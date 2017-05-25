Савченко: Готова демонтировать нездоровую политическую систему Украины

Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, как ужасно это звучит из уст политика, но именно моя политическая партия поможет демонтировать нездоровую политическую систему Украины.

Депутат Верховной рады Украины, превратившаяся из общенационального героя в опального, но пока ещё действующего, политика – Надежда Савченко – сделала сегодня громкое заявление. По словам Савченко, выступающей за немедленное окончание конфликта в Донбассе и за налаживание процесса диалога между Киевом с одной стороны и ЛДНР – с другой, она готова стать следующим президентом Украины.С таким заявление нардеп ВРУ выступила в эфире польской радиостанции Krytyka Polityczna.Надежда Савченко:Речь идёт о недавно зарегистрированной партии «Гражданская платформа Надежды Савченко».Обращает на себя внимание тот факт, что Савченко не скрывает желания её "Гражданской платформы" получить финансирование от отдельных украинских олигархов. По словам Савченко, она не станет, по примеру других партий, лгать, что не собирается брать у них (олигархов) деньги.Савченко рассчитывает и на поддержку со стороны ряда украинских СМИ.