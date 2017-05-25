Игиловцы в ходе атаки захватили большое количество боеприпасов у войск САР
Боевики так называемого «Исламского государства» (ИГ* запрещено в РФ) осуществили атаку позиций сирийской армии у трёх контрольно-пропускных пунктов на автодороге Итрия-Ханасер в провинции Алеппо. Несмотря на то, что большинство атак террористов удалось остановить, боевики сумели разжиться немалым количеством трофеев. В первую очередь речь идёт о ящиках с боеприпасами к различным видам оружия. Все эти ящики были захвачены на складах армии САР близ позиций у тех самых блокпостов.
Информационный портал AMN сообщает, что игиловцы смогли завладеть десятками ракет к противотанковым комплексам, десятками тысяч патронов к стрелковому вооружению и самим стрелковым оружием сирийских войск, выстрелами к гранатомётам, артиллерийскими снарядами и др.
Тактика проведения боевиками атаки на блокпосты говорит о том, что целью террористов были именно склады с боеприпасами и оружием. В свою очередь из этого можно сделать вывод: игиловцы испытывают определённую нехватку вооружений и боеприпасов к этим вооружениям.
При этом в сирийских подразделения, отвечавших за режим на КПП в провинции Алеппо, решили провести проверку на предмет возможного наличия в этих подразделениях лиц, связанных с боевиками ИГ (*).
Сами же террористы на собственных ресурсах в Интернете сообщают о том, что им удалось убить 11 сирийских солдат и завладеть одной единицей военной техники. О какой именно военной технике идёт речь, не сообщается.
Информационный портал AMN сообщает, что игиловцы смогли завладеть десятками ракет к противотанковым комплексам, десятками тысяч патронов к стрелковому вооружению и самим стрелковым оружием сирийских войск, выстрелами к гранатомётам, артиллерийскими снарядами и др.
Тактика проведения боевиками атаки на блокпосты говорит о том, что целью террористов были именно склады с боеприпасами и оружием. В свою очередь из этого можно сделать вывод: игиловцы испытывают определённую нехватку вооружений и боеприпасов к этим вооружениям.
При этом в сирийских подразделения, отвечавших за режим на КПП в провинции Алеппо, решили провести проверку на предмет возможного наличия в этих подразделениях лиц, связанных с боевиками ИГ (*).
Сами же террористы на собственных ресурсах в Интернете сообщают о том, что им удалось убить 11 сирийских солдат и завладеть одной единицей военной техники. О какой именно военной технике идёт речь, не сообщается.
Использованы фотографии: Amaq
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