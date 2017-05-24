Звезда Героя России вручена шеф-пилоту корпорации "МИГ" Михаилу Беляеву

Звания Героя России М.Беляев удостоен за проявленное мужество при пилотировании и испытании авиационной техники

М.Беляев участвовал во многих авиационных салонах: Ле Бурже, Фарнборо, в Берлин, Бангалоре, Триполи, МАКСе, Дубае, демонстрируя высший пилотаж на истребителях "МиГ"