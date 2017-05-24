«Рособоронэкспорт» ведет переговоры о поставках Ми-35П с несколькими инозаказчиками
В настоящее время переговоры о поставках ударного вертолета Ми-35П ведутся с несколькими потенциальными инозаказчиками, передает Интерфакс сообщение главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.
По его словам, «машина многократно подтверждала заложенные в неё характеристики в обычных и боевых условиях без серьезных изменений ее компоновочной схемы».
Согласно сообщению пресс-службы «Рособоронэкспорта» «новый облик вертолёта Ми-35П привлечет внимание инозаказчиков современным оборудованием: носовой подвижной пушечной установкой со сдвоенной 23-мм пушкой, индикатором на лобовом стекле в кабине летчика, многофункциональными индикаторами, гиростабилизированной оптико-электронной системой, системой видеорегистрации, современными комплексами связи и навигации, цифровым автопилотом и многим другим».
«Вновь устанавливаемые системы и оборудование позволят значительно улучшить тактико-технические характеристики и эффективность применения вертолёта, в том числе ночью», – добавили в компании.
Ми-35П создавался на базе вертолёта Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. За это время эксплуатантами Ми-24П/Ми-35П стали около 70 стран.
«Сегодня вертолёты этого класса продолжают успешно нести боевую вахту в составе Вооруженных сил РФ за рубежом: в Сирии, Таджикистане и Приднестровье», – говорится в сообщении.
"Рособоронэкспорт" приступил к переговорам о возможных поставках ряду иностранных заказчиков вертолета Ми-35П в обновленном облике,сказал Михеев накануне международной вертолетной выставки МВВИ-2017, которая откроется в Москве 25 мая.
По его словам, «машина многократно подтверждала заложенные в неё характеристики в обычных и боевых условиях без серьезных изменений ее компоновочной схемы».
Предлагаемый сегодня нашим иностранным партнерам вариант по бортовому оборудованию превосходит ранее выпускавшиеся модификации Ми-35, отметил глава компании.
Согласно сообщению пресс-службы «Рособоронэкспорта» «новый облик вертолёта Ми-35П привлечет внимание инозаказчиков современным оборудованием: носовой подвижной пушечной установкой со сдвоенной 23-мм пушкой, индикатором на лобовом стекле в кабине летчика, многофункциональными индикаторами, гиростабилизированной оптико-электронной системой, системой видеорегистрации, современными комплексами связи и навигации, цифровым автопилотом и многим другим».
«Вновь устанавливаемые системы и оборудование позволят значительно улучшить тактико-технические характеристики и эффективность применения вертолёта, в том числе ночью», – добавили в компании.
Ми-35П создавался на базе вертолёта Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. За это время эксплуатантами Ми-24П/Ми-35П стали около 70 стран.
«Сегодня вертолёты этого класса продолжают успешно нести боевую вахту в составе Вооруженных сил РФ за рубежом: в Сирии, Таджикистане и Приднестровье», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: indonesiandefense.blogspot.com
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