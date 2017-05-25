Сотрудников ОМОНа переведут на контракт
Командование Росгвардии приняло решение о полном переводе ОМОНА на контрактный принцип комплектования, первые военнослужащие-контрактники появятся в подразделениях уже в 2018 году, сообщают Известия .
В командовании Росгвардии газете рассказали, что со следующего года омоновцы станут военнослужащими, и перевод их на контракт должен качественно повысить уровень подразделений.
Сообщается, что с момента образования войск национальной гвардии в 2016 году численность ФСВНГ выросла вдвое по сравнению с внутренними войсками МВД, на базе которых они создавались. Как отметил Сергей Меликов, «из-за этого в Росгвардии резко возросла потребность в дополнительных профессиональных кадрах». Перевод должностей на контракт должен снять эту проблему. Причем не только среди рядовых, но и офицеров.
Целенаправленной подготовкой офицеров займется Новосибирский военный институт ФСВНГ имени генерала армии И.К. Яковлева.
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:
Впрочем, опрошенные газетой омоновцы неоднозначно оценивают предстоящие изменения в службе. В качестве плюса они отметили появление дополнительных социальных льгот. Главная из них – возможность участия в ипотечно-накопительной системе обеспечения жильем. До этого МВД не предоставляло своим служащим возможность получения бесплатного жилья от государства.
Минус для военнослужащего в том, что в этом статусе ему придется служить там, где укажет командование. Это означает, что любого омоновца из Москвы или Петербурга можно перевести в любой другой регион, и он будет вынужден подчиниться.
В командовании Росгвардии газете рассказали, что со следующего года омоновцы станут военнослужащими, и перевод их на контракт должен качественно повысить уровень подразделений.
У нас уже действует собственная Федеральная программа перевода войск на контрактный принцип комплектования. Мы понимаем, что контрактник более качественный боец. Он результативнее выполнит поставленную боевую задачу. Поэтому мы считаем, что в этих подразделениях срочников по определению быть не должно. По согласованию с Генштабом мы поэтапно будем реализовывать этот переход в рамках программы формирования войск Росгвардии до 2030 года,сказал замкомандующего войсками Росгвардии Сергей Меликов.
Сообщается, что с момента образования войск национальной гвардии в 2016 году численность ФСВНГ выросла вдвое по сравнению с внутренними войсками МВД, на базе которых они создавались. Как отметил Сергей Меликов, «из-за этого в Росгвардии резко возросла потребность в дополнительных профессиональных кадрах». Перевод должностей на контракт должен снять эту проблему. Причем не только среди рядовых, но и офицеров.
Целенаправленной подготовкой офицеров займется Новосибирский военный институт ФСВНГ имени генерала армии И.К. Яковлева.
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:
Когда процесс перевода на контрактный принцип комплектования начинался в Минобороны, управлять танками и высокоточным оружием впервые доверили прапорщикам. Должен сказать, что через некоторое время они могли самостоятельно решать сложные задачи значительно лучше и качественнее, чем это сделал бы обычный солдат или сержант. Так что решение перевести ОМОН и СОБР на контрактный принцип комплектования себя полностью оправдывает.
Впрочем, опрошенные газетой омоновцы неоднозначно оценивают предстоящие изменения в службе. В качестве плюса они отметили появление дополнительных социальных льгот. Главная из них – возможность участия в ипотечно-накопительной системе обеспечения жильем. До этого МВД не предоставляло своим служащим возможность получения бесплатного жилья от государства.
Минус для военнослужащего в том, что в этом статусе ему придется служить там, где укажет командование. Это означает, что любого омоновца из Москвы или Петербурга можно перевести в любой другой регион, и он будет вынужден подчиниться.
Использованы фотографии: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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