ВМС США: новыми вызовами XXI века являются Россия и Китай

Соединенные Штаты сталкиваются с возобновлением соперничества великих держав, поскольку Россия и Китай демонстрируют и передовые возможности (своих ВМФ и ВМС), и желание выступать в роли ведущих мировых держав в своих личных интересах,

Американский флот «противостоит новым вызовам в 21-м веке», которыми являются Россия и Китай, заявил на слушаниях в сенате и.о. министра ВМС США Шон Стэкли.цитирует Стэкли ТАСС По его словам, ВМФ России «проводит операции в таких регионах, где российского присутствия не было с середины 90-х годов». Китай тоже «продолжает распространять свою деятельность по всему миру».И.о. министра отметил, что «напористые соперники с не уступающим военным потенциалом будут оспаривать интересы США во всем мире и проверять устойчивость американских альянсов».При этом он заявил, что «у вероятных противников США более низкий военный потенциал», однако они его наращивают с помощью «распространения передовых технологий». Стэкли считает, что подобное положение дел бросает вызов возможностям Пентагона «по обеспечению свободы судоходства».Агентство отмечает, что на поддержку ВМС и Корпуса морской пехоты в следующем финансовом году планируется выделить $ 171,5 млрд., что на 12 миллиардов больше, чем в текущем году.