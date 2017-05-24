Китай опроверг сообщения о 100 днях для воздействия на КНДР
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан в среду опроверг сообщения СМИ о том, что Китай попросил у США 100 дней отсрочки для экономического воздействия на Северную Корею, передает РИА Новости
Ранее японская газета "Асахи" сообщила, что об этом речь шла во время встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле.
По данным "Асахи", США настаивали на введении более жестких мер в отношении Северной Кореи, 90% оборота внешней торговли которой занимает Китай. В противном случае Вашингтон пригрозил распространением санкций, действующих против КНДР, на те китайские предприятия и финансовые институты, которые работают с этой страной, пишет газета. В таком случае эти компании не смогут вести дела со своими американскими партнерами. В ответ Китай попросил дать ему отсрочку в 100 дней — аналогичную той, о которой сторонам удалось достигнуть договоренности по внешней торговле.
Ранее японская газета "Асахи" сообщила, что об этом речь шла во время встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле.
Эта информация не соответствует действительности— заявил Лу Кан, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным "Асахи", США настаивали на введении более жестких мер в отношении Северной Кореи, 90% оборота внешней торговли которой занимает Китай. В противном случае Вашингтон пригрозил распространением санкций, действующих против КНДР, на те китайские предприятия и финансовые институты, которые работают с этой страной, пишет газета. В таком случае эти компании не смогут вести дела со своими американскими партнерами. В ответ Китай попросил дать ему отсрочку в 100 дней — аналогичную той, о которой сторонам удалось достигнуть договоренности по внешней торговле.
Использованы фотографии: https://mediarepost.ru/
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