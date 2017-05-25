07:19 25 мая

Американский самолет-заправщик перехвачен истребителем ВВС РФ в Сирии

Согласно информации РИА Новости , командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан сообщил о том, самолет-заправщик коалиции во главе с США, действующей в Сирии и Ираке, был перехвачен российским истребителем.

Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших (самолетов) заправщиков… Не помню, был ли это Су-30 или Су-35 .

— пояснил Д. Харригиан в ходе встречи с журналистами 24 мая, при этом не обозначив дату и место происшествия.

Это был перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный. Мы обсудили это с ними и они потом признали это.



Командование ВС США постоянно определяет представляющее малейшую опасность сближение самолетов "непрофессиональным и небезопасным.

Со слов Д. Харригиана, иных инцидентов между военными не наблюдалось.

Они (РФ) придерживаются того, о чем мы их просили, отвечают на наши запросы.

— заявил он, подразумевая контакты в рамках меморандума между двумя странами в целях предотвращении конфликтов в Сирии.


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Hammerlock Сегодня, 04:43
    Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших (самолетов) заправщиков… Не помню, был ли это Су-30 или Су-35 .
    С кем спала не помню.
    Поимел что ли?
    Hammerlock
  2. Uncle Lee Сегодня, 04:47
    Американский самолет-заправщик перехвачен истребителем ВВС РФ в Сирии
    и заправились на шару ! bully
    Uncle Lee
    1. Svarog51 Сегодня, 05:19
      и заправились на шару !

      Вот вот - смылся, а обещал за заправку "проводить" до базы, чтобы ещё кто-нибудь не "изнасиловал". lol
      Svarog51
  3. иркутский обыватель Сегодня, 04:53
    Ну подлетел и что? Ну подайте рапорт о сексуальном домогательстве.
    иркутский обыватель
  4. zmey alex Сегодня, 04:59
    опять не профессионально,а как насчет памперсов?что-то мало верится что генерал не помнит о взаимодействии.
    zmey alex
  5. Ст.пропорщик Сегодня, 05:19
    Перехват эт хорошо, есть такая байка с моих времен - перехватили нашего, выделывались с низу, а он взял и рога толкнул, а может воздушная яма, сложно сейчас утверждать. Орден Красной звезды. Есно за сохранение дорогостоящей техники. как то так.
    Ст.пропорщик
  6. Dinko Сегодня, 06:01
    Что бы наши не делали америкосы сразу говорят о том что это непрофессиональные действия,надо же какие "профессионалы".Слова ложь и американцы уже стали синонимом.
    Dinko
  7. Михаил м Сегодня, 06:16
    Прощупывают нашу решимость дать отпор в бесполётной зоне. Неплохое начало.
    Михаил м
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:40
    Они (РФ) придерживаются того, о чем мы их просили, отвечают на наши запросы.

    А вот Сша со своими сателлитами не желает придерживаться по своему обыкновению. А если бы соблюдали все договоренности, то и "перехватов" не было бы.
    rotmistr60
  9. новичок Сегодня, 06:41
    удивляюсь журналюгам. ну не один писака не спросил, да что ж ты за командующий, если не знаешь какой самолёт поимел твоего подопечного, время и дату. главное, пиз.... про проффесионализм.
    новичок
  10. grm Сегодня, 06:45
    А чего, есть чем гордиться ВВС РФ.
    Перехватить заправщик - это вам не ударить по силам Асада или проиранским силам, что приближаются к базам оппозиции или ударить томагавками по авиабазе wassat good
    grm
    1. soroKING Сегодня, 06:53
      а никто и не гордится...
      это американцы жалуются belay
      soroKING
      1. grm Сегодня, 06:57
        Цитата: soroKING
        это американцы жалуются


        Да, жалуются, а тут комментаторы издевки пишут. Нет, может конечно оно и правильно, ведь когда Россия давно уже жёстко, с точки зрения многих на этом сайте, не действует, то такая новость позволяет им хоть немного поглумиться над американцами , где российский СУ хоть что-то сделал против авиации США winked
        grm
        1. soroKING Сегодня, 07:02
          а что? должен?
          спровоцируют - сделает am
          soroKING
          1. grm Сегодня, 07:06
            Цитата: soroKING
            а что? должен?


            Нет конечно.

            Цитата: soroKING
            спровоцируют - сделает


            Мне страшно уже за ВВС США от ваших слов стало...
            grm
            1. soroKING Сегодня, 07:15
              "смейся паяц"! laughing
              soroKING
    2. новичок Сегодня, 06:54
      а вы наверное фонтанируете от гордости_хоть тазик подставляй_ покусывая по шакальи обескровленную и избитую армию сирии. ну вы, как вы, а чем гордиться “самой мощной и демократической армии“, что избивают “младенца“, в виде сар?
      новичок
      1. grm Сегодня, 07:03
        Цитата: новичок
        покусывая по шакальи обескровленную и избитую армию сирии.


        Что-то эта обсекровленная и избитая армия находит возможности и ресурсы для хранения и перевозки оружия для террористов Хизбалла в Ливан и для нападений на военную оппозицию.



        Цитата: новичок
        . ну вы, как вы, а чем гордиться “самой мощной и демократической армии“, что избивают “младенца“, в виде сар?


        Так ведь есть за что winked
        Младенец злой и опасный задира crying
        Да и не избивают его особо - боятся, что мама ругаться начнёт.. fellow
        grm
        1. новичок Сегодня, 07:13
          первая часть вашего коммента_ это ваша израильская пропагандистская болезнь, мало кого интересует. на счёт второй части вашего коммента_ бойтесь дальше, если Мамочку достанете, вас вместе с вашими янки поганой метлой гонять будет, не то что самолётами.
          новичок
          1. soroKING Сегодня, 07:17
            вообще-то лётчики у Израиля очень крутые hi
            soroKING
Картина дня