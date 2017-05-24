Американские СМИ: истребители ВВС Сирии возвращаются на базу Шайрат
ВВС Сирии начали перемещать свои боевые самолеты на авиабазу Шайрат, которая ранее подверглась ракетному обстрелу с американских кораблей, передает РИА Новости сообщение телеканала NBC News.
По данным телеканала, ссылающегося на трех неназванных офицеров из Пентагона, сирийские военные «восстановили часть разрушенной инфраструктуры и за последние несколько дней начали перемещать истребители Су-22 и МиГ-23 обратно на авиабазу».
Скоро оттуда возобновятся боевые вылеты авиации, приводит канал слова одного из своих собеседников.
Напомним, 7 апреля американские военные корабли выпустили по базе Шайрат 59 крылатых ракет «Томогавк». Удар был нанесен в связи с сообщением сирийской оппозиции о том, что 4 апреля самолеты ВВС САР якобы атаковали город Хан-Шейхун в провинции Идлиб боеприпасами, начиненными отравляющим веществом. В результате атаки погибли 80 мирных жителей. Никаких доказательств виновности сирийских ВВС представлено не было.
По данным телеканала, ссылающегося на трех неназванных офицеров из Пентагона, сирийские военные «восстановили часть разрушенной инфраструктуры и за последние несколько дней начали перемещать истребители Су-22 и МиГ-23 обратно на авиабазу».
Скоро оттуда возобновятся боевые вылеты авиации, приводит канал слова одного из своих собеседников.
Напомним, 7 апреля американские военные корабли выпустили по базе Шайрат 59 крылатых ракет «Томогавк». Удар был нанесен в связи с сообщением сирийской оппозиции о том, что 4 апреля самолеты ВВС САР якобы атаковали город Хан-Шейхун в провинции Идлиб боеприпасами, начиненными отравляющим веществом. В результате атаки погибли 80 мирных жителей. Никаких доказательств виновности сирийских ВВС представлено не было.
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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