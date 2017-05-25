В случае слияний компаний бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся
Даже если будет принято решение о слиянии двух компаний бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся, передает ТАСС сообщение министра промышленности Дениса Мантурова.
Он напомнил, что оба производителя самолетов входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Мантуров отметил, что любые реализуемые головной компанией корпоративные процедуры «направлены на достижение экономического результата – оптимизацию расходов, концентрацию финансовых и производственных ресурсов».
Ранее российские издания распространили неофициальную информацию о возможном слиянии авиастроительных компаний «Сухой» и «МиГ» в единый дивизион военной авиации.
Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы. Надо глубже смотреть на вопрос (объединения двух компаний). Да, сохранятся. А какое юридическое лицо с чем сливается – это формальный вопрос экономического толка. Главное – "намоленные" бренды "МиГ" и "Сухой" должны сохраниться,сказал глава ведомства.
Он напомнил, что оба производителя самолетов входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Мантуров отметил, что любые реализуемые головной компанией корпоративные процедуры «направлены на достижение экономического результата – оптимизацию расходов, концентрацию финансовых и производственных ресурсов».
Все, что направлено во имя достижения этих целей, будет реализовываться корпорацией,добавил он.
Ранее российские издания распространили неофициальную информацию о возможном слиянии авиастроительных компаний «Сухой» и «МиГ» в единый дивизион военной авиации.
Использованы фотографии: Объединенная авиастроительная корпорация
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти