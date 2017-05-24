Вывод немецких ВВС с базы Инджирлик для Турции не проблема, заявил Эрдоган
Возможный вывод ВВС Германии с авиабазы Инджирлик на юге Турции не представляет проблемы для Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости .
Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы Инджирлик в соседние страны.
Кроме того, Эрдоган обвинил Берлин в том, что ФРГ дает убежище "террористам". Так он прокомментировал информацию о том, что десятки турецких военных обратились к Германии за политическим убежищем. По их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции в июле прошлого года и были вынуждены покинуть свои посты.
Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, которая ведет операцию против террористической организации "Исламское государство"*.
Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки НАТО AWACS. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции против ИГ* при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на Инджирлик. Tornado почти ежедневно совершают разведывательные полеты над Сирией. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.
Исламское государство* - Террористическая организация, запрещенная в России.
Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы Инджирлик в соседние страны.
Мы не получали никакого уведомления от Германии о том, что она собирается уйти в Иорданию с базы Инджирлик. Есть заявление немецкой стороны о том, что на повестке дня у них такой вопрос не стоит. Но если они так поступят, то для нас это не проблема. Если уйдут, то мы им скажем "счастливого пути"— сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Брюссель на саммит НАТО.
Кроме того, Эрдоган обвинил Берлин в том, что ФРГ дает убежище "террористам". Так он прокомментировал информацию о том, что десятки турецких военных обратились к Германии за политическим убежищем. По их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции в июле прошлого года и были вынуждены покинуть свои посты.
Предоставление убежища — это проблема Германии. Она привыкла принимать террористов, ну, будет у нее еще десять. А мы будем продолжать их ловить— заявил Эрдоган.
Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза Инджирлик является одной из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, которая ведет операцию против террористической организации "Исламское государство"*.
Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки НАТО AWACS. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции против ИГ* при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на Инджирлик. Tornado почти ежедневно совершают разведывательные полеты над Сирией. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.
Исламское государство* - Террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://navkolo.me/
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