19:43 24 мая

Вывод немецких ВВС с базы Инджирлик для Турции не проблема, заявил Эрдоган

Возможный вывод ВВС Германии с авиабазы Инджирлик на юге Турции не представляет проблемы для Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости .

Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы Инджирлик в соседние страны.

Вывод немецких ВВС с базы Инджирлик для Турции не проблема, заявил Эрдоган



Мы не получали никакого уведомления от Германии о том, что она собирается уйти в Иорданию с базы Инджирлик. Есть заявление немецкой стороны о том, что на повестке дня у них такой вопрос не стоит. Но если они так поступят, то для нас это не проблема. Если уйдут, то мы им скажем "счастливого пути"
— сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Брюссель на саммит НАТО.

Кроме того, Эрдоган обвинил Берлин в том, что ФРГ дает убежище "террористам". Так он прокомментировал информацию о том, что десятки турецких военных обратились к Германии за политическим убежищем. По их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции в июле прошлого года и были вынуждены покинуть свои посты.

Предоставление убежища — это проблема Германии. Она привыкла принимать террористов, ну, будет у нее еще десять. А мы будем продолжать их ловить
— заявил Эрдоган.

Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, которая ведет операцию против террористической организации "Исламское государство"*.

Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки НАТО AWACS. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции против ИГ* при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на Инджирлик. Tornado почти ежедневно совершают разведывательные полеты над Сирией. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

Исламское государство* - Террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://navkolo.me/
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 19:08
    Пора наверное турков "дерьмократизировать"...
    210окв
    1. cniza Сегодня, 19:38
      Цитата: 210окв
      Пора наверное турков "дерьмократизировать"...


      США понимают , что это проблематично , а то бы уже давно...
      cniza
  2. иркутский обыватель Сегодня, 19:11
    Вывод немцев из Турции, не проблема! А вот вывод турок из Германии. Вот, это проблема!
    иркутский обыватель
    1. Pirogov Сегодня, 19:14
      Цитата: иркутский обыватель
      Вывод немцев из Турции, не проблема! А вот вывод турок из Германии. Вот, это проблема!

      Это точно ,скоро будет не проблема вывод немцев из Германии ,потому как туркам места мало.
      Pirogov
      1. Partyzan Сегодня, 19:18
        Скорее всего будут искать куда вывести немцев из германии
        Partyzan
        1. Inok10 Сегодня, 19:30
          Цитата: Partyzan
          Кроме того, Эрдоган обвинил Берлин в том, что ФРГ дает убежище "террористам". Так он прокомментировал информацию о том, что десятки турецких военных обратились к Германии за политическим убежищем. По их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции в июле прошлого года и были вынуждены покинуть свои посты.

          ... обидно Реджейпу Тайповичу ... когда ему нужно было, Германия его не приняла ... tongue
          Цитата: Partyzan
          Скорее всего будут искать куда вывести немцев из германии

          ... смотря о каких немцах речь ... как бы Восточные по сей день не шибко то любят "беженцев", да и те не слишком стремятся в Восточную Германию ... hi
          Inok10
  3. Капитан Пушкин Сегодня, 19:15
    Если для турок вывод немецких ВВС с базы Инджирлик вроде бы не проблема, то уж для России - это точно не проблема. Пусть Меркель не сомневается.
    Капитан Пушкин
  4. aiden Сегодня, 19:17
    нашел на просторах интернета
    aiden
  5. Горный стрелок Сегодня, 19:24
    Турок в Германии МНОГО. И этнических турок - граждан Германии - тоже много. Эрдоган знает, что делает, будоража турецкую диаспору. Вот это - вопрос о ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ в выборы. Безо всяких хакеров, Эрдоган может РАЗВЕРНУТЬ миллиончика три избирателей - куда то, куда ему захочется.
    Горный стрелок
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