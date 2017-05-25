14:38 25 мая

ВМС Китая потребовали от американского эсминца покинуть акваторию спорных островов

Корабли китайских ВМС отследили и сделали предупреждение эсминцу ВМС США Dewey, который «без разрешения» вошел в акваторию спорного архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море, передает канал RT сообщение официального представителя НОАК Жэнь Гоцяна.

Эсминец УРО USS Dewey

Эскадренный миноносец ВМС США Dewey 25 мая без разрешения вошёл в акваторию китайских островов Наньша в Южно-Китайском море. Фрегаты УРО ВМС Китая провели проверку "свой-чужой" и сделали предупреждение покинуть (морскую акваторию островов),
сказал Гоцян.


Китай выражает решительный протест и уже сделал жесткое представление американской стороне в связи с подобной демонстрацией военной силы, подталкиванию к милитаризации региона, а также действиями, которые легко могут привести к инцидентам на море и воздухе,
заявил он.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что Китай «обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и их акваторией».

Ранее сегодня агентство «Рейтер» сообщило, что эсминец ВМС США Dewey в рамках «операции по подтверждению полной свободы судоходства» прошел на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от спорного архипелага.

Использованы фотографии: http://imgur.com
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Комментарии 28

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  1. Zoldat_A Сегодня, 13:00
    Ладно, хоть не жахнули... А то совсем позор для Америки был бы....
    Zoldat_A
    1. Zibelew Сегодня, 13:01
      Янкесы, к сожалению, ни разу за всю свою историю не получали по морде лица и до тех пор пока не получат толку не будет.
      Zibelew
      1. Монос Сегодня, 13:04
        Цитата: Zibelew
        Янкесы, к сожалению, ни разу за всю свою историю не получали по морде лица и до тех пор пока не получат толку не будет.

        Получали. smile Всегда получают, но всегда уверены, что это случайность.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
          Цитата: Монос
          Всегда получают, но всегда уверены, что это случайность.

          И делают удивлённую морду лица :
          bouncyhunter
          1. Svarog51 Сегодня, 13:22
            Паш, вот интересно, дойдёт ли у них до такого?

            request
            Svarog51
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:27
              Да нет , всё закончится нервной диареей - хлипкий нонче матрасный морячок пошёл ... wink
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 13:29
                Дык и у китайцев подобного опыта не наблюдается. request
                Svarog51
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:33
                  Ну вот если дойдёт до подобного - тогда и посмотрим чьи нервишки крепче . yes
                  bouncyhunter
                  1. Svarog51 Сегодня, 13:37
                    Вот, что то подсказывает мне, что до такого не дойдёт. Менталитет, что у тех, что у этих - не тот. laughing
                    Svarog51
                2. Злодей Сегодня, 13:40
                  Цитата: Svarog51
                  Дык и у китайцев подобного опыта не наблюдается. request

                  А опыт только практикой приходит, только практикой hi
                  Злодей
                  1. Svarog51 Сегодня, 13:47
                    Ну так! Случай то какой для приобретения практических навыков. good
                    Svarog51
              2. yehat Сегодня, 13:38
                у моряков требования даже ниже, чем у нац. гвардии.
                там у США служат самые не самые.
                yehat
            2. DPN Сегодня, 14:27
              Таран то капитан разрешил ,а высшее начальство в штаны наложило.
              DPN
        2. Zoldat_A Сегодня, 13:19
          Виктор, hi !
          Цитата: Монос
          Всегда получают, но всегда уверены, что это случайность.

          Универсальная американская формула: "В опредулённый момент что-то пошло не так"... Только если б у них мозгов было чуть больше, то они сообразили бы, что этих моментов слишком много... В систему входит... Да куда им соображать-то, если у них страна ровестница нашему Большому театру....
          Zoldat_A
          1. Монос Сегодня, 13:23
            Приветствую, Алексей soldier smile
            Цитата: Zoldat_A
            Да куда им соображать-то, если у них страна ровестница нашему Большому театру....

            Страна-ребёнок. Самоуверенный, наглый, плохо воспитанный и без мозгов и опыта.
            Монос
        3. pvv113 Сегодня, 13:37
          Значит плохо до них доходит, низковат IQ
          pvv113
        4. Злодей Сегодня, 13:38
          Цитата: Монос
          Всегда получают, но всегда уверены, что это случайность.

          И опасный непрофессионализм противника wassat wassat wassat
          Злодей
    2. Partyzan Сегодня, 13:02
      Вот жахнуть и надо было, по наглой рыжей морде soldier
      Partyzan
  2. rotmistr60 Сегодня, 13:00
    отследили и сделали предупреждение эсминцу ВМС США Dewey

    Значит для американцев прошло не все гладко. О чем они скромно умолчали объявляя о своей "операции".
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 13:07
      командира наградят грамотой. за беспримерное мужество перед лицом врага
      роман66
  3. mejik Сегодня, 13:12
    Кетайсы не жахнут, жахалка не отросла. Попредупреждают 100500 раз и все утухнет.
    mejik
    1. bk316 Сегодня, 13:17
      Потихоньку отрастает
      bk316
    2. zoolu300 Сегодня, 13:20
      У КНР как раз отросла так, что можно не напрягаясь ложить на хозяев ФРС.
      zoolu300
  4. keeper03 Сегодня, 13:18
    И пусть канают отсюда... Редиски ! wassat
    keeper03
  5. Siberia 9444 Сегодня, 13:24
    Прощупывают оборону и реакцию Китая
    Siberia 9444
  6. VadimSt Сегодня, 13:26
    Странно! Нет в заявлениях сушуа упоминая, о "непрофессиональных действиях" китайских военных.
    VadimSt
  7. san4es Сегодня, 14:22
    ...Дело было не в бабине, мерикос сидел в кабине
    san4es
  8. bratchanin3 Сегодня, 14:23
    Что то, как то ни два ни полтора, мысль автора оказалась не оконченной. Ну предупредили китайцы, а как отреагировали американцы?
    bratchanin3
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