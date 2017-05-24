Вывод немецких ВВС с базы Инджирлик для Турции не проблема, заявил Эрдоган

Мы не получали никакого уведомления от Германии о том, что она собирается уйти в Иорданию с базы Инджирлик. Есть заявление немецкой стороны о том, что на повестке дня у них такой вопрос не стоит. Но если они так поступят, то для нас это не проблема. Если уйдут, то мы им скажем "счастливого пути"

Предоставление убежища — это проблема Германии. Она привыкла принимать террористов, ну, будет у нее еще десять. А мы будем продолжать их ловить