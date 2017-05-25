США бесплатно передали Вьетнаму 6 патрульных катеров класса Defiant
Как сообщает интернет-портал ЦАМТО , 22 мая шесть 13-метровых патрульных катеров класса «Дефиант» производства компании Metal Shark переданы береговой охране Вьетнама в качестве военной помощи США.
Их предполагается использовать в целях обеспечения безопасности в Южно-Китайском море при патрулировании, противодействии контрабанде, пиратству, защите рыболовства.
Утверждается, что поставка катеров демонстрирует углубление двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций в территориальных водах и исключительной экономической зоне Вьетнама.
Эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам впервые было ослаблено США в 2007 году, когда была разрешена реализация Ханою нелетального оружия. В октябре 2014 года список расширился летальными системами и оборудованием для обеспечения безопасности на море. В июне 2015 года было объявлено о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на приобретение патрульных катеров. В рамках данного финансирования летом 2015 года с компанией «Метал шарк» был заключен контракт на поставку Береговой охране Вьетнама 6 катеров без вооружения. 23 мая 2016 года прежний президент США Барак Обама объявил о полной отмене эмбарго на поставку летальных вооружений.
Их предполагается использовать в целях обеспечения безопасности в Южно-Китайском море при патрулировании, противодействии контрабанде, пиратству, защите рыболовства.
Утверждается, что поставка катеров демонстрирует углубление двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций в территориальных водах и исключительной экономической зоне Вьетнама.
Эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам впервые было ослаблено США в 2007 году, когда была разрешена реализация Ханою нелетального оружия. В октябре 2014 года список расширился летальными системами и оборудованием для обеспечения безопасности на море. В июне 2015 года было объявлено о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на приобретение патрульных катеров. В рамках данного финансирования летом 2015 года с компанией «Метал шарк» был заключен контракт на поставку Береговой охране Вьетнама 6 катеров без вооружения. 23 мая 2016 года прежний президент США Барак Обама объявил о полной отмене эмбарго на поставку летальных вооружений.
Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_perevodnie/4487/function.session-start
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