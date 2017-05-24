14:48 24 мая

В Ближайшее время будет обнародована окончательная версия крушения Ту-154 под Сочи

В ближайшее время Минобороны озвучит окончательную версию крушения своего самолета Ту-154, произошедшую в декабре прошлого года под Сочи, передает Интерфакс сообщение главы военного ведомства Сергея Шойгу.

В Ближайшее время будет обнародована окончательная версия крушения Ту-154 под Сочи


Мы буквально несколько недель назад завершили там работу, я имею в виду работу на месте, работу в акватории (Черного моря), на дне, по поиску всех необходимых деталей. Есть на 99% уверенность, что мы имеем уже окончательную версию причин этой катастрофы,
сказал Шойгу во время выступления в Совете Федерации.


Я думаю, мы в ближайшее время получим последние данные и озвучим окончательную версию,
добавил министр.

Он подчеркнул, что ведомство подходит к расследованию причин катастрофы «с особой щепетильностью».

Этот один процент нам требуется для того чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми,
отметил Шойгу.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в Черное море вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Самолет направлялся в Сирию.

Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 13:50
    Вот когда обнародуют,тогда и обсудим.Пока это просто заявление.
    210окв
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:50
    Я думаю, мы в ближайшее время получим последние данные и озвучим окончательную версию

    Надеюсь , на этом спекуляции на этой трагедии закончатся .
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 13:58
      Паша , подозреваю что нет , ещё очень много желающих попиариться.
      cniza
    2. pvv113 Сегодня, 14:03
      Вряд ли, всегда найдутся особи, которые еще долго будут пережевывать эту тему
      pvv113
      1. Avis Сегодня, 14:07
        Цитата: pvv113
        Вряд ли, всегда найдутся особи, которые еще долго будут пережевывать эту тему

        Такие достаточно громкие события будут "пережёвываться" всегда. В каждом поколении обязательно найдётся желающий. Гибель генерала Сикорского, "Польша-101", корейский 747...
        Avis
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:08
        Цитата: cniza
        Паша , подозреваю что нет , ещё очень много желающих попиариться.

        Цитата: pvv113
        Вряд ли, всегда найдутся особи, которые еще долго будут пережевывать эту тему

        Очень не хотелось бы , но боюсь что вы правы ... Кому - трагедия , а кому - пиар ...
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 14:14
          Паша, посмотри сам, еще не приступила к работе комиссия, а в СМИ уже десятки "правдоподобных" версий. Писаки от прессы так и норовят свой кусок оторвать. Я все не могу простить этих носителей слова (или злословья) в массы, когда по их вине погиб наш экипаж. Они опубликовали место катапультирования летчиков сбитого в Чечне самолета, и духи по этой информации добрались до экипажа.
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:23
            Нечистоплотность некоторых писак общеизвестна . В погоне за сенсацией ни перед чем не останавливаются . Руки бы им по отрывать ...
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 14:29
              И языки ампутировать
              pvv113
  3. nik-karata Сегодня, 13:51
    Уж больно долго расследование тянется... неужто обманут???
    nik-karata
    1. Макаров Сегодня, 13:52
      Это даже быстро...
      Макаров
    2. pvv113 Сегодня, 14:06
      Вообще-то недолго. Если Вам попадались анализы безопасности полетов, то по некоторым происшествиям окончательные отчеты публикуются и через несколько лет. hi
      pvv113
  4. пл675 Сегодня, 13:51
    правда всегда одна /с/
    и
    у каждого своя правда /с/
    какую версию ждать?
    пл675
    1. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
    1. cniza Сегодня, 13:59
      Авария , ничего не видно. laughing
      cniza
  6. Лёня Пантелеев Сегодня, 14:00
    Статья ни о чём!
    Лёня Пантелеев
  7. МПК105 Сегодня, 14:08
    Вот так вот...
    МПК105
    1. Александр романов Сегодня, 14:18
      Цитата: МПК105
      МПК105

      Перешел на ютуб,по твоему видео. Посмотрел кто это видео выложил,чем дышит,что за человек. И увидел

      Ты давно в либералы записался?
      Александр романов
      1. МПК105 Сегодня, 14:30
        А я не смотрел...Мне просто мужик в конце там понравился,да и бабка тоже...Ты и их в либерасты запишешь?Не знаю,Саш,что там за автор такой-а они-ПРОСТЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ...
        МПК105
        1. Александр романов Сегодня, 14:35
          Цитата: МПК105
          Не знаю,Саш,что там за автор такой-а они-ПРОСТЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ...

          Они то люди простые,но этих людеи используют в своих целях,совсем не простые люди.
          Александр романов
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