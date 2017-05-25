ВМС Китая потребовали от американского эсминца покинуть акваторию спорных островов
Корабли китайских ВМС отследили и сделали предупреждение эсминцу ВМС США Dewey, который «без разрешения» вошел в акваторию спорного архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море, передает канал RT сообщение официального представителя НОАК Жэнь Гоцяна.
Представитель военного ведомства подчеркнул, что Китай «обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и их акваторией».
Ранее сегодня агентство «Рейтер» сообщило, что эсминец ВМС США Dewey в рамках «операции по подтверждению полной свободы судоходства» прошел на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от спорного архипелага.
Эскадренный миноносец ВМС США Dewey 25 мая без разрешения вошёл в акваторию китайских островов Наньша в Южно-Китайском море. Фрегаты УРО ВМС Китая провели проверку "свой-чужой" и сделали предупреждение покинуть (морскую акваторию островов),сказал Гоцян.
Китай выражает решительный протест и уже сделал жесткое представление американской стороне в связи с подобной демонстрацией военной силы, подталкиванию к милитаризации региона, а также действиями, которые легко могут привести к инцидентам на море и воздухе,заявил он.
Представитель военного ведомства подчеркнул, что Китай «обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и их акваторией».
Ранее сегодня агентство «Рейтер» сообщило, что эсминец ВМС США Dewey в рамках «операции по подтверждению полной свободы судоходства» прошел на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от спорного архипелага.
Использованы фотографии: http://imgur.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти