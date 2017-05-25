Трамп заявил о приверженности к антироссийским санкциям

Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, отметив, что важно убедить Россию выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям.

Мы ожидаем, и это будет и нашей позицией, и, я думаю, позицией США, если учитывать подготовку к встрече G7 в Таормине, мы продолжим придерживаться позиции, которая гласит, что мы ожидаем от России выполнения минских соглашений. Факт того, что за последние несколько лет мы работаем в формате G7, а не G8, напрямую связан с фактом российской агрессии на Украине.