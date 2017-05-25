Американский самолет-заправщик перехвачен истребителем ВВС РФ в Сирии
Согласно информации РИА Новости , командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан сообщил о том, самолет-заправщик коалиции во главе с США, действующей в Сирии и Ираке, был перехвачен российским истребителем.
— пояснил Д. Харригиан в ходе встречи с журналистами 24 мая, при этом не обозначив дату и место происшествия.
Командование ВС США постоянно определяет представляющее малейшую опасность сближение самолетов "непрофессиональным и небезопасным.
Со слов Д. Харригиана, иных инцидентов между военными не наблюдалось.
— заявил он, подразумевая контакты в рамках меморандума между двумя странами в целях предотвращении конфликтов в Сирии.
Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших (самолетов) заправщиков… Не помню, был ли это Су-30 или Су-35 .
— пояснил Д. Харригиан в ходе встречи с журналистами 24 мая, при этом не обозначив дату и место происшествия.
Это был перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный. Мы обсудили это с ними и они потом признали это.
Командование ВС США постоянно определяет представляющее малейшую опасность сближение самолетов "непрофессиональным и небезопасным.
Со слов Д. Харригиана, иных инцидентов между военными не наблюдалось.
Они (РФ) придерживаются того, о чем мы их просили, отвечают на наши запросы.
— заявил он, подразумевая контакты в рамках меморандума между двумя странами в целях предотвращении конфликтов в Сирии.
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