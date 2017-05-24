В Николаеве загорелось водолазное судно ВМС Украины
Водолазное судно U700 "Нетешин" военно-морских сил Украины загорелось в среду на площадке Черноморского судостроительного завода в городе Николаев, сообщает издание "Никвести" со ссылкой на источники из числа сотрудников судостроительного предприятия.
По данным издания, к ликвидации привлечены пять бригад спасателей, корабль загорелся при выполнении огневых работ — замене металла с использованием открытого огня.
Тактико-технические характеристики судна￼
Водоизмещение стандартное: 279 тонн.
Водоизмещение полное: 298 тонн.
Размеры: длина - 40,9 метров, ширина - 8,1 метров, осадка - 2,07 метров.
Скорость полного хода: 12,5 узлов.
Дальность плавания: 1500 миль при 10 узлах.
Силовая установка: 2 дизеля 3Д12 по 300 л.с., 2 дизель-генератора по 50 кВт, 1 дизель-генератор на 25 кВт, 2 вала.
Радиотехническое вооружение: навигационная РЛС Донец-2, гидроакустическая станция МГА-1.
Экипаж: 24 человека.
Сегодня в Николаеве на площадке компании "Smart Maritime Group" (Черноморский судостроительный завод – прим.) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" военно-морских сил Украины— говорится в сообщении.
По данным издания, к ликвидации привлечены пять бригад спасателей, корабль загорелся при выполнении огневых работ — замене металла с использованием открытого огня.
Тактико-технические характеристики судна￼
Водоизмещение стандартное: 279 тонн.
Водоизмещение полное: 298 тонн.
Размеры: длина - 40,9 метров, ширина - 8,1 метров, осадка - 2,07 метров.
Скорость полного хода: 12,5 узлов.
Дальность плавания: 1500 миль при 10 узлах.
Силовая установка: 2 дизеля 3Д12 по 300 л.с., 2 дизель-генератора по 50 кВт, 1 дизель-генератор на 25 кВт, 2 вала.
Радиотехническое вооружение: навигационная РЛС Донец-2, гидроакустическая станция МГА-1.
Экипаж: 24 человека.
Использованы фотографии: http://nikvesti.com/
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