В Ближайшее время будет обнародована окончательная версия крушения Ту-154 под Сочи

Мы буквально несколько недель назад завершили там работу, я имею в виду работу на месте, работу в акватории (Черного моря), на дне, по поиску всех необходимых деталей. Есть на 99% уверенность, что мы имеем уже окончательную версию причин этой катастрофы,

Я думаю, мы в ближайшее время получим последние данные и озвучим окончательную версию,

Этот один процент нам требуется для того чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми,