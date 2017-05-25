В Донбасс отправилась очередная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью

Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи,

Из России в самопровозглашенные республики Донбасса отправилась 65-я автоколонна с гуманитарной помощью, передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС РФ.рассказал агентству представитель ведомства.Он отметил, что «основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты».По словам собеседника, «в дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками». После этого грузовики пересекут границу и продолжат движение на Луганск и Донецк.Сообщается, что «за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру». Как и в предыдущие рейсы, колонну сопровождают медики и технический персонал.Напомним, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР с августа 2014 года. За это время в республики доставлено более 68 тыс. тонн грузов.