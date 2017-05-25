14:35 25 мая

В случае слияний компаний бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся

Даже если будет принято решение о слиянии двух компаний бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся, передает ТАСС сообщение министра промышленности Дениса Мантурова.



Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы. Надо глубже смотреть на вопрос (объединения двух компаний). Да, сохранятся. А какое юридическое лицо с чем сливается – это формальный вопрос экономического толка. Главное – "намоленные" бренды "МиГ" и "Сухой" должны сохраниться,
сказал глава ведомства.


Он напомнил, что оба производителя самолетов входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Мантуров отметил, что любые реализуемые головной компанией корпоративные процедуры «направлены на достижение экономического результата – оптимизацию расходов, концентрацию финансовых и производственных ресурсов».

Все, что направлено во имя достижения этих целей, будет реализовываться корпорацией,
добавил он.

Ранее российские издания распространили неофициальную информацию о возможном слиянии авиастроительных компаний «Сухой» и «МиГ» в единый дивизион военной авиации.

Использованы фотографии: Объединенная авиастроительная корпорация
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Комментарии 19

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  1. Монос Сегодня, 13:49
    А какое юридическое лицо с чем сливается – это формальный вопрос экономического толка

    Ну, нифига себе формальности! Кто будет рулить, того самолёты и будут летать! Было уже такое.
    Монос
    1. kapitan92 Сегодня, 14:01
      Рулить будет "Сухой" , скушал он "МиГ". Фактически уничтожают конкуренцию двух КБ, а это не есть хорошо.
      kapitan92
      1. maxim947 Сегодня, 14:05
        Что значит скушал, дайте нормальные заказы МИГу, дайте денег на НИОКР и все будет. Нет заказов, нет денег. А по поводу слияния... тяжело сказать, как будет. Есть и негативный опыт, есть и положительный. Все зависит кто будет рулить этим слиянием.
        maxim947
        1. kapitan92 Сегодня, 14:12
          Цитата: maxim947
          Что значит скушал, дайте нормальные заказы МИГу, дайте денег на НИОКР и все будет.

          Скушал значит скушал! Дать заказы на что? На то , что еще проходит испытания?
          Замените слово дайте на заработайте. И по поводу все будет - не уверен, воровать надо было меньше на "МиГе". hi
          kapitan92
          1. maxim947 Сегодня, 14:16
            Вы о руководстве или о компании в целом? Чтобы не воровали необходимо назначать директоров кого надо, а не кого хочется и следственным органам лучше работать. А по - поводу "заработать" - это не частная лавочка, предприятие полностью зависит от заказов МО.
            Корпорация МИГ это не директора, это в первую очередь инженеры и трудяги с огромным опытом, которых и так в стране все меньше становится.
            maxim947
    2. Manul Сегодня, 14:03
      Цитата: Монос
      Ну, нифига себе формальности! Кто будет рулить, того самолёты и будут летать! Было уже такое.

      Конечно. Всех конструкторов, наработки, документацию себе, а остальные по остаточному принципу. А потом ликвидация по нерентабельности. "Бренды".. Словечко кока-колой отдает. В эти Имена столько десятилетий трудов вложено.
      Manul
    3. рич Сегодня, 14:20
      Ничего кроме вреда от соединения не будет. Потеряем миговские наработки. Такие слияния уже были в нашей истории, кроме негатива они ничего не принесли
      рич
  2. pvv113 Сегодня, 14:01
    "намоленные" бренды "МиГ" и "Сухой" должны сохраниться

    Традиции следует чтить
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:03
      Цитата: pvv113
      Традиции следует чтить

      Боюсь , как бы в угоду интересам "Су" не исчез "МиГ" ... no
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 14:18
        Опять у кого то что то чешется , так идите в туалет и почешите... создайте хоть что то новое , а потом руками трогайте.
        cniza
      2. pvv113 Сегодня, 14:24
        Не должен, бренды остаются, а выпускаемые самолеты - разного назначения, конкуренцию друг другу не составляют. Хотя лоббирование "Су" весьма заметно
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:26
          Цитата: pvv113
          Хотя лоббирование "Су" весьма заметно

          Потому и опасаюсь ...
          bouncyhunter
  3. Рабинович_007 Сегодня, 14:05
    Зачем слияние. Значит оба банкрот?
    Рабинович_007
  4. stariy Сегодня, 14:06
    Капитализм, мать его ... am
    stariy
  5. zivXP Сегодня, 14:07
    С одной стороны конкуренции не будет. И таки две концепции развивались, а теперь не понятно как оно будет.
    А с другой стороны экономия а-ля Мантуров.
    zivXP
  6. Alexey-74 Сегодня, 14:11
    Это однозначно отразится на конкуренции самолетов, школа Миговцев может уйти в прошлое, а жаль...
    Alexey-74
  7. DPN Сегодня, 14:17
    Это сокращение и выброс сотрудников за ворота ,в НИЩИТУ, сколько заводов по закрывали с распадом СССР и сколько сегодня безработных и попавших в кабалу банкиров.??
    А в общем нефти и газа на наших правителей хватит возможно и нам немного перепадёт ,чтоб штаны не слезали с задницы.
    DPN
  8. Partyzan Сегодня, 14:21
    Главное – "намоленные" бренды "МиГ" и "Сухой" должны сохраниться,

    Partyzan
  9. 16112014nk Сегодня, 14:27
    "Благими намерениями вымощена дорога в ад". Особенно, если это намерения Мантурова и Ко.
    16112014nk
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