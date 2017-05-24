В Ближайшее время будет обнародована окончательная версия крушения Ту-154 под Сочи
В ближайшее время Минобороны озвучит окончательную версию крушения своего самолета Ту-154, произошедшую в декабре прошлого года под Сочи, передает Интерфакс сообщение главы военного ведомства Сергея Шойгу.
Он подчеркнул, что ведомство подходит к расследованию причин катастрофы «с особой щепетильностью».
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в Черное море вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Самолет направлялся в Сирию.
Мы буквально несколько недель назад завершили там работу, я имею в виду работу на месте, работу в акватории (Черного моря), на дне, по поиску всех необходимых деталей. Есть на 99% уверенность, что мы имеем уже окончательную версию причин этой катастрофы,сказал Шойгу во время выступления в Совете Федерации.
Я думаю, мы в ближайшее время получим последние данные и озвучим окончательную версию,добавил министр.
Он подчеркнул, что ведомство подходит к расследованию причин катастрофы «с особой щепетильностью».
Этот один процент нам требуется для того чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми,отметил Шойгу.
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в Черное море вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Самолет направлялся в Сирию.
Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
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