Шойгу сообщил российским законодателям о позитивных изменениях в Сирии
По словам министра обороны Сергея Шойгу, сегодня из Дамаска вернулся начальник Генерального штаба ВС РФ, который доложил, что настроения в столице Сирии «самые позитивные».
По его словам, усилия по прекращению огня в Сирии «позитивно сказались на городе и населении».
Шойгу добавил, что военные «возлагают большие надежды на встречу в Астане в начале июня», где будет продолжен процесс мирного урегулирования конфликта.
Он отметил также, что российская авиация действует эффективнее самолетов западной коалиции.
Он также сообщил, что «боевой опыт в Сирии получили 86% летного состава ВКС РФ, в том числе 75% экипажей Дальней, 79% оперативно-тактической, 88% Военно-транспортной и 89% армейской авиации».
Если говорить о настроениях, которые там сегодня, в Дамаске в частности, - сегодня ночью оттуда вернулся начальник Генерального штаба, он заночевал в Дамаске, посмотрел - а у нас есть возможность сравнивать, потому что мы бываем там довольно регулярно, не считая того, что мы там в постоянном режиме (естественно, я имею в виду руководство министерства обороны)... Впечатления, о которых он доложил, естественно, они самые-самые позитивные. Жизнь в Дамаске кардинально изменилась,цитирует Интерфакс министра обороны, выступавшего в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».
По его словам, усилия по прекращению огня в Сирии «позитивно сказались на городе и населении».
Шойгу добавил, что военные «возлагают большие надежды на встречу в Астане в начале июня», где будет продолжен процесс мирного урегулирования конфликта.
Он отметил также, что российская авиация действует эффективнее самолетов западной коалиции.
Сравнительный анализ результатов действий в Сирии авиации России и международной коалиции показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов,сказал глава военного ведомства.
Он также сообщил, что «боевой опыт в Сирии получили 86% летного состава ВКС РФ, в том числе 75% экипажей Дальней, 79% оперативно-тактической, 88% Военно-транспортной и 89% армейской авиации».
Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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