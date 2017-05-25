Американский самолет-заправщик перехвачен истребителем ВВС РФ в Сирии

Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших (самолетов) заправщиков… Не помню, был ли это Су-30 или Су-35

Это был перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный. Мы обсудили это с ними и они потом признали это.

Они (РФ) придерживаются того, о чем мы их просили, отвечают на наши запросы.