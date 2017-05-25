ВМС Китая потребовали от американского эсминца покинуть акваторию спорных островов

Эскадренный миноносец ВМС США Dewey 25 мая без разрешения вошёл в акваторию китайских островов Наньша в Южно-Китайском море. Фрегаты УРО ВМС Китая провели проверку "свой-чужой" и сделали предупреждение покинуть (морскую акваторию островов),

Китай выражает решительный протест и уже сделал жесткое представление американской стороне в связи с подобной демонстрацией военной силы, подталкиванию к милитаризации региона, а также действиями, которые легко могут привести к инцидентам на море и воздухе,