Звезда Героя России вручена шеф-пилоту корпорации "МИГ" Михаилу Беляеву
Президент РФ Владимир Путин вручил старшему летчику-испытателю Российской самолетостроительной корпорации "МИГ" Михаилу Беляеву в Кремле в среду звезду Героя России, сообщает пресс-служба корпорации.
По информации пресс-службы, в январе этого года Михаил Беляев совместно с заслуженным летчиком-испытателем Станиславом Горбуновым первым поднял в небо новейший авиационный комплекс МиГ-35. Ранее М.Беляев принимал участие в летных испытаниях корабельного истребителя МиГ-29КУБ на отечественном тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и авианосце ВМС Индии "Викрамадитья".
С 1996 года Михаил Беляев на летно-испытательной работе в РСК «МиГ». За это время он был награжден орденом Мужества и принимал участие в летных испытаниях истребителей МиГ-АТ, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-31, МиГ-29СМТ, МиГ-29ОВТ, МиГ-29М/М2, первым поднял в воздух авиационные комплексы МиГ-29К/КУБ и МиГ-35.
Звание Героя России было присвоено М.Беляеву указом президента РФ 20 марта этого года.
Звания Героя России М.Беляев удостоен за проявленное мужество при пилотировании и испытании авиационной техники- передает "Интерфакс-АВН"
По информации пресс-службы, в январе этого года Михаил Беляев совместно с заслуженным летчиком-испытателем Станиславом Горбуновым первым поднял в небо новейший авиационный комплекс МиГ-35. Ранее М.Беляев принимал участие в летных испытаниях корабельного истребителя МиГ-29КУБ на отечественном тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и авианосце ВМС Индии "Викрамадитья".
М.Беляев участвовал во многих авиационных салонах: Ле Бурже, Фарнборо, в Берлин, Бангалоре, Триполи, МАКСе, Дубае, демонстрируя высший пилотаж на истребителях "МиГ"- говорится в сообщении.
С 1996 года Михаил Беляев на летно-испытательной работе в РСК «МиГ». За это время он был награжден орденом Мужества и принимал участие в летных испытаниях истребителей МиГ-АТ, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-31, МиГ-29СМТ, МиГ-29ОВТ, МиГ-29М/М2, первым поднял в воздух авиационные комплексы МиГ-29К/КУБ и МиГ-35.
Звание Героя России было присвоено М.Беляеву указом президента РФ 20 марта этого года.
Использованы фотографии: http://www.migavia.ru/
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