14:45 24 мая

Китай опроверг сообщения о 100 днях для воздействия на КНДР

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан в среду опроверг сообщения СМИ о том, что Китай попросил у США 100 дней отсрочки для экономического воздействия на Северную Корею, передает РИА Новости

Ранее японская газета "Асахи" сообщила, что об этом речь шла во время встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле.

Китай опроверг сообщения о 100 днях для воздействия на КНДР



Эта информация не соответствует действительности
— заявил Лу Кан, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным "Асахи", США настаивали на введении более жестких мер в отношении Северной Кореи, 90% оборота внешней торговли которой занимает Китай. В противном случае Вашингтон пригрозил распространением санкций, действующих против КНДР, на те китайские предприятия и финансовые институты, которые работают с этой страной, пишет газета. В таком случае эти компании не смогут вести дела со своими американскими партнерами. В ответ Китай попросил дать ему отсрочку в 100 дней — аналогичную той, о которой сторонам удалось достигнуть договоренности по внешней торговле.

Использованы фотографии: https://mediarepost.ru/
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Комментарии 17

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:35
    Эта информация не соответствует действительности

    Мне кажется, что не стоило на встрече с Трампом юлить, применять "китайские хитрости" и умалчивать суть договоренностей тогда бы и ложная (а может и не ложная) информация не появилась.
    rotmistr60
    1. Arzoo Сегодня, 14:09
      Это глупости все. Матрасы не могут ничего сделать с КНДР без полномасштабного вторжения, они даже с Ираном ничего не могут сделать, что говорить про КНДР. Все разговоры об обезоруживающем ударе по стране, которая пол века бомбоубежища роет, просто смешны и убоги. Утрутся матрасы.
      Arzoo
  2. Lancer Сегодня, 12:44
    Скорее всего Китай рассчитывал на сохранении этих договорённостей в служебном пользовании.
    Lancer
    1. Arzoo Сегодня, 14:05
      Это утка. Матрасы не смогут ничего сделать в Корейском полуострове. КНР это понимают. Все разговоры об обезоруживающем ударе - влажные мечты. Ответка от КНДР будет такая, что мало не покажется.
      Ой, что говорить, они даже с Ираном ничего не могут сделать без полномасштабного вторжения, что говорить о КНДР, которые пол века бункеры роют. Это смешно. Ну могут там западники помечтать для успокоения.
      Arzoo
      1. Lancer Сегодня, 14:12
        Конечно,приятнее думать что это утка,но США никогда бы ни стали публиковать такую информацию на пустом месте.Дело в том что самому Китаю маловменяемый режим чучхе надоел хуже горькой редьки.Ын для Китая что-то вроде душевнобольного родственника,которого и жалко,и нет уже сил терпеть.
        Lancer
        1. pv1005 Сегодня, 14:21
          Цитата: Lancer
          Конечно,приятнее думать что это утка,но США никогда бы ни стали публиковать такую информацию на пустом месте.

          Да, да, да! Блаженны верующие.
          pv1005
          1. Lancer Сегодня, 14:23
            Вот-вот,И я того же мнения.Только о верующих в "утку".
            Lancer
    2. Чёрный Сегодня, 14:09
      Цитата: Lancer
      Скорее всего Китай рассчитывал на сохранении этих договорённостей в служебном пользовании.

      Вряд ли..скорее всего утка.....Если бы такая (тайная) договорённость была, то американцам нужно быть полнейшими дЭбилами, что бы её слить в СМИ.
      Чёрный
      1. Lancer Сегодня, 14:14
        Сливались и ранее очень многие вещи,изначально на предназначенные для этого.В США достаточно сложно сохранять тайны.
        Lancer
        1. Arzoo Сегодня, 14:30
          Блажен кто верует. Это утка для внутреннего американского потребления. У Трампа непростые времена.

          Lancer, ну скажите, Вы как склонны отрицать объективную реальность или нет? Скажите, почему бы не остановить ракетную программу Ирана силовым способом быстрого обезоруживающего удара, ведь КНДР намного более сильный и защищенный противник(50 лет как окапываются). Я Вам скажу почему. Потому что это глупости и влажные мечты.
          Arzoo
  3. Tusv Сегодня, 12:46
    Правильно. Нумерация последних китайских предупреждение - государственная тайна
    Tusv
  4. pvv113 Сегодня, 12:50
    сообщения СМИ о том, что Китай попросил у США 100 дней отсрочки для экономического воздействия на Северную Корею

    То ли кто-то выдает желаемое за действительное, то ли хотят втянуть Китай в эти разборки. Хотя оба варианта рассчитаны как оказание давления на КНДР
    pvv113
  5. regdan Сегодня, 12:58
    В противном случае Вашингтон пригрозил распространением санкций, действующих против КНДР, на те китайские предприятия и финансовые институты, которые работают с этой страной, пишет газета.

    На Россию наложи санкции, теперь ноют что несут убытки, хм давайте вперед наложите на Китай санкции и с удовольствием посмотрю как будете носить набедренные повязки laughing
    regdan
  6. Masya Masya Сегодня, 13:00
    об этом речь шла во время встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле

    чего то долго думали, соображали... все таки решили, что информация не соответствует действительности...
    Masya Masya
  7. Logall Сегодня, 13:29
    Цитата: Masya Masya
    об этом речь шла во время встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле

    чего то долго думали, соображали... все таки решили, что информация не соответствует действительности...

    Янки же вели беседы, настаивали, значит для них всё в силе. Они не понимают отказ!
    Logall
  8. Мар.Тира Сегодня, 14:05
    Цитата: Lancer
    Скорее всего Китай рассчитывал на сохранении этих договорённостей в служебном пользовании.

    Ни каких договорённостей с США, Китай в принципе не мог вести по этому вопросу.Ни тайных,ни открытых.Это всё желание СМИ подлить масла в огонь,и насолить отношениям стран.Это как с разведданными якобы Израильской агентуры для Лаврова.Война идёт на всех фронтах,и в СМИ тоже.
    Мар.Тира
  9. Петр1 Сегодня, 14:09
    Картошки надо послать корейцам несколько составов, пусть жуют размножаются и противостоят буржуйским супостатам!!
    Петр1
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