадка - 2,07 метров.
Скорость полного хода: 12,5 узлов.
Дальность плавания: 1500 миль при 10 узлах.
Силовая установка: 2 дизеля 3Д12 по 300 л.с., 2 дизель-генератора по 50 кВт, 1 дизель-генератор на 25 кВт, 2 вала.
Радиотехническое вооружение: навигационная РЛС Донец-2, гидроакустическая станция МГА-1.
Экипаж: 24 человека.


Использованы фотографии: http://nikvesti.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. g1v2 Сегодня, 12:16
    Гори, гори ясно, чтобы не погасло. wink
    g1v2
    1. Зяблицев Сегодня, 12:23
      На Украине есть судно??? Однако.....! laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:28
        Цитата: Зяблицев
        На Украине есть судно??? Однако.....! laughing

        Женя , а как же ! hi Под кроватями для неходячих пациентов суден хватает ...
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 12:33
          Привет Павел hi Видимо свiдомость воспламенилась
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
            Привет , Тагирьян ! hi Поаккуратнее надо со свидомостью , а то ведь так недолго и портки последние спалить ...
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 12:55
              Похоже у водолазов тоже бывают растраты wink
              pvv113
        2. Зяблицев Сегодня, 13:28
          Паша!День добрый! hi Плевать на Украину! Беларусь с нами? Я сейчас с расовым белорусом водку пью в кабаке...Он курить отошел, а я не курю, вот и пишу! laughing
          Зяблицев
      2. сибиралт Сегодня, 13:26
        Путин поджег, однозначно! belay
        сибиралт
        1. sibiryk Сегодня, 14:19
          Опять он...вот ведь неугомонный))) laughing
          sibiryk
      3. Александр романов Сегодня, 13:28
        Цитата: Зяблицев
        На Украине есть судно??

        Последняя галера была,да и ту не уберегли.
        Александр романов
        1. Зяблицев Сегодня, 13:30
          Саша, мое почтение hi !
          Зяблицев
      4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:51
        Зяблицев Сегодня, 12:23 ↑ Новый
        На Украине есть судно??? Однако.....! laughing

        ... там видимо опечатка - посудина laughing
        a.s.zzz888
    2. svp67 Сегодня, 12:33
      Цитата: g1v2
      Гори, гори ясно, чтобы не погасло.

      Шойгу сегодня весь день "в телевизоре", Лавров по заграницам носится, остается САМ.... Все, теперь понятно, чьих это рук дело. И как он все успевает?
      svp67
      1. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 13:15
        А как же Димон?
        Homer_Junior_Simpson
      2. сибиралт Сегодня, 13:31
        Шойгу заявил, что на 99% причина катастрофы Ту-154 с военным оркестром раскрыта. Осталось дождаться недостающего одного процента и все станет понятно.
        сибиралт
    3. kapitan92 Сегодня, 12:42
      Цитата: g1v2
      Гори, гори ясно, чтобы не погасло. wink

      Зачем ерничать? Разве у нас не горят и надводные и п/л при проведении огневых работ? Раздолбайства везде хватает.
      kapitan92
      1. 210окв Сегодня, 12:59
        Да,вот так и рождаются взаимные упреки,потом оскорбления,далее стреляют друг в друга..
        Цитата: kapitan92
        Цитата: g1v2
        Гори, гори ясно, чтобы не погасло. wink

        Зачем ерничать? Разве у нас не горят и надводные и п/л при проведении огневых работ? Раздолбайства везде хватает.
        210окв
    4. сибиралт Сегодня, 13:25
      Похоже, николаевские корабелы теряют компетенцию. Так и совсем без работы останутся.
      сибиралт
    5. LostCoast Сегодня, 14:01
      очколазное судно,а так-же "военно-морской плот" и "военно-воздушный змей" укроины laughing
      LostCoast
    6. RASKAT Сегодня, 14:25
      Явно рука Москвы.
      RASKAT
  2. Мар.Тира Сегодня, 12:19
    Скажут Николаевские "ватники" подожгли.А по мне я даже рад этому!
    Мар.Тира
    1. антивирус Сегодня, 12:26
      наводчик сработал, а ЧФ РФ опять промолчит?
      антивирус
      1. AleksPol Сегодня, 12:41
        А причём здесь ЧФ РФ ? Ведь и так понятно , что ВВП подпалил .
        AleksPol
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:21
    Загорелось и загорелось. На Украине если не успели продать, то сгорит или утонет, ну еще пропить могут.
    rotmistr60
  4. _Vlad_ Сегодня, 12:26
    подготовка к сдаче в металлолом пошла. hi
    _Vlad_
  5. Ferdinant Сегодня, 12:26
    Путина со спичками рядом говорят видели
    Ferdinant
  6. МПК105 Сегодня, 12:27

    Аккуратнее надо,сам у сварного в подсобниках слесарем несколько лет проходил,когда газ проводили в деревнях да сёлах несколько лет тому-знаю-
    МПК105
    1. злой партизан Сегодня, 12:38
      Цитата: МПК105
      сам у сварного в подсобниках слесарем несколько лет проходил

      laughing good
      От сообщества дефектоскопистов - огромный респект! hi
      Правда тема подрезов не раскрыта, но то такое...
      злой партизан
      1. МПК105 Сегодня, 12:46
        И Вам-привет от нас-
        Бригада "внутрянщиков" в полном сборе-Сварной(Михалыч,на пенсии сейчас)и Слесарь(в НГДУ сейчас,лет 15)Мы и в жизни такие были,вот и выставил это фото,потому-что-ОДИН В ОДИН!!!!!!!!!!!нУ,У МЕНЯ БОРОДА ТЕПЕРЬ СЕДАЯ....Спасибо за Приятные воспоминания-СКОЛЬКО мы Людям домов газифицировали-несть счёта!!!!СЛАВНЫЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА!!!! hi hi hi
        МПК105
  7. Б.Т.В. Сегодня, 12:28
    Нарушение ТБ нигде, никогда, никого до добра не доводило.
    Б.Т.В.
    1. barclay Сегодня, 12:40
      "Никогда за всю историю Украина не имела такого уровня свободы"
      Петро Порошенко
      В том числе и от ТБ...
      barclay
  8. roskot Сегодня, 12:32
    Что они не делают не идут дела.Видно в понедельник их мама родила.
    roskot
  9. ver_ Сегодня, 12:35
    Цитата: Зяблицев
    На Украине есть судно??? Однако.....! laughing

    ...поди больничное судно...
    ver_
  10. злой партизан Сегодня, 12:36
    Надо срочно начинать гимн спевать. Это первое дело. yes
    злой партизан
    1. sibiryk Сегодня, 14:22
      Уже спели...не гаснет laughing
      sibiryk
  11. Machete Сегодня, 12:40
    Оно им не нужно.
    Machete
  12. Бензорез Сегодня, 12:52
    Бывает. Когда работал газорезчиком на одном северном СРЗ- горели по два раза на день бывало. Правда в газетах об этом не писали, так как считалось обычным делом.
    Бензорез
  13. salat Сегодня, 13:03
    Где фото ВВП на медведе уходящего после поджога??? am
    salat
  14. Lester7777 Сегодня, 13:06
    Весело горят денежки украинских налогоплательщиков, вкатанных якобы в ремонт этого ржавого ведра с болтами.
    Lester7777
  15. brasist Сегодня, 13:06
    "Сагайдачный" почти в ноль теперь и "Нетешин". Чем же теперь командовать укро-адмиралам ? Правда ещё есть резиновые катера (если только на рыбалке не утопили).
    brasist
    1. сибиралт Сегодня, 13:37
      У них еще 4 американские резиновые лодки остались. Хватит на тьму украинских адмиралов. laughing
      сибиралт
  16. рус-5819 Сегодня, 13:19
    Сегодня в Николаеве на площадке компании "Smart Maritime Group" (Черноморский судостроительный завод – прим.) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" военно-морских сил Украины
    — говорится в сообщении.

    Опять вчера с судна что-то спёрли...
    рус-5819
  17. Deck Сегодня, 13:42
    Так, нашел на скорую руку. Жду коментарии типа : " Гори, гори ясно, чтобы не погасло. "

    - "Пожар на контейнеровозе «Енисей», который произошел на 33-м судоремонтном заводе ВМФ в Балтийске Калининградской области, в настоящее время потушен.
    Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в результате взрыва на судне и последовавшего за ним пожара один человек погиб, трое пострадали."

    - Пожар на судоремонтном заводе «Звездочка» потушен
    Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Пожар на судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске потушен, сообщили в МЧС РФ. Ранее произошло задымление на атомной подводной лодке «Орел».

    - "Как передает ТАСС, пожару на Средне-Невском судоремонтном заводе присвоен уже повышенный 3-й уровень сложности. Известно, что в сухом доке загорелась внутренняя обшивка катера.
    Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, сообщает «Интерфакс». Пожар ликвидируют 100 спасателей и 20 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.
    Огонь охватил базовый тральщик «Георгий Курбатов», который строится по заказу Минобороны. Корпус 61-метрового корабля состоит из монолитного стеклопластика."

    Если порыться, можно найти еще с десяток. Чем не повод языки почесать :)
    Deck
    1. Макаров Сегодня, 13:48
      проблема в том что в РФ не винят в этом руку Лондона, а в Украине и иных версий быть не может...а ЧП случаются везде...
      Макаров
      1. Екатерина II Сегодня, 14:44
        Цитата: Макаров
        проблема в том что в РФ не винят в этом руку Лондона, а в Украине и иных версий быть не может...а ЧП случаются везде...

        ну в статье о "руке Москвы" не сказано, наоборот -подчеркнули "огневых работ"-что прямо к ТБ.
        Ну а радости в комментариев столько что-даже если "не рука Москвы" то точно выгодно... smile
        Впрочем видел и обратные ситуации..один народ-одно поведение.
        Екатерина II
  18. NUR Сегодня, 13:42
    Что сгорит, то не сгниет.
    NUR
  19. bratchanin3 Сегодня, 13:55
    Там уже и железо начинает гореть! Чем раньше сгорят, тем меньше русскоязычных будет репрессировано.
    bratchanin3
  20. domnich Сегодня, 14:15
    Цитата: a.s.zzz888
    ... там видимо опечатка - посудина


    Водолазное судно проекта 535, серия строилась в 70-х годах. У нас в России на каждом флоте такие есть и горят бывает...
    domnich
  21. sl3 Сегодня, 14:39
    Ни что иное,как рука кремя.
    sl3
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