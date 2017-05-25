11:11 25 мая

ВМС США провели в Южно-Китайском море «операцию свободы судоходства»

Первая при администрации Трампа «операция в подтверждении полной свободы судоходства» была проведена американскими ВМС в Южно-Китайском море – эсминец Dewey прошел на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Спратли, который является предметом территориального спора между странами региона, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».



По словам источника агентства, «в рамках операции в подтверждении полной свободы судоходства эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел на расстоянии 22 километров от рифа Мисчиф, который Пекин считает территорией КНР».


Издание отмечает, что это первое подобное приближение к спорным островам в Южно-Китайском море с момента вступления в должность нового президента США.

Как заявил представитель американского военного ведомства Джейми Жэвис, у США «разработана всеобъемлющая программа проведения операций по обеспечению свободы судоходства, которая призвана бросить вызов чрезмерным притязаниям на море ради сохранения прав, свобод и возможностей использования морского и воздушного пространств, как то гарантировано всем странам международным правом».

В 2016 году подобного рода операции стали ответом на притязания в общей сложности «22 прибрежных государств, в том числе союзников и партнеров» Вашингтона.

Мы продолжаем регулярные операции по обеспечению свободы мореплавания, как мы это рутинно делали в прошлом и продолжим делать в будущем. Отчеты о них будут обнародованы в соответствующем ежегодном докладе и не ранее того,
добавил Дэвис.

Использованы фотографии: AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
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Комментарии 25

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  1. Чёрный Сегодня, 09:31
    Американцы пытаются максимально обострить ситуацию в этом регионе . Все их действия в пику Китаю....Обычная политика "исключительных"
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
      Доказывают всеми миру "кто в доме хозяин" и "мировой жандарм" . Исключительность так и хлещет .
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 09:38
        Цитата: bouncyhunter
        Доказывают всеми миру "кто в доме хозяин" и "мировой жандарм" . Исключительность так и хлещет

        Как бы китайский дракон американскому орлу пёрышки не опалил бы... smile ...Китай, доалеко уже не тот, что 20-30 лет назад. Американцы , видимо, этого тещё не поняли...И случись чего, действовать они будут порешительнее нас. Я в этом уверен.
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
          Цитата: Чёрный
          Китай, доалеко уже не тот, что 20-30 лет назад. Американцы , видимо, этого тещё не поняли...

          Понять-то поняли , да всё никак не могут в это поверить . Видимо , поверят , когда получат хороший щелбан от Пекина ... wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:52
            Dewey прошел на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Спратли,


            Они не нарушили границы Китая , было бы любопытно узнать реакцию китайцев , если бы они нарушили 12 ти мильную зону.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
              Цитата: cniza
              было бы любопытно узнать реакцию китайцев , если бы они нарушили 12 ти мильную зону.

              Лучше не надо - там и так неспокойно ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:00
                И я говорю , что США не решатся , а не спокойно там давно.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:02
                  Пока США будут совать туда свой нос - спокойствием там и не запахнет .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 10:08
                    Это их цель - напряженность в регионе , что создает рынок вооружений.
                    cniza
        2. Злой543 Сегодня, 10:07
          Это то же самое что и встать перед собакой на цепи, показывают смелость, а подойти ближе очко жмет
          Злой543
      2. андрей юрьевич Сегодня, 10:08
        Цитата: bouncyhunter
        Доказывают всеми миру "кто в доме хозяин" и "мировой жандарм" . Исключительность так и хлещет .

        на площадке в "панельке",где несколько квартир-пришёл "крутойчувак" и начал учить всех как жить,при
        этом -гадя где попало,и не убавляя свой рэп....
        андрей юрьевич
        1. Svarog51 Сегодня, 11:05
          Результат предсказуем - либо хозяйки вызовут полицию, либо выйдут хозяева квартир и чувак сосчитает ступеньки да первого этажа. Ну примерно так:

          laughing good
          Svarog51
    2. svp67 Сегодня, 09:45
      Цитата: Чёрный
      Американцы пытаются максимально обострить ситуацию в этом регионе . Все их действия в пику Китаю....

      А Вы уверенны, что Китай в данной ситуации полностью прав?
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 09:49
        Цитата: svp67
        А Вы уверенны, что Китай в данной ситуации полностью прав?
        hi
        Всегда прав тот у кого больше прав...это сегодняшние реалии и истинное( на сегодняшний день) международное право....( то что на бумаге - уже давно растоптанно самими же американцами в первую очередь)
        Я НЕ уверен, что Китай прав, но эта страна хотя бы находится в этом регионе, американцы же туда влезли исключительно из за желания Китай ослабить, а никак не для того, что бы кого то от него защитить...
        Чёрный
    3. nik-karata Сегодня, 10:33
      Американйы пытаются обострить ситуевину не только в этом районе. Оне — мировой гегемон, и их интересы распространяются на территорию всей планеты Земля! По крайней мере там, где есть, что отжать!
      nik-karata
    4. ilimnoz Сегодня, 11:03
      пусть сильнее грянет буря. исключительных пора ставить на место жестко. последнее предупреждение и озабоченности не прокатывают.
      ilimnoz
  2. jjj Сегодня, 09:33
    Видимо, тренируются обеспечивать свободу судоходства по Северному морскому пути
    jjj
  3. кг пв Сегодня, 09:36
    Ну чего то далековато выпендривались,аж 22 км wink
    кг пв
    1. Partyzan Сегодня, 09:53
      А вдруг ближе мины? территория то спорная, докажи потом кто поставил, а кораблик то уже титаником станет bully
      Partyzan
    2. роман66 Сегодня, 10:30
      они называют это "операция"? гордо проковылять мимо , соблюдая морские границы? поди, награды теперь посыпятся.....
      роман66
  4. Познающий Сегодня, 10:04
    Надо-бы кораблям ВМС РФ вдоль побережья Аляски начать прогуливаться... Территория-то того,...не совсем американская, а... feel
    Познающий
    1. Partyzan Сегодня, 10:11
      там уже полетали наши самолетики, вою былоооо laughing
      Partyzan
    2. Lancer Сегодня, 11:11
      Вне территориальных вод сколько угодно,любой может.А территория американская,чья же ещё?
      Lancer
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    операции по обеспечению свободы мореплавания, как мы это рутинно делали в прошлом и продолжим делать в будущем.

    Все правильно. Провокация для Сша - рутинное дело. Не могут спокойно существовать если не сунут свой нос в чужие дела. Интересно, после того как прошли в 12 милях почувствовали, что ни кого не боятся в отличии от остальных, которые должны бояться их (Сша)?
    rotmistr60
  6. Старый26 Сегодня, 11:03
    Цитата: bouncyhunter
    Доказывают всеми миру "кто в доме хозяин" и "мировой жандарм" . Исключительность так и хлещет .

    А чТо, неправду даказывают? Есть кому в мире, кто сможет потягаться с ними? Раньше хотя бы Советский ВМФ составлял конкуренцию, а сейчас? Есть кто?

    Цитата: Чёрный
    Как бы китайский дракон американскому орлу пёрышки не опалил бы... smile ...Китай, доалеко уже не тот, что 20-30 лет назад. Американцы , видимо, этого тещё не поняли...И случись чего, действовать они будут порешительнее нас. Я в этом уверен.

    Китайцы тоже не д.у.р.а.к.и, чтобы при первом же нарушении стрелять на поражение (это к тому, что поопалит первышки). Тем более, что корабль-то ничего не нарушал. Да, действовал на грани фола, но в территориальные воды не входил. А действие на грани фола - сорри, все так делают. Мы тоже, подходя на 6-8 метров к самолету-разведчику противника тоже нарушаем кучу инструкций и правил. Как и пролетая над теми же американскими кораблями. Так что разговор не об "исключительных" конкретно. А о тех, кто может сдеалать что-то, что другие не могут или проглотят при этом язык. Китайцы спорные территории просто "захватили", пользуясь правом сильного, ибо ни Вьетнам, ни Япония ему не ровня. Американцы прошли впритирку к терводам этого архипелага. Поскольку считают это своим правом. Что тут непонятного?
    Старый26
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