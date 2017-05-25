«Калибры» пойдут на ТОФ с 2018 года

Важнейшая часть ракеты — головка самонаведения. Это сложный электронный комплекс из вычислительных подсистем, систем хранения и обработки информации, а также различных датчиков. Ее постоянно требуется проверять и следить за исправностью.

Согласно информации интернет-газеты « Известия », в главном штабе Военно-морского флота РФ сообщили о том, что на вооружение Тихоокеанского флота до конца 2018 года поступят крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) « Калибр ».Как утверждается, в настоящее время базы ВМС на Дальнем Востоке не приспособлены к хранению и обслуживанию ракет данного типа, в связи с чем сейчас идет работа по их обустройству.— пояснил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.Как полагают эксперты, Тихоокеанский флот нуждается в первую очередь в современных носителях новых ракет — в подводных лодках и малых ракетных кораблях.«Калибр» имеет возможность поражать надводные и подводные цели на дистанции до 2,5 тыс. км, свидетельством чего стал ракетный удар Каспийской флотилии по позициям боевиков в Сирии в октябре 2016 года.