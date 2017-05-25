В случае слияний компаний бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся

Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы. Надо глубже смотреть на вопрос (объединения двух компаний). Да, сохранятся. А какое юридическое лицо с чем сливается – это формальный вопрос экономического толка. Главное – "намоленные" бренды "МиГ" и "Сухой" должны сохраниться,

Все, что направлено во имя достижения этих целей, будет реализовываться корпорацией,