11:18 25 мая

Последний поход субмарины ВМС США «Даллас»

Согласно информации интернет-портала flot.com , Navaltoday сообщает о том, что американская многоцелевая атомная субмарина "Даллас" класса "Лос-Анджелес" прибыла на военно-морскую базу в Бремертоне, штат Вашингтон, где будет выведена из эксплуатации.



Подводная лодка покинула место базирования в Гротоне, штат Коннектикут, 24 марта, прошла 37 тыс. миль в ходе семимесячного развертывания в районах ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США, прошла Панамский канал и завершила свой последний поход 24 мая.


Предполагается, что на вывод субмарины из эксплуатации понадобится примерно год, в течение которого будет осуществлена выгрузка ядерного топлива. По окончании демонтажа остального оборудования и вооружений, корпус отправят в безопасное хранилище до начала утилизации.

"Даллас" является седьмой подлодкой в серии из 61 корабля типа "Лос-Анджелес". В составе флота числилась с 1981 года. Совершила кругосветное плавание, принимала участие в операции "Буря в пустыне". На вооружении данного класса состоят четыре 533-мм торпедных аппарата и 12 вертикальных пусковых установок крылатых ракет "Гарпун" и "Томагавк".

Списание "Далласа" ожидали еще в 2014 году, но срок её службы был продлен еще на два года. В настоящее время в ВМФ США насчитывает 35 представителей семейства.

Использованы фотографии: http://subasepearl.com/pages/Index_D
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Комментарии 3

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  1. oborzevatel Сегодня, 11:08
    Кто знает, а что это у нее за горб позади надстройки?
    Давно хотел узнать.
    Спасибо!
    oborzevatel
    1. Чёрный Сегодня, 11:14
      Цитата: oborzevatel
      Кто знает, а что это у нее за горб позади надстройки?

      Там вроде как установка вертикального пуска размещена...
      Чёрный
  2. иркутский обыватель Сегодня, 11:09
    Хотели ребята в Крыму позагорать и селфи сделать, но не получилось. Три года лишних под водой парились
    иркутский обыватель
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