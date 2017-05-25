ВМС США провели в Южно-Китайском море «операцию свободы судоходства»

Мы продолжаем регулярные операции по обеспечению свободы мореплавания, как мы это рутинно делали в прошлом и продолжим делать в будущем. Отчеты о них будут обнародованы в соответствующем ежегодном докладе и не ранее того,

Первая при администрации Трампа «операция в подтверждении полной свободы судоходства» была проведена американскими ВМС в Южно-Китайском море – эсминец Dewey прошел на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Спратли, который является предметом территориального спора между странами региона, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».По словам источника агентства, «в рамках операции в подтверждении полной свободы судоходства эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел на расстоянии 22 километров от рифа Мисчиф, который Пекин считает территорией КНР».Издание отмечает, что это первое подобное приближение к спорным островам в Южно-Китайском море с момента вступления в должность нового президента США.Как заявил представитель американского военного ведомства Джейми Жэвис, у США «разработана всеобъемлющая программа проведения операций по обеспечению свободы судоходства, которая призвана бросить вызов чрезмерным притязаниям на море ради сохранения прав, свобод и возможностей использования морского и воздушного пространств, как то гарантировано всем странам международным правом».В 2016 году подобного рода операции стали ответом на притязания в общей сложности «22 прибрежных государств, в том числе союзников и партнеров» Вашингтона.добавил Дэвис.