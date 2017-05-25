14:37 25 мая

Савченко: Готова демонтировать нездоровую политическую систему Украины

Депутат Верховной рады Украины, превратившаяся из общенационального героя в опального, но пока ещё действующего, политика – Надежда Савченко – сделала сегодня громкое заявление. По словам Савченко, выступающей за немедленное окончание конфликта в Донбассе и за налаживание процесса диалога между Киевом с одной стороны и ЛДНР – с другой, она готова стать следующим президентом Украины.
С таким заявление нардеп ВРУ выступила в эфире польской радиостанции Krytyka Polityczna.

Надежда Савченко:
Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах. В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила. Боже, как ужасно это звучит из уст политика, но именно моя политическая партия поможет демонтировать нездоровую политическую систему Украины.



Савченко: Готова демонтировать нездоровую политическую систему Украины


Речь идёт о недавно зарегистрированной партии «Гражданская платформа Надежды Савченко».

Обращает на себя внимание тот факт, что Савченко не скрывает желания её "Гражданской платформы" получить финансирование от отдельных украинских олигархов. По словам Савченко, она не станет, по примеру других партий, лгать, что не собирается брать у них (олигархов) деньги.

Савченко рассчитывает и на поддержку со стороны ряда украинских СМИ.

Использованы фотографии: UA-Reporter.com
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Комментарии 34

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  1. Александр романов Сегодня, 12:17
    но именно моя политическая партия поможет демонтировать нездоровую политическую систему Украины.
    Ну раз может,так даваи вперед. Или пинка для скорости надо дать .
    Александр романов
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:21
      А вы думаете в госдепе её выберут?
      DIVAN SOLDIER
      1. Александр романов Сегодня, 12:23
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        А вы думаете в госдепе её выберут?

        Тогда хрена ей языком трепать. Можешь -вперед! Не можешь-заткнись!
        Александр романов
      2. pvv113 Сегодня, 12:55
        Хозяин не выбирает, хозяин назначает
        pvv113
        1. Чёрный Сегодня, 13:04
          Цитата: Александр романов
          Ну раз может,так даваи вперед. Или пинка для скорости надо дать .

          Рано ещё.. Лето впереди.. Кабанчики подрастут, буряк и семки вырастут, покрышек ещё летом набросают.. К зиме - самое то! wassat
          Чёрный
    2. zivXP Сегодня, 12:22
      Она же российская шпиенка.
      zivXP
    3. Монос Сегодня, 12:23
      smile Королева свинарника. Просто королева!

      Её мрии.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:27
        Шавченко уже отметилась заявочкой . Кто следующий всплывёт в этом отстойнике ?
        bouncyhunter
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:43
          Ляшко подходящий кандидат! Тогда будет полная "евроинтеграция"
          DIVAN SOLDIER
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:45
            Да там ещё тот паноптикум . Не удивлюсь громкому заявлению кролика Сени .
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 12:57
              Скорее всего нет, он же с общаком сбежал
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
                Так он всё традиционно на "руку Кремля" свалит и вернётся . wink
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 13:10
                  Правильно, вали все на Путина и будешь на Украине в почете
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:15
                    Цитата: pvv113
                    Правильно, вали все на Путина и будешь на Украине в почете

                    И не только там . wink
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 13:18
                      В данном случае Украина - эталон!
                      pvv113
                      1. bouncyhunter Сегодня, 13:20
                        Учитывая склонность Поросёнки : "Украина - этанол !"
                        bouncyhunter
          2. volodya Сегодня, 13:10
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            Ляшко подходящий кандидат! Тогда будет полная "евроинтеграция"

            volodya
          3. pvv113 Сегодня, 13:15
            Ляшко ставить нельзя, он слишком наивный. Понятие "евроинтеграция через заднее место" он воспринял буквально wink
            pvv113
    4. avg-mgn Сегодня, 12:41
      Александр романов
      "демонтировать", это может и получится, а кто монтировать то будет?
      avg-mgn
    5. Комментарий был удален.
  2. Владимир 38 Сегодня, 12:22
    Клоун на клоуне, клоуном погоняет..
    Владимир 38
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:26
      В "цирке" где одни клоуны главным может стать только клоун. Поэтому ее амбиции не удивительны и кто знает, что на Украине может случиться завтра.
      rotmistr60
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:24
    ... знает надька-наводчица, как давануть на свидомых... и опять же пиариться любит...
    a.s.zzz888
  4. irbis0373 Сегодня, 12:28
    А ведь кто-то наверняка в нее вкладывает бабло. И партию организовала и периодически популисткие заявления бросает в массы. А вот " демонтировать нездоровую политическую систему Украины." как-то не торопится.
    Пока только слова, слова, слова.
    Но денежку похоже чью-то отрабатывает.
    irbis0373
    1. Александр романов Сегодня, 12:31
      Цитата: irbis0373
      Но денежку похоже чью-то отрабатывает.

      Деньга Кремля
      Александр романов
  5. avg-mgn Сегодня, 12:37
    Наденька вспомнила приписываемую Ленину фразу: «Любая кухарка может управлять государством». Так то кухарка, а не наводчица. А как же декоммунизация? Да и умеет ли она хотя бы щи сварить?
    avg-mgn
  6. Masya Masya Сегодня, 12:53
    жива еще курилка, а то подзабывать начали... вот напомнила о себе...
    Masya Masya
  7. Guerilla Сегодня, 12:54
    Гм..
    Грохнут, потому что примерно 40% за прекращение АТО и эти голоса потенциально её. Больше % никому там не набрать, разве что Путину. У Порося там 8% кажись рейтинг?
    Точно грохнут, и крайне интересно на кого повесят сиё злодейство, догадайтесь. soldier
    Guerilla
    1. Василенко Владимир Сегодня, 13:38
      Цитата: Guerilla
      Точно грохнут, и крайне интересно на кого повесят сиё злодейство, догадайтесь.

      а чего гадать, кровавая гэбня устранила своего агента ставшего не нужным
      Василенко Владимир
  8. Вежливый Лось Сегодня, 13:00
    Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

    Не совсем умное заявление и намерение. Точнее - совсем не умное. Те, кто поумнее (Кролик, например) уже открестились от действующей правящей камарильи и свалили з Нэньки. Остальные держат лыжи смазанными и интересуются летная ли погода. А она хочет стать королевой Мордора и нести за весь бардак ответственность?! Или она думает шо мэриканьский батько правила игры для нее поменяет? Или поводок ослабит? Эх, Надя, Надя!
    Влезешь в этот жир ногами - или к Сашку Билому на ПМЖ пойдешь, или будет у тебя погоняло "Надя-паровоз" среди ЗК.
    Вежливый Лось
  9. Altona Сегодня, 13:08
    Цитата: Вежливый Лось
    Или она думает шо мэриканьский батько правила игры для нее поменяет?

    ---------------------------
    Правила не только не меняются, но и ужесточаются. Трампу пришла в голову мысль "наказать Россию за Крым". И какой смысл Савченко лезть в игру, где изначально нужны только тупые исполнители, которые являются просто расходным материалом и неважно как их зовут и будут звать?
    Altona
  10. Altona Сегодня, 13:10
    Цитата: Guerilla
    У Порося там 8% кажись рейтинг?

    --------------------
    Сегодня одна девушка в Твиттере спросила у Порошенко:"Вы уже четвёртый год в Европу попадаете.Скажите, Пётр Алексеевич, с Мариной у вас такое же попадание?" laughing
    Другая шутка про Марину Порошенко:"Женщина, не могущая 20 лет отучить мужа от бухла, взялась вести нацию к здоровому образу жизни." laughing
    Altona
  11. Комментарий был удален.
  12. Василенко Владимир Сегодня, 13:37
    вообще интересно почитать биографию надюши, сразу становится ясно что за ней кто-то стоит и тянет её за уши
    Василенко Владимир
  13. engy Сегодня, 13:48
    Как бы её Медведчук на поруки не взял.
    engy
  14. olegator Сегодня, 14:01
    Брать у олигархов? Или отбирать? Если брать - то никакого демонтажа не будет. Будет замена нынешних барыг на других, пока ещё голодных барыг, и эти голодные продолжат дело, начатое предыдущими. Если отбирать - вариант демонтажа возможен. Большой только вопрос, а "отбиралка" у Надии есть?
    olegator
  15. Доктор Бармалей Сегодня, 14:17
    она готова стать следующим президентом Украины

    Доктор Бармалей
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