Спецназовцев Нацгвардии США обучат русской военной терминологии
Минобороны США объявило тендер на преподавание русской военной терминологии спецподразделениям американской Нацгвардии, сообщает РИА Новости .
Согласно условиям тендера, опубликованным на сайте госзакупок США, языковую подготовку будут проходить военнослужащие 20-го парашютно-десантного полка Нацгвардии, так называемые «Зеленые береты».
Длительность обучающих курсов – от трех до шести недель. Занятия будут проходить во все дни рабочей пятидневки на протяжении 9-ти часов, отмечается в пояснении к тендеру.
Кроме военных терминов цикл лекций должен включать «обзор культурных особенностей страны, в том числе знакомство с наиболее важными историческими датами и персоналиями».
В рамках того же тендера Пентагон набирает специалистов для преподавания французского, арабского и испанского языков.
Согласно условиям тендера, опубликованным на сайте госзакупок США, языковую подготовку будут проходить военнослужащие 20-го парашютно-десантного полка Нацгвардии, так называемые «Зеленые береты».
Длительность обучающих курсов – от трех до шести недель. Занятия будут проходить во все дни рабочей пятидневки на протяжении 9-ти часов, отмечается в пояснении к тендеру.
Кроме военных терминов цикл лекций должен включать «обзор культурных особенностей страны, в том числе знакомство с наиболее важными историческими датами и персоналиями».
В рамках того же тендера Пентагон набирает специалистов для преподавания французского, арабского и испанского языков.
Использованы фотографии: AP Photo / Mark Lennihan
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