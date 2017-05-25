Последний поход субмарины ВМС США «Даллас»
Согласно информации интернет-портала flot.com , Navaltoday сообщает о том, что американская многоцелевая атомная субмарина "Даллас" класса "Лос-Анджелес" прибыла на военно-морскую базу в Бремертоне, штат Вашингтон, где будет выведена из эксплуатации.
Подводная лодка покинула место базирования в Гротоне, штат Коннектикут, 24 марта, прошла 37 тыс. миль в ходе семимесячного развертывания в районах ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США, прошла Панамский канал и завершила свой последний поход 24 мая.
Предполагается, что на вывод субмарины из эксплуатации понадобится примерно год, в течение которого будет осуществлена выгрузка ядерного топлива. По окончании демонтажа остального оборудования и вооружений, корпус отправят в безопасное хранилище до начала утилизации.
"Даллас" является седьмой подлодкой в серии из 61 корабля типа "Лос-Анджелес". В составе флота числилась с 1981 года. Совершила кругосветное плавание, принимала участие в операции "Буря в пустыне". На вооружении данного класса состоят четыре 533-мм торпедных аппарата и 12 вертикальных пусковых установок крылатых ракет "Гарпун" и "Томагавк".
Списание "Далласа" ожидали еще в 2014 году, но срок её службы был продлен еще на два года. В настоящее время в ВМФ США насчитывает 35 представителей семейства.
Подводная лодка покинула место базирования в Гротоне, штат Коннектикут, 24 марта, прошла 37 тыс. миль в ходе семимесячного развертывания в районах ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США, прошла Панамский канал и завершила свой последний поход 24 мая.
Предполагается, что на вывод субмарины из эксплуатации понадобится примерно год, в течение которого будет осуществлена выгрузка ядерного топлива. По окончании демонтажа остального оборудования и вооружений, корпус отправят в безопасное хранилище до начала утилизации.
"Даллас" является седьмой подлодкой в серии из 61 корабля типа "Лос-Анджелес". В составе флота числилась с 1981 года. Совершила кругосветное плавание, принимала участие в операции "Буря в пустыне". На вооружении данного класса состоят четыре 533-мм торпедных аппарата и 12 вертикальных пусковых установок крылатых ракет "Гарпун" и "Томагавк".
Списание "Далласа" ожидали еще в 2014 году, но срок её службы был продлен еще на два года. В настоящее время в ВМФ США насчитывает 35 представителей семейства.
Использованы фотографии: http://subasepearl.com/pages/Index_D
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