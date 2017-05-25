11:18 25 мая

В Донбасс отправилась очередная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью

Из России в самопровозглашенные республики Донбасса отправилась 65-я автоколонна с гуманитарной помощью, передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС РФ.



Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи,
рассказал агентству представитель ведомства.


Он отметил, что «основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты».

По словам собеседника, «в дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками». После этого грузовики пересекут границу и продолжат движение на Луганск и Донецк.

Сообщается, что «за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру». Как и в предыдущие рейсы, колонну сопровождают медики и технический персонал.

Напомним, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР с августа 2014 года. За это время в республики доставлено более 68 тыс. тонн грузов.

Использованы фотографии: МЧС России
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Комментарии 3

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  1. Partyzan Сегодня, 09:55
    что «основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты».
    БОГ в помощь Вам реебята good
    Partyzan
    1. Самаритянин Сегодня, 10:05
      И простые люди помогают...


      Только прошу за движение Новороссия сильно не ругать...
      Самаритянин
  2. VadimSt Сегодня, 11:02
    Что за термин: -
    самопровозглашенные республики Донбасса
    Почему, кто-то решает, само провозглашенная республика или нет? Просто так, самоопределение народа не бывает, нужно сильно постараться, чтобы вынудить его на такой шаг. Почему Крым не "само провозглашенная" и "само присоединившаяся территория", упор на историю? Но исторически, нынешняя территория Донбасса, была изначально российской, причем задолго до завоевания Крыма. Россия лишилась этих территорий незаконно в 1918, и как, и в случае с Крымом, не по воле народа, а по решению одного "вождя".
    Чем больше в России будут упирать на "само...", тем больше у России будет проблем с признанием Крыма! Привыкли "власть держащие" люди, за период с 1991 по настоящее время, выбирать "мягкие и обтекаемые" формулировки для общения с Западом, - так и будет сидеть Россия в "коротких штанишках", если не уберет из своего лексикона эти приемлемые для общения с "партнерами" формулировки!
    VadimSt
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