В ООН почтили память миротворцев, погибших в 2016 году
Генсек ООН Антониу Гутерреш принял участие в церемонии, посвященной памяти 117 миротворцев, погибшим в прошлом году при исполнении своих обязанностей, сообщает NHK .
На церемонию, прошедшую в среду, прибыли около 200 человек из многих стран мира. Участники возложили венки в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Это мероприятие было проведено в преддверии Международного дня миротворца, который отмечается 29 мая.
В числе погибших 117 солдат, полицейских и гражданских сотрудников, участвовавших в миротворческих миссиях Всемирной организации.
«После минуты молчания Гутерреш высоко оценил вклад погибших миротворцев в дело мира и выразил соболезнования их родным», – говорится в сообщении. Генсек отметил, что «миссия ООН не может быть успешной без отважных людей, которые готовы жертвовать своими жизнями».
После церемонии заместитель генсека по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа рассказал журналистам о планах по модернизации оборудования, увеличению женского персонала и укреплению сотрудничества с властями на местах.
На церемонию, прошедшую в среду, прибыли около 200 человек из многих стран мира. Участники возложили венки в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Это мероприятие было проведено в преддверии Международного дня миротворца, который отмечается 29 мая.
В числе погибших 117 солдат, полицейских и гражданских сотрудников, участвовавших в миротворческих миссиях Всемирной организации.
«После минуты молчания Гутерреш высоко оценил вклад погибших миротворцев в дело мира и выразил соболезнования их родным», – говорится в сообщении. Генсек отметил, что «миссия ООН не может быть успешной без отважных людей, которые готовы жертвовать своими жизнями».
После церемонии заместитель генсека по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа рассказал журналистам о планах по модернизации оборудования, увеличению женского персонала и укреплению сотрудничества с властями на местах.
Использованы фотографии: UN Multimedia
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти