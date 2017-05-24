19:37 24 мая

Звезда Героя России вручена шеф-пилоту корпорации "МИГ" Михаилу Беляеву

Президент РФ Владимир Путин вручил старшему летчику-испытателю Российской самолетостроительной корпорации "МИГ" Михаилу Беляеву в Кремле в среду звезду Героя России, сообщает пресс-служба корпорации.

Звания Героя России М.Беляев удостоен за проявленное мужество при пилотировании и испытании авиационной техники
- передает "Интерфакс-АВН"




По информации пресс-службы, в январе этого года Михаил Беляев совместно с заслуженным летчиком-испытателем Станиславом Горбуновым первым поднял в небо новейший авиационный комплекс МиГ-35. Ранее М.Беляев принимал участие в летных испытаниях корабельного истребителя МиГ-29КУБ на отечественном тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и авианосце ВМС Индии "Викрамадитья".

М.Беляев участвовал во многих авиационных салонах: Ле Бурже, Фарнборо, в Берлин, Бангалоре, Триполи, МАКСе, Дубае, демонстрируя высший пилотаж на истребителях "МиГ"
- говорится в сообщении.


С 1996 года Михаил Беляев на летно-испытательной работе в РСК «МиГ». За это время он был награжден орденом Мужества и принимал участие в летных испытаниях истребителей МиГ-АТ, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-31, МиГ-29СМТ, МиГ-29ОВТ, МиГ-29М/М2, первым поднял в воздух авиационные комплексы МиГ-29К/КУБ и МиГ-35.

Звание Героя России было присвоено М.Беляеву указом президента РФ 20 марта этого года.

Использованы фотографии: http://www.migavia.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. самый главный Сегодня, 19:21
    эх!!! не перевелись ещё богатыри на земле русской!!!
    самый главный
    1. vovanpain Сегодня, 19:28
      Наши Поздравления от чистого сердца! love
      vovanpain
  2. Горный стрелок Сегодня, 19:29
    Работа тяжелейшая. Риск регулярный, если не сказать - постоянный. Какие же они мужественные и замечательные люди. Достойная награда достойного человека. good
    Горный стрелок
  3. тол100в Сегодня, 19:32
    Наверное лучше всего об этом сказано в представлении на "ГЕРОЯ"! А мы с радостью присоединимся к поздравлениям, и удачи в этом рисковом деле!
    тол100в
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