07:23 25 мая

«Калибры» пойдут на ТОФ с 2018 года

Согласно информации интернет-газеты « Известия », в главном штабе Военно-морского флота РФ сообщили о том, что на вооружение Тихоокеанского флота до конца 2018 года поступят крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) « Калибр ».

Как утверждается, в настоящее время базы ВМС на Дальнем Востоке не приспособлены к хранению и обслуживанию ракет данного типа, в связи с чем сейчас идет работа по их обустройству.

Важнейшая часть ракеты — головка самонаведения. Это сложный электронный комплекс из вычислительных подсистем, систем хранения и обработки информации, а также различных датчиков. Ее постоянно требуется проверять и следить за исправностью.

— пояснил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.


«Калибры» пойдут на ТОФ с 2018 года


Как полагают эксперты, Тихоокеанский флот нуждается в первую очередь в современных носителях новых ракет — в подводных лодках и малых ракетных кораблях.

«Калибр» имеет возможность поражать надводные и подводные цели на дистанции до 2,5 тыс. км, свидетельством чего стал ракетный удар Каспийской флотилии по позициям боевиков в Сирии в октябре 2016 года.


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Комментарии 5

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  1. Mystery12345 Сегодня, 07:09
    «Калибр» имеет возможность поражать надводные и подводные цели на дистанции до 2,5 тыс. км
    что? правда? belay what города подводные? газопроводы? кабели? request what
    Mystery12345
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:20
      А Вы читайте дальше:
      надводные и подводные цели
      по позициям боевиков в Сирии
      и все станет понятно по их дислокации laughing
      Uncle Lee
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:10
    В случае чего откалибровать базы на Окинаве, для спокойствия на ДВ !
    Uncle Lee
  3. igor.borov775 Сегодня, 07:11
    Привет!!Пока нет всяких привередливых спецов хочу просто порадоваться за самый дальний флот страны.Он самый пострадавший в те недавние годы .семь футов под килем.Он долго ждал,что на него обратят внимание и тому есть причины.Всяким критикам очень полезно читать историю Возрождения вооруженных Сил СССР и Флота там есть очень интересные факты года . История развития страны делает очередной виток развития страны.Это констатация того ,что злые времена миновали.
    igor.borov775
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:21
      Цитата: igor.borov775
      .Он самый пострадавший в те недавние годы

      вопрос спорный...Флот в принципе Весь пострадал... никому "слаще" небыло.
      андрей юрьевич
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