Трамп заявил о приверженности к антироссийским санкциям
Согласно информации интернет-портала utro.ru , в Белом доме сообщили о приверженности президента США Дональда Трампа "трансатлантическому единству" в плане жесткой реакции в отношении агрессивных действий России в украинском вопросе. Свою позицию Трампа обозначил в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром этой страны Паоло Джентилони.
Один из чиновников Евросоюза заявил о том, что Старый свет продолжит придерживаться режима санкций в отношении Москвы:
Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, отметив, что важно убедить Россию выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям.
Один из чиновников Евросоюза заявил о том, что Старый свет продолжит придерживаться режима санкций в отношении Москвы:
Мы ожидаем, и это будет и нашей позицией, и, я думаю, позицией США, если учитывать подготовку к встрече G7 в Таормине, мы продолжим придерживаться позиции, которая гласит, что мы ожидаем от России выполнения минских соглашений. Факт того, что за последние несколько лет мы работаем в формате G7, а не G8, напрямую связан с фактом российской агрессии на Украине.
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