14:36 25 мая

Игиловцы в ходе атаки захватили большое количество боеприпасов у войск САР

Боевики так называемого «Исламского государства» (ИГ* запрещено в РФ) осуществили атаку позиций сирийской армии у трёх контрольно-пропускных пунктов на автодороге Итрия-Ханасер в провинции Алеппо. Несмотря на то, что большинство атак террористов удалось остановить, боевики сумели разжиться немалым количеством трофеев. В первую очередь речь идёт о ящиках с боеприпасами к различным видам оружия. Все эти ящики были захвачены на складах армии САР близ позиций у тех самых блокпостов.

Игиловцы в ходе атаки захватили большое количество боеприпасов у войск САР


Информационный портал AMN сообщает, что игиловцы смогли завладеть десятками ракет к противотанковым комплексам, десятками тысяч патронов к стрелковому вооружению и самим стрелковым оружием сирийских войск, выстрелами к гранатомётам, артиллерийскими снарядами и др.




Тактика проведения боевиками атаки на блокпосты говорит о том, что целью террористов были именно склады с боеприпасами и оружием. В свою очередь из этого можно сделать вывод: игиловцы испытывают определённую нехватку вооружений и боеприпасов к этим вооружениям.

При этом в сирийских подразделения, отвечавших за режим на КПП в провинции Алеппо, решили провести проверку на предмет возможного наличия в этих подразделениях лиц, связанных с боевиками ИГ (*).

Сами же террористы на собственных ресурсах в Интернете сообщают о том, что им удалось убить 11 сирийских солдат и завладеть одной единицей военной техники. О какой именно военной технике идёт речь, не сообщается.

Использованы фотографии: Amaq
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Комментарии 31

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  1. maratk Сегодня, 13:08
    вояки из арабов ещё те, конечно.
    maratk
    1. НасРать Сегодня, 13:15
      Цитата: maratk
      вояки из арабов ещё те, конечно.

      Сирия -вечный полигон для испытания нашего оружия. bully

      Походу, воюют только наши ЧВК и Хезболла! В САР полно бывших теров, сдавшихся и перешедших на правительственную сторону - что от них ждать? Даговорняк, а убитые- те кто противился сделке? feel
      НасРать
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:26
        Вояки кончились, скажите спасибо коалиции....
        DIVAN SOLDIER
        1. НасРать Сегодня, 13:28
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Вояки кончились, скажите спасибо коалиции....

          Что всех мужчин убили? sad
          НасРать
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:33
            Ну я думаю, наиболее боеспособные части они знатно потрепали, пока мы озабоченности выражали.
            DIVAN SOLDIER
          2. Саша Крымский Сегодня, 14:21
            НасРать Новый ↑
            Сегодня, 13:28
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            Вояки кончились, скажите спасибо коалиции....
            Что всех мужчин убили?

            Почему убили? В рай к девочкам отправили.
            Не жизнь , а мечта- не смерть ,а наслаждение.
            Саша Крымский
    2. soroKING Сегодня, 13:33
      у них намаз наверное был
      soroKING
  2. Чёрный Сегодня, 13:09
    Ёпрст...они что ж склады прям на передовой у блок-постов оборудовали?.....что то тут не срастается
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 13:15
      Таки, для того и были оборудованы эти склады на передовой. У одних патроны кончились, у других деньги.
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 14:11
        Абрам пристрели меня, мне так плохо
        Изя у меня патронов нет
        так ты у меня купи wassat
        Partyzan
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:24
      По ходу , дисциплинка в армии САР ещё та ...
      bouncyhunter
  3. KOMA Сегодня, 13:17
    Война на востоке имеет свою особенность,арабы слабые вояки, как только становится жарко, они смазывают пятки, бросая все и всех. Вспомните все конфликты на востоке, ни разу арабы никого не победили, даже с помощью СССР и то не смогли.
    KOMA
    1. kapitan92 Сегодня, 13:34
      Цитата: KOMA
      арабы слабые вояки, как только становится жарко, они смазывают пятки, бросая все и всех.

      СССР, а теперь уже РФ всегда умела находить "надежных" друзей и партнеров. laughing
      kapitan92
      1. профессор Сегодня, 14:01
        Цитата: KOMA
        Война на востоке имеет свою особенность,арабы слабые вояки, как только становится жарко, они смазывают пятки, бросая все и всех. Вспомните все конфликты на востоке, ни разу арабы никого не победили, даже с помощью СССР и то не смогли.

        Не мерьте всех по одной гребенке. Арабы воевали очень достойно. Например Арабский Легион. Почему одни воевали хорошо, а другие драпали? Догадайтесь сами.

        Цитата: kapitan92
        Цитата: KOMA
        арабы слабые вояки, как только становится жарко, они смазывают пятки, бросая все и всех.

        СССР, а теперь уже РФ всегда умела находить "надежных" друзей и партнеров. laughing

        У Кремля особый дар ставить не на ту лошадь.
        профессор
        1. kapitan92 Сегодня, 14:07
          Цитата: профессор
          Например Арабский Легион.

          Вы имеете ввиду Арабский легион "Свободная Арабия", созданный вермахтом в 1943г?
          kapitan92
          1. профессор Сегодня, 14:11
            Цитата: kapitan92
            Цитата: профессор
            Например Арабский Легион.

            Вы имеете ввиду Арабский легион "Свободная Арабия", созданный вермахтом в 1943г?

            Я имею в виду Арабский Легион Иордании созданный Британией.
            профессор
            1. kapitan92 Сегодня, 14:22
              Цитата: профессор
              Я имею в виду Арабский Легион Иордании созданный Британией.

              Принцип комплектования л/с, финансирование, командование подразделениями англ. офицерами.
              kapitan92
        2. Partyzan Сегодня, 14:12
          а может все таки на верблюда?
          Partyzan
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:18
    ГОЛОВОТЯПЫ! Слов не подобрать. Ленивые ..., складирующие боеприпасы где ни попадя, где их просто ...отняли. Боевая устойчивость сирийской армии - ниже плинтуса am
    Горный стрелок
  5. VadimSt Сегодня, 13:19
    Одно и тоже с регулярной периодичностью - то позиции сдали, то технику! При таком подходе со стороны сирийцев к своим интересам, скоро в России начнут задавать вопрос - "Оно нам надо?"
    VadimSt
    1. НасРать Сегодня, 13:23
      В России давно задают такой вопрос!!!
      НасРать
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:27
        Турки нам намекали сбив су24 "оно вам надо"?
        DIVAN SOLDIER
  6. Alexey-74 Сегодня, 13:23
    Эх вояки, конечно зная обстановку необходимо было усиливать блок-посты.
    Alexey-74
  7. Рабинович_007 Сегодня, 13:25
    Пускай воюют, лишь бы Израиль не трогали.
    Враги с обеих сторон, что суниты что шииты... и там и там исламский террор.
    Рабинович_007
    1. Постороннний Сегодня, 13:43
      К религии террор не имеет никакого отношения. Это инструмент решения политических и экономических задач крупных игроков. Любой теракт должен быть оплачен. Любая группировка создается на чьи-то деньги для решения сугубо практических задач. А какие лозунги при этом провозглашаются - не имеет никакого значения.
      Постороннний
  8. Влад5307 Сегодня, 13:27
    Цитата: VadimSt
    Одно и тоже с регулярной периодичностью - то позиции сдали, то технику! При таком подходе со стороны сирийцев к своим интересам, скоро в России начнут задавать вопрос - "Оно нам надо?"

    Так с одной стороны воюют "продавцы" оружия, а с другой "покупатели". Пока "продавцов" не будут расстреливать за такие продажи, то и торговля не прекратится! Во время войны это акт предательства! angry
    Влад5307
  9. demo Сегодня, 13:47
    При этом в сирийских подразделения, отвечавших за режим на КПП в провинции Алеппо, решили провести проверку на предмет возможного наличия в этих подразделениях лиц, связанных с боевиками ИГ (*)

    А раньше не додумались до этого?
    Если вчера он среди бармалеев жил и выжил, а сегодня он вступил в ряды ВС САР, то разве не повод подумать о его возможной роли?
    И потом.
    А для чего на КПП притащили столько военного имущества? Разве готовилось наступление? Или ждали прорыв?
    А если ждали, то почему проморгали?
    Или завезли специально, чтобы потом продать потребителям?
    И как можно было все бросить, даже не попытавшись уничтожить?
    Ящички чистенькие, ровненькие, прямо с заводика.
    Вот чернож........ точнее рукож.......!
    Да. Там такая кутерьма. Похлеще чем на Донбассе.
    demo
  10. AlexTires Сегодня, 13:54
    У САР разведки вообще нет чтоли.....
    AlexTires
    1. zivXP Сегодня, 14:11
      Если и есть, то в малом количестве, а фронт большой - он везде.
      zivXP
  11. Владимир Постников Сегодня, 14:18
    Из этого можно сделать вывод, что российские советники не контролируют хранение и расход поставляемых в Сирию российских боеприпасов. Теперь пойди разберись: то ли отбили, то ли купили.
    Если верить данной информации, то на каком-то блок-посту хранилась куча оружия. Начиная с октября 2015 года я уже не раз упомянул, что без создания опорных пунктов, под которыми понимались полевые фортификационные сооружения, а основным вооружением буксируемые гаубицы типа Д-30, контролировать территории и транспортные коммуникации будет невозможно. Блокпосты фортификационными сооружениями не являются, но они должны быть под защитой опорных пунктов, где только и возможно хранение боеприпасов. Конечно, мне тут на диване виднее, злому волшебнику.
    Всё! Приплыли!
    Уже и оружие ИГИЛ начали поставлять. Вот только про сирийцев не надо, пожалуйста. Это, прежде всего, российская опа. Кстати, это зрада, или перемога? Над украинцами любим смеяться? Сейчас над кем посмеемся?
    Владимир Постников
  12. DPN Сегодня, 14:22
    Предательство в рядах САР, отступая не могли взорвать ,а отдали врагу, СМЕРШ на помощь немедленно.
    DPN
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