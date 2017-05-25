Сотрудников ОМОНа переведут на контракт

У нас уже действует собственная Федеральная программа перевода войск на контрактный принцип комплектования. Мы понимаем, что контрактник более качественный боец. Он результативнее выполнит поставленную боевую задачу. Поэтому мы считаем, что в этих подразделениях срочников по определению быть не должно. По согласованию с Генштабом мы поэтапно будем реализовывать этот переход в рамках программы формирования войск Росгвардии до 2030 года,

Когда процесс перевода на контрактный принцип комплектования начинался в Минобороны, управлять танками и высокоточным оружием впервые доверили прапорщикам. Должен сказать, что через некоторое время они могли самостоятельно решать сложные задачи значительно лучше и качественнее, чем это сделал бы обычный солдат или сержант. Так что решение перевести ОМОН и СОБР на контрактный принцип комплектования себя полностью оправдывает.