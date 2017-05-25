11:09 25 мая

Сотрудников ОМОНа переведут на контракт

Командование Росгвардии приняло решение о полном переводе ОМОНА на контрактный принцип комплектования, первые военнослужащие-контрактники появятся в подразделениях уже в 2018 году, сообщают Известия .



В командовании Росгвардии газете рассказали, что со следующего года омоновцы станут военнослужащими, и перевод их на контракт должен качественно повысить уровень подразделений.


У нас уже действует собственная Федеральная программа перевода войск на контрактный принцип комплектования. Мы понимаем, что контрактник более качественный боец. Он результативнее выполнит поставленную боевую задачу. Поэтому мы считаем, что в этих подразделениях срочников по определению быть не должно. По согласованию с Генштабом мы поэтапно будем реализовывать этот переход в рамках программы формирования войск Росгвардии до 2030 года,
сказал замкомандующего войсками Росгвардии Сергей Меликов.

Сообщается, что с момента образования войск национальной гвардии в 2016 году численность ФСВНГ выросла вдвое по сравнению с внутренними войсками МВД, на базе которых они создавались. Как отметил Сергей Меликов, «из-за этого в Росгвардии резко возросла потребность в дополнительных профессиональных кадрах». Перевод должностей на контракт должен снять эту проблему. Причем не только среди рядовых, но и офицеров.

Целенаправленной подготовкой офицеров займется Новосибирский военный институт ФСВНГ имени генерала армии И.К. Яковлева.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:

Когда процесс перевода на контрактный принцип комплектования начинался в Минобороны, управлять танками и высокоточным оружием впервые доверили прапорщикам. Должен сказать, что через некоторое время они могли самостоятельно решать сложные задачи значительно лучше и качественнее, чем это сделал бы обычный солдат или сержант. Так что решение перевести ОМОН и СОБР на контрактный принцип комплектования себя полностью оправдывает.


Впрочем, опрошенные газетой омоновцы неоднозначно оценивают предстоящие изменения в службе. В качестве плюса они отметили появление дополнительных социальных льгот. Главная из них – возможность участия в ипотечно-накопительной системе обеспечения жильем. До этого МВД не предоставляло своим служащим возможность получения бесплатного жилья от государства.

Минус для военнослужащего в том, что в этом статусе ему придется служить там, где укажет командование. Это означает, что любого омоновца из Москвы или Петербурга можно перевести в любой другой регион, и он будет вынужден подчиниться.

Использованы фотографии: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Комментарии 12

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  1. Чёрный Сегодня, 09:09
    Дык все омоновцы и сейчас на конракте. Изменение - только служба куда пошлют....
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:17
      У нас в Беларуси по определению в ОМОНе нет срочников , поскольку ОМОН относится к милиции , а не Внутренним Войскам .
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 09:19
        Цитата: bouncyhunter
        У нас в Беларуси по определению в ОМОНе нет срочников , поскольку ОМОН относится к милиции , а не Внутренним Войскам

        Аналогично и в России. ОМОН до недавнего времени входил в состав МВД. Служили только по контракту. Причём контракт, можно заключать бессрочный...
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 09:31
          Цитата: Чёрный
          Дык все омоновцы и сейчас на конракте. Изменение - только служба куда пошлют....


          Тогда о чем статья? У нас масло самое масляное.
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 09:33
            Цитата: cniza
            Тогда о чем статья? У нас масло самое масляное.

            Да в общем то только о том, что теперь сотрудник ОМОН по факту становится военнослужащим, без привязанности службы к его постоянному месту жительства....заголовок просто не совсем верный...
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 09:48
              Да и , наверное , звания переведут на общевойсковые.
              cniza
    2. Partyzan Сегодня, 09:23
      Ну это как бы все правильно, но вот
      управлять танками и высокоточным оружием впервые доверили прапорщикам.
      - это что для укрепления брони? recourse
      Partyzan
      1. Чёрный Сегодня, 09:29
        Цитата: Partyzan
        Ну это как бы все правильно, но вот
        управлять танками и высокоточным оружием впервые доверили прапорщикам.
        - это что для укрепления брони?

        Да у нас вроде как и до этого танками не полковники управляли.... smile
        Чёрный
        1. avg-mgn Сегодня, 09:42
          Надо понимать примерно так - нет сегодня ОМОНа в составе Росс Гвардии (есть люди имевшие контракты с МВД и поменявшие подчиненность) и на текущий момент не имеют контрактов с новым ведомством. Автор статьи же как то неудачно свалил все в кучу, отсюда и непонимание сути вопроса при прочтении.
          avg-mgn
          1. Смог Сегодня, 09:50
            Цитата: avg-mgn
            Надо понимать примерно так - нет сегодня ОМОНа в составе Росс Гвардии (есть люди имевшие контракты с МВД и поменявшие подчиненность) и на текущий момент не имеют контрактов с новым ведомством.

            Точно. Остальное в статье можно было не рисовать. Но тогда бы статьи не было laughing
            Смог
      2. yehat Сегодня, 10:34
        для укрепления тыла
        yehat
  2. faterdom Сегодня, 09:52
    Если в ВВ не хватало военнослужащих - можно было тупо добавить, хоть по контракту, хоть каких угодно. А вот слить туда ОМОН и СОБР, заточенные под чисто полицейские, а не войсковые задачи - с точки зрения логики не находит здравых объяснений. И теперь их заменяют вот такими суррогатами мысли.
    То есть : сначала сделаем, а после подумаем и объясним!
    Но это уже гигантский шаг вперед, по сравнению с тем, как ликвидировали УБОПы- по сути тайком, без шума и пыли, ничего никому не поясняя. Очень похоже в отместку за то, что в том году они накрыли сходку воров в законе в городе-герое Москве.
    faterdom
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