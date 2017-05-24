17:21 24 мая

Американские СМИ: истребители ВВС Сирии возвращаются на базу Шайрат

ВВС Сирии начали перемещать свои боевые самолеты на авиабазу Шайрат, которая ранее подверглась ракетному обстрелу с американских кораблей, передает РИА Новости сообщение телеканала NBC News.



По данным телеканала, ссылающегося на трех неназванных офицеров из Пентагона, сирийские военные «восстановили часть разрушенной инфраструктуры и за последние несколько дней начали перемещать истребители Су-22 и МиГ-23 обратно на авиабазу».


Скоро оттуда возобновятся боевые вылеты авиации, приводит канал слова одного из своих собеседников.

Напомним, 7 апреля американские военные корабли выпустили по базе Шайрат 59 крылатых ракет «Томогавк». Удар был нанесен в связи с сообщением сирийской оппозиции о том, что 4 апреля самолеты ВВС САР якобы атаковали город Хан-Шейхун в провинции Идлиб боеприпасами, начиненными отравляющим веществом. В результате атаки погибли 80 мирных жителей. Никаких доказательств виновности сирийских ВВС представлено не было.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комментарии 65

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  1. Lancer Сегодня, 15:02
    Так вроде же говорилось что чуть ли не сразу начали оттуда летать.Оказывается,только начали перемещать.
    Lancer
    1. supertiger21 Сегодня, 15:15
      Никак не пойму, за спиной сирийского лётчика, стоит Су-22 или всё таки МиГ-21? what
      supertiger21
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:19
        Су22 похоже
        DIVAN SOLDIER
        1. Shurik70 Сегодня, 15:50
          Цитата: Lancer
          Так вроде же говорилось что чуть ли не сразу начали оттуда летать.Оказывается,только начали перемещать.

          С самого начала самолеты от туда взлетели и были переведены на другие базы.
          Сейчас, похоже, ПВО улучшили, иначе с чего бы туда возвращать.
          Впрочем, если США надо будет списать очередное старьё, Белые Каски убьют ещё несколько детей и покажут фейк "Злобный Асад". Тут не влияет, какая база, по любой ударить могут.
          Shurik70
      2. Mavrikiy Сегодня, 15:46
        Цитата: supertiger21
        Никак не пойму, за спиной сирийского лётчика, стоит Су-22 или всё таки МиГ-21? what

        А это точно летчик, не енерал? Звезды на погонах как у оных.
        Mavrikiy
        1. Paranoid50 Сегодня, 16:51
          Цитата: Mavrikiy
          А это точно летчик, не енерал? Звезды на погонах как у оных.

          Да,это бригадный генерал. У сирийцев,похоже,одни "аксакалы" летают. Сколько было репортажей, и везде сирийские асы - сплошь убелённые сединами и с "мохнатыми" погонами. Что,в принципе, объяснимо. Так что и у них в бой идут одни старики...
          Paranoid50
      3. Туркестанец Сегодня, 16:05
        Подтверждаю СУ-22
        Туркестанец
        1. supertiger21 Сегодня, 16:42
          Цитата: Туркестанец
          Подтверждаю СУ-22


          Спасибо. yes
          supertiger21
    2. Саша Крымский Сегодня, 15:58
      Lancer Новый
      Сегодня, 15:02
      Так вроде же говорилось что чуть ли не сразу начали оттуда летать.Оказывается,только начали перемещать.

      А что у них лишние самолёты появились, или пытаются избавиться от металолома?
      Место то уже прикормленно.
      Саша Крымский
      1. идунавы Сегодня, 16:03
        Не подавитесь ядом.
        идунавы
    3. Alexey RA Сегодня, 16:35
      Цитата: Lancer
      Так вроде же говорилось что чуть ли не сразу начали оттуда летать.Оказывается,только начали перемещать.

      Вероятно, до этого Шайрат использовали как площадку подскока. А теперь стали перемещать туда самолёты на постоянное базирование.
      Alexey RA
  2. voyaka uh Сегодня, 15:02
    "сирийские военные «восстановили часть разрушенной инфраструктуры "///

    Сколько прошло с обстрела? Два месяца? Довольно быстро вернули базу в рабочее
    состояние. Молодцы.
    voyaka uh
    1. МПК105 Сегодня, 15:08
      Завидуете-завидуйте молча... wink А вот,интересно,если Сирийцы,соберутся с силами(с нашей помощью,и нанесут-таки удар возмездия по-вам)-сколько времени потребуется,чтоб раны зализать..?
      МПК105
      1. voyaka uh Сегодня, 15:11
        Не знаю... recourse Они уже когда-то стреляли по Израилю "Точками".
        Если будет ущерб - восстановим.
        voyaka uh
        1. _Ugene_ Сегодня, 15:23
          laughing ну очень скромный ответ, очевидно же всем, что у Сирийской армии в её современном виде нет никаких шансов против Израиля.
          _Ugene_
      2. grm Сегодня, 15:20
        Цитата: МПК105
        сколько времени потребуется,чтоб раны зализать..?


        Главное, чтобы в тот момент Асад в бункере сидел и в памперсах wassat
        grm
        1. МПК105 Сегодня, 15:22
          А ЕСЛИ НЕ БУДЕТ??? wink hi И чё тогда wink
          МПК105
          1. grm Сегодня, 15:32
            Цитата: МПК105
            А ЕСЛИ НЕ БУДЕТ??? И чё тогда


            Тогда долго не проживет, разве, что приютится на российской базе winked

            Если серьезно, то понятно, что Асад понимает, а если нет, то Россия сделает ещё раз внушение, что у Россия и Израиля договорённость и, что при ударе Асада по Израилю прилетит оттветка, которая не отвечает интересам России и которая и так усугубит положение армии Асада в Сирии.
            grm
            1. opus Сегодня, 15:54
              Вы верно вещаете.
              Однако, замечу, у АОИ ( да и у израильтян в целом) похоже головокружение от успехов( давно причём).
              Напомню: Гитлер планировал в 1941 парад на красной площади и Ленинград с землёй сравнять...
              Однако- во как повернулось.
              А уж успехов и потенции у 3 Рейха на порядок поболе было, чем есть сейчас у вас.
              Успехов
              opus
              1. grm Сегодня, 16:12
                Цитата: opus
                Однако, замечу, у АОИ ( да и у израильтян в целом) похоже головокружение от успехов( давно причём).


                Я бы так не сказал.

                Цитата: opus
                Напомню: Гитлер планировал в 1941 парад на красной площади и Ленинград с землёй сравнять...
                Однако- во как повернулось.
                А уж успехов и потенции у 3 Рейха на порядок поболе было, чем есть сейчас у вас..


                Так и воевал 3 рейх с СССР и остальным миром.
                Да и Израиль в Сирии действует не против режима Асада, а против Хизбаллы и поставок им оружия. В этом собственно и договор между Россией и Израилем. Конечно и войскам Асада, что помогают хранить оружие и перевозить его для террористов Хизбалла - тоже попадают под раздачу, но если посмотреть на количество жертв от ударов Израиля, то станет ясно - влияния на войну нет никакого.
                grm
                1. opus Сегодня, 16:18
                  А я бы сказал ( да и 99% имеющие мозг скажут), и так же мне вещал коллонель FIN AIF , не Дале как месяц назад.
                  Дословно " до3алупа***я " ( по англиЦки ессно)
                  --------
                  Даже если хесбола, даже если оружие- это чужая территория.
                  Вот многим ядерная программа Израиля не нравится.
                  И шо?
                  Шлёпнуть?
                  и весь мир

                  ?
                  Ээээ. В 1944? Весь мир подключился .
                  Ну-ну " мы пахали" : муха навозница и пахотный конь
                  opus
                  1. grm Сегодня, 17:07
                    Цитата: opus
                    Даже если хесбола, даже если оружие- это чужая территория.


                    И что? Израиль и Сирия в состоянии войны. Террористы действуют против Израиля и Сирия им помогает.

                    Вы бы первые защищали Путина,если бы он ударил по Украине, если бы на Украине были террористы, что действуют против России, совершают в ней теракты и стреляют по ней ракетами и Украина их защищает.

                    А тут вы удобно так устроились в кресле в России и рассуждаете не зная, что реально происходит hi



                    Цитата: opus
                    Ээээ. В 1944? Весь мир подключился .
                    Ну-ну " мы пахали" : муха навозница и пахотный конь


                    Заодно и историю изучайте, у вас с ней явные проблемы wink
                    grm
    2. Мар.Тира Сегодня, 15:56
      А что,были серьёзные разрушения?Ах да,столовую разбомбили,и рембоксы, паразиты!
      Мар.Тира
  3. 210окв Сегодня, 15:03
    Ну что?Опять,"мы к вам придем"?Чего добились ударом "топорами"?
    210окв
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:04
      Ничего не добились, просто отвесили оплеуху России.
      DIVAN SOLDIER
      1. Alexey-74 Сегодня, 15:11
        в то числе и диванным солдатам России..........
        Alexey-74
        1. Mavrikiy Сегодня, 15:50
          Цитата: Alexey-74
          в то числе и диванным солдатам России..........

          А вот и хренышки вам и всепропальщикам. Мы на посту и смены караула не просим. Короче бдим контру!
          Mavrikiy
          1. Саша Крымский Сегодня, 16:03
            Mavrikiy Новый ↑
            Сегодня, 15:50
            Цитата: Alexey-74
            в то числе и диванным солдатам России..........
            А вот и хренышки вам и всепропальщикам. Мы на посту и смены караула не просим. Короче бдим контру!

            Продолжайте БДЕТЬ !
            Саша Крымский
      2. Velizariy Сегодня, 15:20
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        отвесили оплеуху России

        Разбили рожу и нассали, а наши тут же заявили, что мол не все капли попали да и разбитое быстро заживет.
        Velizariy
        1. _Ugene_ Сегодня, 15:34
          Ребяческий подход у вас, уважаемый. Кулаками размахивать много ума не надо. Если бы вы проанализировали возможные последствия нашего ответа на этот удар или попытке перехвата ракет, было бы все значительно хуже именно для нас.
          _Ugene_
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:39
            Ну давайте сидеть тихо и всех бояться, а то вдруг 3 я мировая начнётся.
            DIVAN SOLDIER
            1. _Ugene_ Сегодня, 15:47
              Даже если не брать в расчет 3-ю мировую, то во первых мы не вступали с Сирией в военный союз и не обещали защищать её от других стран, во вторых у нас там физически нет сил для противостояния с серьезным противником. Мы для войны с бармалеями еле-еле обеспечиваем группировку мат. частью. Пришлось для сирийского экспресса кучу старых кораблей купить, так как своих нифига нет. Да, у нас там хорошие современные самолеты есть, но сколько их? Единицы. Воевать там даже с Турцией вообще не вариант для нас из-за большой удаленности и ограниченного контингента, про США я вообще молчу.
              _Ugene_
              1. идунавы Сегодня, 16:12
                Цитата: _Ugene_
                Даже если не брать в расчет 3-ю мировую, то во первых мы не вступали с Сирией в военный союз и не обещали защищать её от других стран

                Это конечно не военный союз,но все же.
                Договор

                О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой

                Принят

                Правительством СССР

                08 октября 1980 года,

                Правительством Сирийской Арабской Республики

                08 октября 1980 года

                Союз Советских Социалистических Республик и Сирийская Арабская Республика,
                и самое главное из договора:
                «Статья 6

                В случае возникновения ситуаций, угрожающих миру или безопасности одной из Сторон либо создающих угрозу миру или нарушение мира и безопасности во всем мире, Высокие Договаривающиеся Стороны будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью координации своих позиций и сотрудничества для устранения возникшей угрозы и восстановления мира».
                Договор в силе до сих пор.
                идунавы
                1. _Ugene_ Сегодня, 16:17
                  Жаль только что страны такой уже давно нет - СССР, а с РФ такой договор не перезаключался.
                  Высокие Договаривающиеся Стороны будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом с целью координации своих позиций
                  собственно кто вам сказал что они не "вступали в контакт друг с другом с целью координации своих позиций"? А больше в договоре и нет ничего.
                  _Ugene_
                  1. идунавы Сегодня, 16:20
                    Договор в силе.Или вы не в курсе что Россия правоприемник СССР со всеми вытекающими.
                    идунавы
                    1. _Ugene_ Сегодня, 16:23
                      я же ответил - кто вам сказал что они не "вступали в контакт друг с другом с целью координации своих позиций"? А больше в договоре и нет ничего.
                      _Ugene_
                2. grm Сегодня, 16:17
                  Цитата: идунавы
                  Это конечно не военный союз,но все же.


                  Посол России в Израиле в интервью заявил прямым текстом -




                  Вопрос - Понимая, что между Израилем и Россией есть некие особые отношения, или по другой причине? Ведь Россия – ближайший союзник Сирии на сегодняшний день.

                  Ответ посла - Мы союзники в борьбе с терроризмом. А то, что касается сирийско-израильских отношений, тут у нас никакого союза с Сирией нет.
                  grm
          2. Lancer Сегодня, 15:42
            Тут,кстати,многие уверены что в самом деле 2/3 ракет не попали по базе и более того - что они были "перехвачены".Конашенков же сказал,разве ему можно не поверить :)))
            Lancer
            1. _Ugene_ Сегодня, 16:00
              С этой половиной ракет, которые "не попали", не всё понятно. С одной стороны, если они действительно все попали, то настораживает реакция США на заявления Конашенкова. Никто особенно и спорить не стал, так для порядка ответили, не похоже это на США, они обычно с пеной у рта доказывают исключительность своего оружия (маркетинг таки). Да и вряд ли Конашенков говорил бы это, не имея серьезных оснований, иначе уж очень глупо получилось с его стороны. А все убедительные опровержения были только со стороны диванных войск.
              Да, кстати, за всей этой шумихой все как то и забыли что США, вроде как, аэродром с хим. оружием разбомбили. И где же эта зона заражения и где это хим. оружие? Всё как всегда, традиция уже.
              _Ugene_
          3. Комментарий был удален.
    2. grm Сегодня, 15:06
      Показали кто в доме хозяин hi
      grm
      1. НасРать Сегодня, 15:09
        Домохозяин странный какой то, заранее предупреждает когда и куда, удары наносить будет... bully Постановочный домохозяин ?
        НасРать
        1. grm Сегодня, 15:14
          Гостеприимный и добродушный wassat
          grm
      2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:10
        Просто полосатым везёт, что у нас руководство трусовато, был бы кто то на подобии Ким Чен Ына, американцы бы сами обкакались.
        DIVAN SOLDIER
        1. grm Сегодня, 15:17
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          был бы кто то на подобии Ким Чен Ына, американцы бы сами обкакались.


          Скорее покакал бы Ын... В последний раз в жизни..
          В России руководство не трусовато, а скорее прагматично.
          grm
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:22
            А если я не заступлюсь за слабого на улице, значит я не трус, я прагматик?
            DIVAN SOLDIER
            1. grm Сегодня, 15:25
              Цитата: DIVAN SOLDIER
              А если я не заступлюсь за слабого на улице, значит я не трус, я прагматик?


              Если слабый задирается или ведёт себя неадекватно и нарывается сам на проблемы , то да прагматик.
              grm
          2. kos 75 Сегодня, 15:36
            Цитата: grm
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            был бы кто то на подобии Ким Чен Ына, американцы бы сами обкакались.

            Скорее покакал бы Ын... В последний раз в жизни..
            В России руководство не трусовато, а скорее прагматично.

            покакали бы все в последний раз
            kos 75
          3. идунавы Сегодня, 16:16
            Цитата: grm
            Скорее покакал бы Ын... В последний раз в жизни..

            Ну-ну.Как вы выражаетесь покакал бы весь мир.
            идунавы
          4. поневолебрат Сегодня, 16:25
            Цитата: grm
            В России руководство не трусовато, а скорее прагматично.

            За более чем четверть века все разломав, надо восстанавливать и верно оценивать свои силы при защите национальных интересов. Так что да, прагматично. А потом, оно такие же капиталисты как и везде, фундаментальных противоречий нет. Поэтому нет и войны полноценной. Пинаются за лучшие для себя условия. А дети и деньги все равно там!
            поневолебрат
      3. Alexey-74 Сегодня, 15:10
        Только хозяин оказался не тот........... soldier
        Alexey-74
        1. grm Сегодня, 15:19
          Цитата: Alexey-74
          Только хозяин оказался не тот...........


          Ну скажем так предыдущий хозяин тоже занял территорию с помощью переворота никого не спрашивая , а потом поставил своего сына на царство wink
          grm
          1. поневолебрат Сегодня, 16:16
            Переворот он делал у СЕБЯ в стране, а не у ВАС и СГА. В этом коренное отличие внутренних дел и вмешательства в них. То есть кто там кого поставил - не ВАШЕ дело. И сын поставленный на царство звал туда НАС,а не ВАС. А если все решать по праву сильного - так зачем здесь прикидываетесь самым порядочным и под это право тужитесь базу какую-то подвести?! am Не фиг тогда и воду тут лить.
            поневолебрат
            1. grm Сегодня, 16:44
              Цитата: поневолебрат
              Переворот он делал у СЕБЯ в стране, а не у ВАС и СГА. В этом коренное отличие внутренних дел и вмешательства в них. То есть кто там кого поставил - не ВАШЕ дело


              Наше дело так же так как -
              Израиль и Сирия в состоянии войны и
              Сирия поддерживает террористов Хизбалла, которые действуют против Израиля.
              Поэтому Израиль действует в Сирии иногда - Россия вполне понимает подобные действия.



              Цитата: поневолебрат
              И сын поставленный на царство звал туда НАС,а не ВАС


              И что? Кто спрашивает сына диктатора, который мучал годами народ..

              Россия давно уже не называет военную оппозицию террористами, Россия уже подписывает с ними перемирие уже делят Сирию на зоны.
              Россия тоже вполне понимает, что нет больше Сирии - Асаду бы получить и удержать кусок от неё.
              grm
      4. Sirocco Сегодня, 15:14
        Цитата: grm
        Показали кто в доме хозяин

        Ну и кто в доме хозяин? Слышали выражение? Бери ношу по себе, что бы не гнуться при ходьбе. Мне кажется, что хозяева Вашего дома, именно вашего, ношу не по себе взяли, от этого и пузырятся от Тихого до Атлантического океанов. Размаха рук не хватит, хозяйничать)))))
        Sirocco
        1. grm Сегодня, 15:26
          Цитата: Sirocco
          Размаха рук не хватит, хозяйничать)))))


          Пока вроде хватает feel
          grm
          1. поневолебрат Сегодня, 16:21
            Пока сопротивляемся. А Вы б что ли радовались поскромнее. Судя по флагу вы союзник, но не из самих СГА? Или это Ваша личная такая черта характера? Стоять за спиной гопника, пока он отбирает кошельки и громко радоваться, пукая от счастья, что Вы "на правильной стороне истории"? (по Обаме)
            поневолебрат
            1. grm Сегодня, 16:52
              Израиль защищает свои интересы в Сирии - не дать террористам Хизбалла (и их покровителю Ирану) получить оружие и осесть около границ с Израилем.
              Израилю нужна тишина и покой - а кто там будет Асад или кто ещё - главное, чтобы к Израилю не лезли.

              Плакать, когда войска Асада получают - в Израиле не будут. Израиль находится в состоянии войны с Сирией и сирийцы убили многих изралетян. Пускай там террористы Хизбалла убивают террористов ИГИЛ - чем больше их сдохнет, тем всем лучше.

              Израилю нужна тишина и было бы хорошо, чтобы Асад вместо траты сил и ресурсов для помощи террористам Хизбалла оружием против Израиля и слежения за границей, тратил их на борьбу с игил и тогда Израиль бы не ударял по Сирии.
              grm
        2. _Ugene_ Сегодня, 15:30
          не задирайтесь, уважаемый, ведь, действительно, пока хватает, с этим не поспоришь, и судя по всему, ещё долго хватать будет, Трамп вон ещё военный бюджет увеличивает
          _Ugene_
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:28
    Ну смотрите же внимательно, чьи это новости! Кто сообщил, о чем и сколько... Это НЕ НАЗВАННЫЕ офицеры Пентагона сообщают через NBC, что у них все куда надо долетело, и базу всю с землей сравняли laughing Мы же все видели съемки этой базы после удара? И самолеты, взлетающие с нее на следующий день. Но ведь ихние СМИ это не показали! Посему, и комменты о "пощечинах России" - это чет мимо wassat
    Горный стрелок
  5. Оператор Сегодня, 15:42
    В распоряжении сирийских ВВС имеется избыточное число аэродромов (в связи с кратным уменьшением численности ВВС). Поэтому уже через сутки после ракетного удара по авиабазе Шайрат сирийцы всего лишь публично продемонстрировали её боеспособность с неповрежденной ВВП в качестве полевого аэродрома.

    После чего сирийцы восстановили аэродромные постройки (хранилища топлива и боеприпасов, защитные сооружения для самолетов) и ввели в эксплуатацию уже в качестве авиабазы - типа запас карман не тянет.
    Оператор
    1. grm Сегодня, 15:52
      Цитата: Оператор
      В распоряжении сирийских ВВС имеется избыточное число аэродромов (в связи с кратным уменьшением численности ВВС)





      17.4.2017
      https://ria.ru/syria/20170407/1491737376.html

      "На сегодняшний день ВВС Сирии может реально использовать порядка 8-10 военных аэродромов на подконтрольных Дамаску территориях, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Сегодня один из них был уничтожен. А это значит, что значительно вырастет нагрузка на другие авиабазы, в том числе и на Хмеймим, где дислоцируется наша авиация.
      grm
      1. Оператор Сегодня, 16:19
        "Прогнозист" Цыганок такой цыганок laughing
        Оператор
  6. Тень тьмы Сегодня, 15:50
    ВВС Сирии начали перемещать свои боевые самолеты на авиабазу Шайрат, которая ранее подверглась ракетному обстрелу с американских кораблей, передает РИА Новости сообщение телеканала NBC News.

    Ранее РИА Новости уже говорилось о работе этого аэродрома, теперь печатает что он начал работать повторно? Единственное что в этой статье новость, это восстановление разрушенной инфроструктуры, а где же химоружие, которое разбомбили американские ракеты? Или его так и не нашли, как и в Ираке?
    Тень тьмы
  7. Мар.Тира Сегодня, 15:53
    Цитата: Lancer
    Так вроде же говорилось что чуть ли не сразу начали оттуда летать.Оказывается,только начали перемещать.

    Летать можно хоть откуда.Главное что бы ВПП была пригодна.Она не была повреждена слава богу,и Российскому оружию.Пилотов учат взлетать и садиться на шоссе.А вот восстановили структуры полностью ,только сейчас.
    Мар.Тира
  8. anjey Сегодня, 16:36
    Цитата: Lancer
    Так вроде же говорилось что чуть ли не сразу начали оттуда летать.Оказывается,только начали перемещать.

    Если бы не ваш Дядя Сэм,вы сейчас так не язвили бы 100% злорадство таки прет
    anjey
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