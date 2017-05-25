11:18 25 мая

США бесплатно передали Вьетнаму 6 патрульных катеров класса Defiant

Как сообщает интернет-портал ЦАМТО , 22 мая шесть 13-метровых патрульных катеров класса «Дефиант» производства компании Metal Shark переданы береговой охране Вьетнама в качестве военной помощи США.

США бесплатно передали Вьетнаму 6 патрульных катеров класса Defiant


Их предполагается использовать в целях обеспечения безопасности в Южно-Китайском море при патрулировании, противодействии контрабанде, пиратству, защите рыболовства.


Утверждается, что поставка катеров демонстрирует углубление двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций в территориальных водах и исключительной экономической зоне Вьетнама.

Эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам впервые было ослаблено США в 2007 году, когда была разрешена реализация Ханою нелетального оружия. В октябре 2014 года список расширился летальными системами и оборудованием для обеспечения безопасности на море. В июне 2015 года было объявлено о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на приобретение патрульных катеров. В рамках данного финансирования летом 2015 года с компанией «Метал шарк» был заключен контракт на поставку Береговой охране Вьетнама 6 катеров без вооружения. 23 мая 2016 года прежний президент США Барак Обама объявил о полной отмене эмбарго на поставку летальных вооружений.

Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_perevodnie/4487/function.session-start
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Комментарии 33

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  1. профессор Сегодня, 07:53
    Американцы как наркодиллер. Шесть первых бесплатно...
    профессор
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:55
      Цитата: профессор
      Американцы как наркодиллер. Шесть первых бесплатно...

      good
      андрей юрьевич
      1. cniza Сегодня, 08:13
        А что Россия не хочет возвращаться в регион ? или США решили деньгами побросаться.
        cniza
        1. Басарев Сегодня, 08:30
          И вьетнамцы приняли эти катера? После всех чудес американцев?
          Басарев
          1. cniza Сегодня, 08:36
            Похоже и у них нет памяти поколений , как и у японцев.
            cniza
            1. Тень тьмы Сегодня, 08:56
              Цитата: cniza
              Похоже и у них нет памяти поколений , как и у японцев.

              У нас её тоже нет, мы ведь дружим с немцами и французами. Более того, мы даже ждём от них инвестиций, хотя наши нувориши стараются свои деньги вкладывать там, а не у нас. И чем они отличаются от нас?
              Тень тьмы
              1. Оверлок Сегодня, 09:33
                хорошо сказано
                Оверлок
          2. Чёрный Сегодня, 09:18
            Цитата: Басарев
            И вьетнамцы приняли эти катера? После всех чудес американцев?

            В этом мире почти всё продаётся и всё покупается....в том числе и "дружба"...к сожалению
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 09:25
              Только чего стоит такая дружба ?
              cniza
              1. samoletil18 Сегодня, 10:30
                Для кого-то потери суверинетета, для кого-то гражданской войны, а для кого-то мелких уступок в случае, если дружить против кого-то. Вьетнам соперник Китая, от такой дружбы обретает поддержку от США, в случае осложнений с севера. А мелкой уступкой может стать отказ от одного из друзей, например, России.
                samoletil18
        2. bouncyhunter Сегодня, 08:37
          Тут всё упирается в наращивание присутствия в регионе , в пику Китаю . Россия , может , и не прочь вернуться во Вьетнам , да только матрасный доллар по увереннее , чем рубль ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:48
            Там можно меряться не долларом , а фактом независимости , хотя о чем это я...
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:51
              Цитата: cniza
              фактом независимости , хотя о чем это я...

              Видимо , о том , что от Вьетнама ничего не зависит . wink
              bouncyhunter
      2. Partyzan Сегодня, 08:49
        А это новые или опять б/у? bully
        Partyzan
        1. samoletil18 Сегодня, 10:33
          Это новые, ещё Обама профинансировал.
          samoletil18
    2. Чёрный Сегодня, 09:15
      Цитата: профессор
      Американцы как наркодиллер. Шесть первых бесплатно...

      ....да тут плюс ещё и желание Китаю подгадить. Известно, ведь, что уВьетнама с Китаем отношения не очень....
      Чёрный
  2. Ferdinant Сегодня, 07:53
    Китайцев удержать хотят,поэтому вьтнамцам и помогают
    Ferdinant
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:56
      Цитата: Ferdinant
      Китайцев удержать хотят,поэтому вьтнамцам и помогают

      пусть "оранжем" выжженые леса восстановят...
      андрей юрьевич
      1. yuriy55 Сегодня, 08:09
        Такая мысль посетила: "Чтобы тебя уважали надо мало-мало убивать с особой жестокостью?" wassat
        Две атомные бомбы - Япония расположила у себя военные базы... belay Девять лет войны во Вьетнаме, напалм, ковровые бомбардировки, "оранж", 6 патрульных катеров - база РФ аннулирована, глядишь, и окажется, что войну СССР затеял... belay
        fellow Браво, союзники, математику вам в физику. Чёрного кобеля не отмоешь добела... no
        yuriy55
  3. parusnik Сегодня, 07:56
    Техобслуживание, тож даром..?
    parusnik
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:00
      Цитата: parusnik
      Техобслуживание, тож даром..?

      в смысле ??? belay не....мериканцы на это не подписывались... lol
      андрей юрьевич
  4. Познающий Сегодня, 08:01
    Вьетнамцы, бойтесь вы янков, дары приносящих...
    Познающий
  5. Вежливый Лось Сегодня, 08:04
    6 первых кусочков бесплатного сыра.
    Вежливый Лось
  6. silberwolf88 Сегодня, 08:16
    Вьетнам потихоньку подсаживается на своего бывшего агрессора ... то чего не удалось добиться в войне ... будет реализовано США ползучим образом ... вполне себе мирно ... ещё станет президентом какой-нибудь бывший коллаборационист из армии или правительства Южного Въетнама ...
    Они забыли за что воевали ...
    silberwolf88
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:38
      Цитата: silberwolf88
      Вьетнам потихоньку подсаживается на своего бывшего агрессора

      ну у японцев же получилось....пример заразителен... да и раны затягиваются.
      андрей юрьевич
  7. плоХОЙ Сегодня, 08:22
    хошимин в мавзолее наверное в гробу перевернулся.. laughing
    плоХОЙ
    1. Partyzan Сегодня, 08:52
      Скорее всего на пропеллер похож стал feel
      Partyzan
  8. Старый26 Сегодня, 08:30
    Цитата: silberwolf88
    ещё станет президентом какой-нибудь бывший коллаборационист из армии или правительства Южного Въетнама ...

    Вот это вряд ли когда произойдет. По чисто, скажем так "техническим" причинам. Любой бывший коллаборационист из армии и правительства - чтобы он в той армии и в том правительстве что-то представлял - возраст на 1975 год у него должен был быть ну как минимум 25 лет. Это значит, что сейчас ему уже под 70. А псокольку это возможное действо произойдет отнюдь не з автор , то в лучшем случае такому претенденту будет под или даже за 80. Вряд ли такого президента изберут...

    Цитата: silberwolf88
    Вьетнам потихоньку подсаживается на своего бывшего агрессора ... то чего не удалось добиться в войне ... будет реализовано США ползучим образом ... вполне себе мирно ...

    Ну а что делать, если твои бывшие союзники (Россия) на тебя "забила"? И там ведь не особо разбираются, в силу каких причин это произошло
    Старый26
    1. Partyzan Сегодня, 08:54
      Так не сам участвовавший, а его сын - в укропии шухевич пробивается recourse
      Partyzan
  9. Вояка Гамильтон Сегодня, 09:00
    Какая любовь ! Теперь сольются в безумном экстазе ! bully bully bully
    Вояка Гамильтон
  10. loginovich Сегодня, 09:13
    Ни ,что не вечно. Даже напалм с "оранжем" забылся . А что думает поэтому поводу "герой Вьетнама" Маккейн . Чувствуется очень принципиальный товарищ.
    loginovich
  11. sgazeev Сегодня, 10:20
    Похоже в давние времена эти катера бороздили просторы Меконга.
    sgazeev
  12. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    США бесплатно передали Вьетнаму 6 патрульных катеров

    Сша продолжают свое "заигрывание" с Вьетнамом. Не получилось войной, решили "любовью и заботой". И, что характерно вьетнамцы ведутся на это, хотя может и делают вид.
    rotmistr60
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