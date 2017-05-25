14:36 25 мая

Трамп заявил о приверженности к антироссийским санкциям

Согласно информации интернет-портала utro.ru , в Белом доме сообщили о приверженности президента США Дональда Трампа "трансатлантическому единству" в плане жесткой реакции в отношении агрессивных действий России в украинском вопросе. Свою позицию Трампа обозначил в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром этой страны Паоло Джентилони.

Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, отметив, что важно убедить Россию выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям.


Трамп заявил о приверженности к антироссийским санкциям



Один из чиновников Евросоюза заявил о том, что Старый свет продолжит придерживаться режима санкций в отношении Москвы:

Мы ожидаем, и это будет и нашей позицией, и, я думаю, позицией США, если учитывать подготовку к встрече G7 в Таормине, мы продолжим придерживаться позиции, которая гласит, что мы ожидаем от России выполнения минских соглашений. Факт того, что за последние несколько лет мы работаем в формате G7, а не G8, напрямую связан с фактом российской агрессии на Украине.


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Комментарии 31

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:36
    важно убедить Россию выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям.

    Твою дивизию ! Одна и та же мантра . am
    bouncyhunter
    1. 0255 Сегодня, 11:38
      Цитата: bouncyhunter
      Твою дивизию ! Одна и та же мантра . am

      А вы думали что с Трампом реально что-то изменится?
      0255
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
        Цитата: 0255
        А вы думали что с Трампом реально что-то изменится?

        Нет , конечно . Просто надеялся что он удосужится прочитать минские договорённости , а не комментировать их со слов всяких немецких бабушек .
        bouncyhunter
        1. askort154 Сегодня, 11:57
          bouncyhunter......Просто надеялся что он удосужится прочитать минские договорённости ....

          Они ничего не читают, им вливают в уши их советники. На Украине до сих пор не изучили ,не только 900 страниц положения об ассоциации с ЕС, но даже 11 пунктов последовательных действий минского соглашения. tongue
          askort154
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
            Да я уже понял , что надежда осталась напрасной ...
            bouncyhunter
            1. Чёрный Сегодня, 12:04
              Россию все время хотят "наказать". Как же владеет столько огромным пространством и имеет значительные природные и человеческие ресурсы!
              Сейчас идет чудовищная пропагандисткая работа, которая призвана переложить вину за бедственное положение Украины на Россию. Как-будто не американции со своим послом и ГосДепом США руководили майданом по уничтожениб единой Украины. Понравилось разрушать государства одно за другим и получать от этого значительный профит!
              "Цивилизованный" западный мир окончательно поглупел. По науськиванию США вновь хотят получить по зубам. При этом США вновь остануться вне боевых действий и будут качать профит со всех сторон.
              Чёрный
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:08
                Цитата: Чёрный
                "Цивилизованный" западный мир окончательно поглупел. По науськиванию США вновь хотят получить по зубам. При этом США вновь остануться вне боевых действий и будут качать профит со всех сторон.

                Как всегда - прискачут к раздаче медалей и делёжке ништяков . Вот только от васаби ушки они получат , я лично верю в это .
                bouncyhunter
        2. dik-nsk Сегодня, 11:58
          Согласно информации интернет-портала utro.ru

          Один из чиновников Евросоюза заявил о том

          дальше можно не читать, ага, утру.ру лично Трамп, ну и евро-аноним подтвердил laughing
          dik-nsk
        3. pvv113 Сегодня, 12:08
          Выживших из ума бабушек. Привет, Паша!
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
            Цитата: pvv113
            Выживших из ума бабушек

            Это по-умолчанию , Володя wink , привет ! hi
            bouncyhunter
    2. Монос Сегодня, 11:52
      Здравствуй, Паша hi drinks
      smile Не расстраивайся. Пущай мурзилки соберутся, поланчуют, почешут языки, валидолчика попьют. Что им ещё остаётся делать? Изолента закончилась (да и вообще не той системы оказалась), томагавки где-то по пути к цели пропадают, наша оппозиция оказалась всего лишь Навальным... Что им ещё делать, как не мантры петь?
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
        Привет , друже ! hi drinks Да я и не расстроился особо , просто надоели эти матрасные "байки из склепа" .
        bouncyhunter
    3. barclay Сегодня, 11:54
      Вот и "отрихтовали" Трампа, не прошло и полгода. Все его смелые и скандальные независимые умозаключения испарились. Не таких еще ломали. Иначе и быть не могло, т . к. других приемлемых условий для его президентсва не существует.
      Ко встрече с ВВП Трамп будет полностью "откалиброваан" под стандарты НАТО.
      barclay
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:11
        Те люди которые думали что "трамп наш" наверное уже спились от горя wink
        DIVAN SOLDIER
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:13
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Те люди которые думали что "трамп наш" наверное уже спились от горя wink

          Намёк в сторону Вольфовича ? wink
          bouncyhunter
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:17
            Про этого вообще молчу, хотя жирик с трампом чем то похожи....
            DIVAN SOLDIER
          2. pvv113 Сегодня, 12:26
            Вольфович - наше секретное оружие и стратегический резерв ставки ВГК wink
            pvv113
        2. barclay Сегодня, 12:22
          Да уж, для наивных людей это удар. И не удивительно - ведь как красиво когда то пел!
          Дональд Трамп, 31 июля 2016 года: «Я посмотрю на ситуацию [с Крымом]. Но знаете, жители Крыма, насколько я слышал, хотели бы быть с Россией, чем там, где они были. На это тоже нужно обратить внимание. Просто для понимания, это все произошло при администрации Обамы, и на Украине хаос, и Крым захватили. Я справлюсь лучше, и мои отношения с Россией будут лучше».https://meduza.io/feature/2017/02/15/belyy-dom-ho
          chet-chtoby-rossiya-vernula-krym-ukraine-donald-t
          ramp-pravda-narushaet-svoe-predvybornoe-obeschani
          e
          От таких речей одни ликовали, а другие падали в обморок. А на самом деле - это был всего лишь простой предвыборный трёп.
          barclay
        3. 0255 Сегодня, 12:53
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Те люди которые думали что "трамп наш" наверное уже спились от горя wink

          не факт, вчера Виктор Каменев писал что Трамп наш друг, а я лжец, потому что не верю в то что Трамп типа наш laughing
          0255
  2. sir_obs Сегодня, 11:36
    Не поможет, все равно его сожрут
    И он тут же прозреет, как впрочем и все бывшие...
    sir_obs
    1. 0255 Сегодня, 11:40
      Цитата: sir_obs
      Не поможет, все равно его сожрут

      Если его сожрут, то что? Что нам от этого будет?
      0255
    2. Чёрный Сегодня, 11:44
      Спорят американец и русский кто из них повесу легче ..Американец -я вешу 85 кг Русский -я тоже 85 кг но я все равно легче ..американец .почему ? Русский потому что я на тебя свой член положил ... laughing .....делай что должно и будь что будет...
      Чёрный
  3. Vik66 Сегодня, 11:36
    Кто бы сомневался !
    Vik66
    1. 0255 Сегодня, 11:40
      Цитата: Vik66
      Кто бы сомневался !

      Сомневались бы те, кто поверил в сказки про "нашего" Трампа.
      0255
  4. Тралл Сегодня, 11:36
    Новости о Трампе и Порошенко можно уже пропускать мимо ушей.
    Тралл
    1. pvv113 Сегодня, 12:11
      Новости про Парашенко интересные - что там он еще спьяну учудил!
      pvv113
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    жесткой реакции в отношении агрессивных действий России в украинском вопросе

    А куда Трампу деваться? Залез в подводную лодку - веди себя соответственно (как положено) иначе и через торпедный аппарат могут выкинуть без снаряжения. А реакция Европы на Россию закономерна и предсказуема, но не вечна. Будут со своими санкциями и дальше тоже нести убытки и потери пока не доведут своих избирателей до более решительных действий. Скоро от одного слова Украина их самих начнет корежить.
    rotmistr60
  6. Fitter65 Сегодня, 12:00
    Санкции,санкции,надо убедить(сиречь заставить) Россию...С несчастным Ираном ни чего не получилось,с КНДРтоже ни шиша не получается,а они Россию собирались нагнуть,ну-ну.
    Fitter65
  7. brasist Сегодня, 12:22
    Этому новому борцу за дерьмократию хотя бы объяснили про минские соглашения и кто за них в ответе...
    brasist
  8. Рабинович_007 Сегодня, 13:30
    А что с Ираном, уже забыл он что-ли.
    Рабинович_007
  9. 1536 Сегодня, 13:44
    Причем здесь Крым и Минские соглашения? Почему Россия что-то должна? Смешались в кучу кони, люди... Мухи и котлеты просто вопиют, а Трамп скоро оторвется от реальности окончательно, и никакого диалога с США не будет в ближайшем будущем.
    1536
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