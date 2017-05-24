17:24 24 мая

Шойгу сообщил российским законодателям о позитивных изменениях в Сирии

По словам министра обороны Сергея Шойгу, сегодня из Дамаска вернулся начальник Генерального штаба ВС РФ, который доложил, что настроения в столице Сирии «самые позитивные».



Если говорить о настроениях, которые там сегодня, в Дамаске в частности, - сегодня ночью оттуда вернулся начальник Генерального штаба, он заночевал в Дамаске, посмотрел - а у нас есть возможность сравнивать, потому что мы бываем там довольно регулярно, не считая того, что мы там в постоянном режиме (естественно, я имею в виду руководство министерства обороны)... Впечатления, о которых он доложил, естественно, они самые-самые позитивные. Жизнь в Дамаске кардинально изменилась,
цитирует Интерфакс министра обороны, выступавшего в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».


По его словам, усилия по прекращению огня в Сирии «позитивно сказались на городе и населении».

Шойгу добавил, что военные «возлагают большие надежды на встречу в Астане в начале июня», где будет продолжен процесс мирного урегулирования конфликта.

Он отметил также, что российская авиация действует эффективнее самолетов западной коалиции.

Сравнительный анализ результатов действий в Сирии авиации России и международной коалиции показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов,
сказал глава военного ведомства.

Он также сообщил, что «боевой опыт в Сирии получили 86% летного состава ВКС РФ, в том числе 75% экипажей Дальней, 79% оперативно-тактической, 88% Военно-транспортной и 89% армейской авиации».

Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Комментарии 20

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:24
    Раздел страны, зоны де эскалации которые соблюдаем только мы, очень позитивные тенденции.
    DIVAN SOLDIER
    1. armata37 Сегодня, 15:26
      Что уже разделили страну?
      armata37
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:27
        Ну по факту да, часть страны у игил, другая у курдов, третья у турок.
        DIVAN SOLDIER
    2. Velizariy Сегодня, 16:02
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Раздел страны

      Ну хотя бы порты получили))
      Velizariy
      1. Pirogov Сегодня, 16:32
        Цитата: Velizariy
        Ну хотя бы порты получили))

        Так они и так были , вопрос в другом как эти порты удержать при таких раскладах ?
        Pirogov
  2. Градиент 3 Сегодня, 15:34
    Наш позитив...
    Это военные успехи сирийских и российских войск...
    При фактическом отсутствии прогресса войск США в районе Мосула...
    Градиент 3
    1. Deniska999 Сегодня, 16:01
      Вообще-то Мосул уже на 99% взят. Остался только старый город занять. А к западу от Мосула за две недели уже десятки н.п. освобождены от ИГ.
      Deniska999
    2. Walanin Сегодня, 16:31
      Цитата: Градиент 3
      Это военные успехи сирийских и российских войск...

      военные успехи это вместо сохранени целостности Сирии ее раздел по сути на зоны оккупации?
      Walanin
  3. Trotil42 Сегодня, 15:56
    Зачем начальника ген. штаба туда носит для изучения настроений? Бред полный.. am
    Trotil42
    1. Stas157 Сегодня, 17:20
      «боевой опыт в Сирии получили 86% летного состава ВКС РФ, в том числе 75% экипажей Дальней, 79% оперативно-тактической, 88% Военно-транспортной и 89% армейской авиации»

      То есть у нас почти все летчики умудрились через Сирию пройти. Получается летчики все у нас с боевым опытом! Для этого надо было чтобы на один борт по несколько экипажей приходилось?
      Stas157
  4. Wedmak Сегодня, 15:58
    где будет продолжен процесс мирного урегулирования конфликта.

    Верится с трудом, "друзья" Сирии внесут коррективы в этот процесс... Они уже вовсю готовятся на границе. США даже ударный кулак собирает - десятки единиц бронетехники, РСЗО, артиллерия.
    Wedmak
  5. den-protector Сегодня, 16:04
    Безусловно, Сирия является хорошим «полигоном» для тренировки вооруженных сил России (пусть даже с заведомо слабым противником), а также для тестирования и рекламы нашего оружия. Правда, матрасы и их шакалы все время "забывают" спрашивать разрешения у официального правительства Сирии о возможности использования территории Сирии для своих сомнительных действий авиации и спецназа. Делают, что хотят, ни на кого не оглядываясь, в т.ч. и на Россию. Но, по волчьим законам выживания, которые не изменились с древнейших времен, кто сильнее, тот и прав. По ходу матрасы ведут дело к фактическому расчленению Сирии, и наши вынуждены с этим смириться. Иначе не летали бы в небе Сирии все, кому не лень, да и на земле, слишком много понаехавших "друзей" Сирии. Значительную часть своей территории законное правительство Сирии просто не контролирует. Я так понимаю, что сейчас идет закулисный торг за контроль над ресурсами Сирии. Инфа как-то в инете проходила, что какая-то из монархий Персидского залива хотела через территорию Сирии газопровод в Европу тянуть, что Газпрому поперек середыша. Возможно вся заваруха в Сирии из-за этого.
    den-protector
    1. sa-ag Сегодня, 17:13
      Цитата: den-protector
      Инфа как-то в инете проходила, что какая-то из монархий Персидского залива хотела через территорию Сирии газопровод в Европу тянуть, что Газпрому поперек середыша. Возможно вся заваруха в Сирии из-за этого.

      Иран тоже самое хочет - построить газопровод в Европу через Сирию, вообще от этих газопроводов выиграли бы все, кроме Газпрома, и войны не было бы, и народ жив был бы
      sa-ag
    2. Қарабас Сегодня, 17:19
      Россия в Сирии делает то, что в её силах и стараясь не привести ситуацию к большой войне. И пока что ей удается потихоньку менять ситуацию этой стране в лучшую сторону
      Қарабас
      1. sa-ag Сегодня, 17:23
        Цитата: Қарабас
        И пока что ей удается этими малыми силами менять ситуацию этой стране в лучшую сторону

        На мой взгляд дирижируют там таки штаты
        sa-ag
  6. nikpwolf Сегодня, 16:07
    Позитивные настроения... Настроение сегодня в Дамаске хорошее... М, да... Вот всё понимаю, одни процессы, другие процессы, одни влияют на другие... Меж тем, военные успехи - в час по чайной ложке. И это при нашей помощи. Полное господство в воздухе. Уже летунов всех прогнали. А на земле.. тяжко. Жаль, что правительственная армия -скорее одно название. Конца и края не видно. Политическое решение, по ходу, единственно возможное. Раздербанят Сирию. Хотелось бы, чтоб наши достигли всех поставленных задач. Чтоб не зря все...
    nikpwolf
  7. silver_roman Сегодня, 16:08
    глупо говорить о сравнении эффективности, учитывая, что цели наших и западных ВВС разные,а часто еще и противоположные.
    silver_roman
  8. 1536 Сегодня, 16:27
    Победные реляции не для сегодняшнего дня, это информация к размышлению. Сколько их было этих "позитивных изменений" и в Египте при Насере, в Алжире при Бумедьене, в Венесуэле при Чавесе. А Куба, Никарагуа, Ангола, Йемен, Афганистан, наконец, да мало ли еще стран, где мы присутствовали, помогали, деньги вкладывали, а после смерти руководителей нас пинком под сиденье УАЗика выгоняли. Теперь вот Сирия. Военным виднее, они войсками руководят, территорию контролируют. А политики. Что с Асадом? Его никто не признает в США и в Западной Европе ни при каком раскладе. Политика в отношении Турции вообще не поддается объяснению. Это уже даже не византийщина, а какой-то пинг-понг получается. Что там с Ираном, Курдистаном, Катаром и т.п. И главный вопрос: что с Израилем? Дружим или так, просто здороваемся? Время идет. И, в конце концов, наше высокоточное оружие может уже не понадобится, разве что в Арктике. Но с такой политикой так и будем дрейфовать на какой-нибудь льдине, устроив там музей Папанин-центр.
    1536
    1. sa-ag Сегодня, 17:17
      Цитата: 1536
      Что там с Ираном

      Это новое-старое пугало, образ врага...
      Цитата: 1536
      Курдистаном

      Это пушечное мясо...
      Цитата: 1536
      Катаром

      Это партнер
      sa-ag
  9. Alexey-74 Сегодня, 16:32
    Сирия по факту и так разделена....скорее всего сейчас стоит вопрос о дальнейшей судьбе Сирии как государства. Кто раньше соберет этот разношерстный пазл в государство, тот и будет править, и будет это Россия или США пока говорить рано. Еще надо очистить полностью от ИГ.
    Alexey-74
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