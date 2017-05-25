11:15 25 мая

ВМС США: новыми вызовами XXI века являются Россия и Китай

Американский флот «противостоит новым вызовам в 21-м веке», которыми являются Россия и Китай, заявил на слушаниях в сенате и.о. министра ВМС США Шон Стэкли.



Соединенные Штаты сталкиваются с возобновлением соперничества великих держав, поскольку Россия и Китай демонстрируют и передовые возможности (своих ВМФ и ВМС), и желание выступать в роли ведущих мировых держав в своих личных интересах,
цитирует Стэкли ТАСС .


По его словам, ВМФ России «проводит операции в таких регионах, где российского присутствия не было с середины 90-х годов». Китай тоже «продолжает распространять свою деятельность по всему миру».

И.о. министра отметил, что «напористые соперники с не уступающим военным потенциалом будут оспаривать интересы США во всем мире и проверять устойчивость американских альянсов».

При этом он заявил, что «у вероятных противников США более низкий военный потенциал», однако они его наращивают с помощью «распространения передовых технологий». Стэкли считает, что подобное положение дел бросает вызов возможностям Пентагона «по обеспечению свободы судоходства».

Агентство отмечает, что на поддержку ВМС и Корпуса морской пехоты в следующем финансовом году планируется выделить $ 171,5 млрд., что на 12 миллиардов больше, чем в текущем году.

Использованы фотографии: https://commons.wikimedia.org
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Комментарии 9

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  1. Чёрный Сегодня, 10:55
    Ну вот и ответ на вопрос: что делают США в Южно-Китайском море... smile
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 10:59
      Это раздувание "конфликта" , для наращивания бюджета и не более , ну и втянуть нас в гонку вооружений.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
        Цитата: cniza
        ну и втянуть нас в гонку вооружений.

        Так и есть .
        И.о. министра отметил, что «напористые соперники с не уступающим военным потенциалом будут оспаривать интересы США во всем мире и проверять устойчивость американских альянсов».

        Шедеврально ! Ну вот кругом эта "исключительность" . no
        bouncyhunter
        1. dik-nsk Сегодня, 11:05
          Американский флот «противостоит новым вызовам в 21-м веке», которыми являются Россия и Китай

          это он нам сильно польстил. не, конечно, движение по флоту есть, но до уровня тех же матрасов или темпов судостроения Китая - ой, как далеко.. а теперь закидывайте меня, ура-патриоты, помидорами)))
          dik-nsk
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:13
            Цитата: dik-nsk
            а теперь закидывайте меня, ура-патриоты, помидорами)))

            За что ? За горькую правду ?
            bouncyhunter
  2. Aroma77 Сегодня, 10:56
    Диванные войска и группы быстрого комментирования готовы ответить на любые вызовы!.)
    Aroma77
  3. Тралл Сегодня, 11:07
    Ну хоть Эболу победили американцы, теперь дело за малым. Еще пару проблем решить smile
    Тралл
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    возобновлением соперничества великих держав

    А временно исполняющий все таки признает (не думаю, что оговорился) Россию и Китай великими державами. А то американцы расслабились за 90-е посчитав, что давно всех победили если не с помощью оружия, то морально-идеологически.
    rotmistr60
  5. anjey Сегодня, 11:12
    Цитата: cniza
    Это раздувание "конфликта" , для наращивания бюджета и не более , ну и втянуть нас в гонку вооружений.

    так что в мире все прекрасно,города не горят,людей не убивают из сотен систем оружия разной модификации ? народы не стравливают как собак а просто пилят бабло ? Тогда мировой капитал по марксу и ленину снести к чертям?
    anjey
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