14:49 24 мая

Спецназовцев Нацгвардии США обучат русской военной терминологии

Минобороны США объявило тендер на преподавание русской военной терминологии спецподразделениям американской Нацгвардии, сообщает РИА Новости .

Спецназовцев Нацгвардии США обучат русской военной терминологии


Согласно условиям тендера, опубликованным на сайте госзакупок США, языковую подготовку будут проходить военнослужащие 20-го парашютно-десантного полка Нацгвардии, так называемые «Зеленые береты».


Длительность обучающих курсов – от трех до шести недель. Занятия будут проходить во все дни рабочей пятидневки на протяжении 9-ти часов, отмечается в пояснении к тендеру.

Кроме военных терминов цикл лекций должен включать «обзор культурных особенностей страны, в том числе знакомство с наиболее важными историческими датами и персоналиями».

В рамках того же тендера Пентагон набирает специалистов для преподавания французского, арабского и испанского языков.

Использованы фотографии: AP Photo / Mark Lennihan
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Комментарии 74

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  1. svp67 Сегодня, 13:01
    Уже НАЦГВАРДИЮ, а это действующий резерв армии США, обучают русскому. И после этого кто то хочет сказать, что США ограничится КНДР и Сирией
    svp67
    1. jjj Сегодня, 13:02
      А лекции будут касаться только нормативного словотворчества или с включением всего богатства оттенков великого и могучего. А шило в плане освоения традиций тоже научатся пить после бани под селедку с лучком, маринованные грибочки и шпиг
      jjj
      1. Nahatak Сегодня, 13:07
        Там будут учить только два слова ВОДКА и МАТРЕШКА)))
        Nahatak
        1. svp67 Сегодня, 13:16
          Цитата: Nahatak
          Там будут учить только два слова ВОДКА и МАТРЕШКА)))

          А еще уметь с нужными ударениями произносить английское словосочетания "желто-голубой автобус"... "елу блу бас...."
          svp67
          1. Комментарий был удален.
          2. cniza Сегодня, 13:45
            Цитата: jjj
            А лекции будут касаться только нормативного словотворчества или с включением всего богатства оттенков великого и могучего. А шило в плане освоения традиций тоже научатся пить после бани под селедку с лучком, маринованные грибочки и шпиг


            Для этого надо родиться в России.
            cniza
          3. Чёрный Сегодня, 13:45
            Ну , я тоже пока что фразы для допроса военнопленного на английском помню smile
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 14:02
              А ответы запомнились ? lol
              cniza
              1. Чёрный Сегодня, 14:04
                Цитата: cniza
                А ответы запомнились ? lol

                Ну да... smile
                Чёрный
                1. Svarog51 Сегодня, 14:33
                  Главное, чтобы ответы нравились Вам, иначе навсегда запомнятся вопросы в мозгу у подопечного. feel
                  Svarog51
                  1. Чёрный Сегодня, 14:39
                    Цитата: Svarog51
                    Главное, чтобы ответы нравились Вам, иначе

                    Дык там варианты ответов , которые нравятся laughing ...и поскольку я в английском , в принципе, ни бум бум...как только ответ не будет совпадать с тем , который я заучил, ....( значит врёт) laughing ...придётся бить feel
                    Чёрный
                    1. Svarog51 Сегодня, 14:48
                      Тогда они правильно делают, что русский учат. Так для них допрос быстрее закончится. laughing В правильном направлении движутся супостаты. Лучше заплатить сейчас учителю, чем потом всю жизнь санитару. lol good drinks
                      Svarog51
        2. iConst Сегодня, 13:41
          Цитата: Nahatak
          Там будут учить только два слова ВОДКА и МАТРЕШКА)))

          Ежели-чо, так можем в гости приехать и помогти. Вон, казачки парижан в 1814 быстро всяким словечкам научили. До сих пор помнят... laughing
          iConst
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:00
          да попутного ветра им в горбатую спину,эти навыки им потом пригодятся в лагере военнопленных.
          Ратник с пулеметом
        4. Познающий Сегодня, 14:27
          Цитата: Nahatak
          Там будут учить только два слова ВОДКА и МАТРЕШКА)))

          А БАЛАЛАЙКА ... : feel
          Познающий
      2. Александр романов Сегодня, 13:26
        Цитата: jjj
        А лекции будут касаться только нормативного словотворчества или с включением всего богатства оттенков великого и могучего

        А теперь представляем русский мат,с характерным американский акцентом и скатываемся ,под стол laughing
        Александр романов
        1. sibiryk Сегодня, 14:14
          "Какие ваши доказательства?" "с" А.Шварцнегер
          sibiryk
          1. Александр романов Сегодня, 14:19
            Цитата: sibiryk
            "Какие ваши доказательства?" "

            Это не мат lol
            Александр романов
            1. sibiryk Сегодня, 14:28
              Согласен не мат, но тоже смешно
              sibiryk
      3. hohol95 Сегодня, 13:26
        Американцы не едят :
        Соленая рыба у них считается сырой, а закусывать ею спиртное - чуть ли не кощунством. Хотя, например, Нью-Йорке есть рестораны, где подают любые морепродукты, как правило они совершенно не похожи на русскую селедку.
        Сало "этнические" американцы не считают едой. Они даже не знают, что в некоторых странах (Украина или Россия) едят сало,потому что для них сало - это просто кусок жира, который годится только на отходы.
        Холодец. В Америке есть желатиновый десерт. Это фруктовое желе, называется оно «Jello». А вот холодное блюдо из желатина с мясом, не еда для американца. Странные они )))
        Ливер и потроха. Раньше в Америке, внутренностями, которыми по сути являются потрошки и ливер, кормили только рабов,а их хозяева никогда не ели потроха. Возможно это и является основной причиной, по которой они и сейчас не едят такие вещи.
        Некоторые виды мяса. В США знают только 3 вида мяса: курицу, говядину и свинину. Американцы с трудом воспринимают баранину, конину, кроликов, и т.д. и стараются их не есть.
        Капуста. Американцы практически не едят капусту, а в американской кухне мало блюд, в которых она содержалась бы.
        Грибы. Жители Америки не любители грибов и обычно едят только шампиньоны. Возможно потому, что у них просто нет столько лесов и такого разнообразия грибов, как в России.
        Блины с несладкими начинками, например с мясом. В Америке едят блины, больше похожие на привычные нам оладьи.К тому же, они всегда сладкие и подаются на десерт.
        упы американцы тоже едят крайне редко. Вообще, русские супы - это совсем не те супы, что характерны для многих стран мира. Там суп - это немного другая еда, не похожая на нашу, в основном это супы пюре.

        Источник: http://www.bugaga.ru/interesting/1146735773-top-1
        0-russkaya-eda-kotoruyu-ne-edyat-v-amerike.html#i
        xzz4hzF0PgSe
        hohol95
      4. alstr Сегодня, 14:14
        А если учесть, что некоторые фразы произнесенные с разным выражением могут значить совершенно противоположные вещи, то флаг им в руки.
        но скорее всего получиться как в анекдоте:
        Уpок английского. Учительница опpашивает учеников:
        - Иванов, ду ю спик инглиш?
        - Чаво?
        - Садись, 2.
        - Петpов, ду ю спик инглиш?
        - Чаво?
        - Садись, 2
        - Сидоpов, ду ю спик инглиш?
        - Yes, my teacherin, i'm good speak English.
        - Чаво ?!!
        alstr
    2. НасРать Сегодня, 13:04
      Цитата: svp67
      Уже НАЦГВАРДИЮ, а это действующий резерв армии США, обучают русскому. И после этого кто то хочет сказать, что США ограничится КНДР и Сирией

      У нас в школах преподают английский язык - что бы это значило?? wassat - шизофрению!! wassat
      НасРать
      1. svp67 Сегодня, 13:06
        Цитата: НасРать
        У нас в школах преподают английский язык - что бы это значило??

        С военной терминологией? Серьезные у Вас школы... Видимо там и допрос пленного проходят... Да, уж.
        svp67
        1. НасРать Сегодня, 13:07
          А в медицинском институте - преподают английский с медицинским уклоном ... wassat В техническом ВУЗе - техническим уклоном! wassat Какой же будет уклон у военных???? Дайте ка я угадаю - военный!!! wassat
          НасРать
          1. svp67 Сегодня, 13:09
            Цитата: НасРать
            А в медицинском институте - преподают английский с медицинским уклоном ... В техническом ВУЗе - техническим уклоном!

            Да. А в военном ВУЗе с соответственно... Но Вы то про школы вроде говорили. Так и здесь. Эти ребят готовятся к командировке, а раз учат русский, то скоро они будут у нашей границы.
            svp67
            1. Сухой_Т-50 Сегодня, 13:14
              Цитата: svp67
              Цитата: НасРать
              А в медицинском институте - преподают английский с медицинским уклоном ... В техническом ВУЗе - техническим уклоном!

              Да. А в военном ВУЗе с соответственно... Но Вы то про школы вроде говорили. Так и здесь. Эти ребят готовятся к командировке, а раз учат русский, то скоро они будут у нашей границы.

              Возможно,это для тех,кого посылают в Прибалтику/на Украину?Но нацгвардия-это что-то среднее между ВВ и резервом
              Сухой_Т-50
              1. svp67 Сегодня, 13:20
                Цитата: Сухой_Т-50
                Но нацгвардия-это что-то среднее между ВВ и резервом

                Их постоянно держат "в тонусе" и это более эффективно, чем наши "сборы партизан". Особенно в подготовке летчиков и иных спецов...
                svp67
      2. Монос Сегодня, 13:12
        Цитата: НасРать
        шизофрению!!

        Это не шизофрения, это паранойя. А параноики живут дольше. Доказано. smile
        Монос
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:36
          Цитата: Монос
          А параноики живут дольше. Доказано. smile

          Чёрт побери,я это понял только на 215-м году жизни... request
          Paranoid50
    3. сибиралт Сегодня, 13:13
      Это если они будут обучаться по Уставу. А если практической терминологии, то в жизнь не выучат! laughing
      сибиралт
      1. DMoroz Сегодня, 14:13
        А если выучат, то ни в жисть не применят нужные термины в нужной ситуации и в нужной интонации laughing tongue
        DMoroz
    4. Грац Сегодня, 13:34
      а это обучают будущие карательные и полицейские подразделения. которые сша хотят развернуть на нашей территории или украинской в тех же днр.лнр
      тут только такой вывод можно сделать

      моё личное мнение надо готовится к войне
      Грац
    5. garx Сегодня, 13:50
      Срочно все переходим на могучий русский МАТ!!
      garx
    6. RASKAT Сегодня, 14:23
      Водка, балалайка, баня, баБущка, и т д.
      RASKAT
  2. МПК105 Сегодня, 13:02
    Нет,ну а что...Врага надо знать в лицо... feel Я вот "хенде хох" тоже знал в своё время-хотя зачем мне,моряку...
    МПК105
    1. svp67 Сегодня, 13:07
      Цитата: МПК105
      Я вот "хенде хох" тоже знал в своё время-хотя зачем мне,моряку...

      Что бы во вражеском порту знать, что кричать...
      svp67
    2. Svarog51 Сегодня, 13:32
      Лёха, hi Тебе не врага знать в лицо надо, а профили американских и НАТОвских самолётов. И не "хенде хох", а "вер де шиссен" кричать во время стрельбы из металлорезки. laughing drinks
      Svarog51
      1. МПК105 Сегодня, 13:36
        Да как "Отче наш",Серёг... hi Ночью разбуди-от зубов отлетит,УВЕРЕН...Палить МОЛЧА учили,ВДУМЧИВО... wink
        МПК105
        1. Svarog51 Сегодня, 14:13
          Лёха, какое ВДУМЧИВО? Тюльку травишь, у тебя враг несколько секунд в прицеле и скорострельность бешенная, всё на автомате и инстинктах. laughing Это у меня можно из РПК ВДУМЧИВО, отсекая по 2-3 патрона и не давая супостату голову поднимать. drinks
          Svarog51
          1. МПК105 Сегодня, 14:21
            Никакой "тюльки"-МОЛЧА,и,как ты правильно изволил сейчас выразится-НА ИНСТИНКТАХ...А инстинктам этим,МОЛЧА и ВДУМЧИВО учили,не вру я,на вранье не пойман был ещё здесь...Ты с пулемёта 630-го(а у меня,как у Комода,ещё и пушка 76 была)БЕЗДУМНО палить не сможешь... hi
            МПК105
            1. Svarog51 Сегодня, 14:41
              Так ВДУМЧИВО и медленно или НА ИНСТИНКТАХ и быстро? Вот то, что МОЛЧА, тут я согласен (всё равно даже себя за грохотом не услышишь). Ну и конечно, никак не БЕЗДУМНО. Стрельба - она внимания требует, а меткая стрельба - особого навыка. Ты не серчай за "тюльку" drinks hi
              Svarog51
              1. МПК105 Сегодня, 14:49
                Дядь Серёж-не серчаю...Пиши ЧАЩЕ...Приятно Людей читать,ПРАВДА...Я вот,более,чем свои копеечки вставлять,люблю Людей послушать,так что-пиши... hi drinks - wink
                МПК105
        2. sabakina Сегодня, 14:19
          Мужика, всем hi . Я вот сижу и думаю, а они точно осилят программу русского военного?
          Модераторов прошу меня не наказывать, осторожно в видео присутствует мат.
          sabakina
          1. yuriy55 Сегодня, 14:41
            В Америке хотят научиться матерщине? Для этого надо родиться в России, где, кстати, за матерщину можно получить конкретные штрафы...
            yuriy55
  3. 210окв Сегодня, 13:03
    Интересно однако..Национальная гвардия предназначена для действий на территории США.Зачем им русский,пусть даже и ограниченный?Опять "Русские идут"?
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 13:08
      Цитата: 210окв
      Национальная гвардия предназначена для действий на территории США

      Нет. Нацгвардия - действующий резерв и её военнослужащие очень часто становятся в строй действующей армии и ездят в "командировки"
      svp67
    2. avg-mgn Сегодня, 13:08
      А как им общаться с русской мафией хакерами?
      avg-mgn
    3. lwxx Сегодня, 13:14
      Возможно их готовят как оккупационные войска. Так же обучение противопартизанской войны, хотя в ихнем случаи надо готовится к партизанской войне на своей территории feel
      lwxx
    4. гурт Сегодня, 13:40
      Цитата: 210окв
      Национальная гвардия предназначена для действий на территории США.Зачем им русский

      а вы представляете сколько там русскоязычных живёт?а ежли там хреноверть начнётся,что они делать будут?зря что ли ам...сосы пытаются наладить у себя производства клона ак и закупают акм-е патроны
      гурт
  4. avg-mgn Сегодня, 13:05
    Ни когда они им не освоить нашу военную терминологию, ибо мат - это святое, чисто русское достояние!
    avg-mgn
    1. svp67 Сегодня, 13:14
      Цитата: avg-mgn
      Ни когда они им не освоить нашу военную терминологию, ибо мат - это святое, чисто русское достояние!

      Ой, я Вас умоляю. В армии США уже предостаточно народу говорящего по русски БЕЗ АКЦЕНТА, как и в Иностранном Легионе Франции
      svp67
      1. kayman4 Сегодня, 14:10
        боюсь даже многим нашим не объяснить почему нужен стакан, что бы открыть танк и что название из книжек расходятся с реальностью :)
        kayman4
      2. sabakina Сегодня, 14:24
        Сергей, изучить русский и родиться с русским матом это разные вещи. Как говорится, "пить, курить и говорить я начал одновременно".
        sabakina
    2. Avis Сегодня, 13:27
      Цитата: avg-mgn
      Ни когда они им не освоить нашу военную терминологию, ибо мат - это святое, чисто русское достояние!

      Приписывается генералу Лебедю: "Мат — единственный эффективный язык управления общевойсковым боем".
      Avis
      1. Пофиг Сегодня, 14:15
        Начали, Урок 1й:

        Пофиг
  5. Lester7777 Сегодня, 13:09
    Всего три буквы. А вот что они обозначают...
    Lester7777
    1. Serg65 Сегодня, 13:21
      Цитата: Lester7777
      Всего три буквы. А вот что они обозначают...

      Не друг. мой, эти буквы на флоте малопопулярны, гораздо большей популярностью пользуется термин "ма.нда.вош.ка" - этим термином можно объяснить всё! Мне вот другое интересно, как американцы могут выучить за 54 часа русскую военную терминологию? Прям вундеркинды какие то! Я вот например только через два месяца понял к какому действию военных моряков относится выражение "ну что вы там ползаете как беременные ман.до.вош.ки по мокрому ч.лену?" bully
      Serg65
  6. злой партизан Сегодня, 13:16
    А обучать по-ходу будет Виктория Нуланд... lol
    злой партизан
    1. Стройбат запаса Сегодня, 13:50
      Юра, у нее знания не столь специфичные))) Так что для "зеленых шапочек" не подойдут laughing
      Привет! hi
      Стройбат запаса
  7. Altona Сегодня, 13:18
    Цитата: jjj
    А лекции будут касаться только нормативного словотворчества или с включением всего богатства оттенков великого и могучего. А шило в плане освоения традиций тоже научатся пить после бани под селедку с лучком, маринованные грибочки и шпиг

    ----------------------
    У меня пока знакомый из Джорджии не погиб, я его обучал матерным словам и ненормативной лексике на русском.Это его жутко интересовало и нравилось ему. Он видел на Ютьюбе какие то видео с нашими военными, которые общаются короткими и емкими фразами. Писал ему примерно так: Pesez - catastrophe, smash, tragedy. Fignya - bullshit, nothing serious, garbage. Слова "песец" и "фигня" конечно надо заменить ненормативными аналогами.
    P.S. Насчет пить, он сказал, что лучше всего водка(vodka) и самогон (moonshine-лунное сияние дословно у них). Остальное-ром и виски, ерунда в сравнении с водкой. А насчет блюд, то они у селян, что наших, что ихних почти одинаковы. Это картошка, тушеная с мясом и квашеные овощи.
    Altona
  8. roskot Сегодня, 13:19
    Учи, не учи, кроме нескольких фраз в голове не удержиться. Языком занимаются с детства. Иначе пустая трата времени.
    roskot
  9. Шукшин Сегодня, 13:19
    Путь четко выучат одну фразу, которая им реально понадобится "Не стреляйте я сдаюсь".
    Шукшин
  10. злой партизан Сегодня, 13:19
    Старый баян про нашу военную терминологию, но очень забавный. Вдруг кто и не читал раньше:

    РАДИООБМЕН СОВЕТСКИХ ВОЕНМОРОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ .

    .....Я американец , но вырос в СССР , мой отец служил военно-морским атташе при посольстве в Москве . Прожив 12 детских лет вМоскве , уезжая , я говорил по-русски лучше , чем по-английски. Мои способности в русском языке были востребованы разведкой ВМС и я служил них с 1979 по 1984 год . По долгу службы и для себя , я вел журнал . Казенную часть сдавал в архив , а свою себе .
    Чтото было в записи , а в основном " живой " эфир . Я ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ , ЧТО РУССКИХ НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ ИМЕННО ИЗ-ЗА ЯЗЫКА . Самое интересное говорилось между равными по званию или друзьями , они не стеснялись в выражениях . Я пролистал всего несколько страниц своих старых записей , вот некоторые :

    DN-ST-87-04579

    - ГДЕ БРЕВНО ?
    - ЕГО ЗНАЕТ , ГОВОРЯТ , НА СПУТНИКЕ МАКАКУ ЧЕШЕТ .
    Перевод
    - ГДЕ КАПИТАН ДЕРЕВЯНКО ?
    - НЕ ЗНАЮ , ГОВОРЯТ, ЧТО РАБОТАЕТ ПО ЗАКРЫТОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ И ОТСЛЕЖИВАЕТ АМЕРИКАНСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОТОТИПА ТОРПЕДЫ Mk-48/

    = СЕРЕГА , ПРОВЕРЬ . ДИМКА ПЕРЕДАЛ , ЧТО КАНАДЧИКВ ТВОЕМ ТАЗУ ЗАЛУПУ ПОЛОСКАЕТ .
    Перевод :
    - СЕРГЕЙ , ДМИТРИЙ ДОЛОЖИЛ , ЧТО В ВАШЕМ СЕКТОРЕ КАНАДСКИЙ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ ВЕРТОЛЕТ ВЕДЕТ АКУСТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ .

    - ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ВАШЕГО ПЯТОГО , ПЛОСКОЖОПЫЙ В КАШУ СРЕТ , ЭКРАН В СНЕГУ .
    Перевод :
    - (ЮГО - ЗАПАДНЕЕ ВАШЕГО ПЯТОГО ? ) ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ СБРАСЫВАЕТ АКУСТИЧЕСКИЕ БУЙКИ В РАЙОНЕ ВОЗМОЖНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЛОДКИ СЕРИИ " К " , НА ЭКРАНЕ РАДАРА МНОЖЕСТВО МЕЛКИХ ОБЪЕКТОВ .

    - ГЛАВНЫЙ БУРЖУИН СИДИТ ПОД ПОГОДОЙ , МОЛЧИТ .
    Перевод :
    - АМЕРИКАНСКИЙ АВИАНОСЕЦ МАСКИРУЕТСЯ В ШТОРМОВОМ РАЙОНЕ , СОБЛЮДАЯ РАДИОМОЛЧАНИЕ .

    - ЗВЕЗДОЧЕТ ВИДИТ ПУЗЫРЬ , УЖЕ С СОПЛЯМИ .
    Перевод :
    - СТАНЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДОКЛАДЫВАЕТ , ЧТО АМЕРИКАНСКИЙ САМОЛЕТ-ЗАПРАВЩИК ВЫПУСТИЛ ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ .

    - У НАС ТУТ УЗКОГЛАЗЫЙ ДУРАКА ВКЛЮЧИЛ , МОЛ , СОРРИ , С КУРСА СБИЛСЯ , МОТОР СЛОМАЛСЯ , А САМ ДРОЧИТ . ЕГО ПАРА СУХИХ ОБОШЛА , У НИХ БЕРЕЗА ОРАЛА .
    - ГОНИ ЕГО НА Х-Й, Я ЗА ЭТУ ЖЕЛТУХУ НЕ ХОЧУ П-ДЫ ПОЛУЧАТЬ . ЕСЛИ НАДО , ПУСТЬ ПОГРАНЦЫ ЕМУ В ПЕРДАК ЗАВЕРНУТ , А КОМАНДУ К НАШЕМУ ОСОБИСТУ СКАЗКУ РИСОВАТЬ .
    Перевод :
    - ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ ФЛОТА , ЭЖНО-КОРЕЙСКОЕ СУДНО ПОДОШЛО БЛИЗКО К РАЙОНУ ДЕЙСТВИЙ , СОСЛАВШИСЬ НА ПОЛОМКУ . ПРИ ОБЛЕТЕ ПАРОЙ СУ-15 СРАБОТАЛА РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ " бЕРЕЗА " .
    - СКАЖИ , ЧТОБЫ УХОДИЛ , МНЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПРОБЛЕМ ИЗ-ЗА ЭТОГО КОРЕЙЦА . ЕСЛИ ПОПЫТАЕТСЯ ПОКИНУТЬ РАЙОН , ЛИШИТЬ СУДНО ХОДА И ОТБУКСИРОВАТЬ , А КОМАНДУ - НА ДОПРОС .
    злой партизан
  11. hohol95 Сегодня, 13:21

    Пусть прочтут и утрутся!
    hohol95
  12. Галеон Сегодня, 13:21
    Такая мера вряд ли обеспечит стервятникам победу: у нас "теоретиков кунг-фу" ходит пол-страны, но это не значит, что они на что-то способны.
    Галеон
  13. Ferdinant Сегодня, 13:26
    Негр диверсант с водкой и балалайкой в российской глубинке ?
    Ferdinant
    1. hohol95 Сегодня, 14:01

      У нас своих хватает!
      hohol95
    2. hohol95 Сегодня, 14:05
      Стырил комментарий с ПИКАБУ -
      "У нас в батальоне служил огромный, я бы даже сказал гигантский, афророссиянин. Родился в Туле, мама и папа из Руанды. Чернокожий десантник само по себе зрелище необычное, но когда он без акцента пел строевые песни, шаблоны по швам трещали)"
      hohol95
    3. hohol95 Сегодня, 14:08

      Негр диверсант с балалайкой - Он уже пойман!
      hohol95
  14. Slon_on Сегодня, 13:33
    Что бы усвоить нашу военную терминологию нужно как минимум срочку отслужить, про "неофициальную" военную терминологию уже не говорю. Но первое, что им следует вызубрить "Не стрельяйте ми сдаемсу!"
    Slon_on
  15. tsvetkov1274 Сегодня, 13:50
    Дорогие американские друзья, распушите свои локаторы, прослушайте бесплатное приложение к нашему телеграфу: — Красную облупленную культяпку вам всем на воротник, в чугунном исполнении от советской власти, чтобы подворотничек не пачкался и башка не болталась.
    За Пицунду и на кукан!
    Мамкина норка!...
    Переводить замучаются!!!!!
    tsvetkov1274
  16. LÄRZ Сегодня, 14:01
    Только русским матом можно и обругать, и похвалить, и восхититься!
    LÄRZ
  17. Sedoy Сегодня, 14:15
    "вон ту хреновину видишь, захреначь ка ей по самое нихочу"....
    это примерный мягкий вариант русской военной терминологии - а вариантов море...
    как это все будут преподавать... :)

    это как в старой байке про "где бревно?", что в переводе оказалось "где капитан Деревянко"...
    Sedoy
  18. Градиент 3 Сегодня, 14:42
    Уже не раз убеждался...
    В крайне малой способности...
    Американцев и англичан...
    К изучению "чужих" языков...
    Однажды в аэропорту схлестнулся с "америкосом"...
    "Многие русские говорят на плохом английском..."..
    А я ему...
    "Не видел ни одного американца или англичанина
    Говорившего полностью правильно...по-русски"...
    Так что...20 американцев...Пройдут курс...
    И скорее всего...Сразу же...Все забудут...
    Градиент 3
  19. МВГ Сегодня, 14:48
    "Минобороны США объявило тендер на преподавание русской военной терминологии спецподразделениям американской Нацгвардии," - ага, будут учить терминологию, как в том анекдоте: "Рыжий, прикрой очко, я сейчас из этого аса буду делать пи..раса" ))))
    МВГ
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