14:41 25 мая

В ООН почтили память миротворцев, погибших в 2016 году

Генсек ООН Антониу Гутерреш принял участие в церемонии, посвященной памяти 117 миротворцев, погибшим в прошлом году при исполнении своих обязанностей, сообщает NHK .

В ООН почтили память миротворцев, погибших в 2016 году


На церемонию, прошедшую в среду, прибыли около 200 человек из многих стран мира. Участники возложили венки в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Это мероприятие было проведено в преддверии Международного дня миротворца, который отмечается 29 мая.


В числе погибших 117 солдат, полицейских и гражданских сотрудников, участвовавших в миротворческих миссиях Всемирной организации.

«После минуты молчания Гутерреш высоко оценил вклад погибших миротворцев в дело мира и выразил соболезнования их родным», – говорится в сообщении. Генсек отметил, что «миссия ООН не может быть успешной без отважных людей, которые готовы жертвовать своими жизнями».

После церемонии заместитель генсека по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа рассказал журналистам о планах по модернизации оборудования, увеличению женского персонала и укреплению сотрудничества с властями на местах.

Использованы фотографии: UN Multimedia
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Комментарии 5

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  1. Partyzan Сегодня, 14:25
    «После минуты молчания Гутерреш высоко оценил вклад погибших миротворцев в дело мира и выразил соболезнования их родным», – говорится в сообщении. Генсек отметил, что «миссия ООН не может быть успешной без отважных людей, которые готовы жертвовать своими жизнями».
    в Югославии они тоже отважными были?
    Partyzan
    1. рич Сегодня, 14:27
      На сегодняшний день службу под голубым флагом ООН несут более 100 тыс. военнослужащих и полицейских. В 2015 году при исполнении долга погибло 129 миротворцев из 50 стран мира. В 2016 году - 117 человек. Таким образом, с 1948 года погибли более 3,5 тыс. миротворцев
      рич
    2. Чёрный Сегодня, 14:34
      А когда в 2008 году грузинские вояки обстреляли российских миротворцев, действовавших под мандатом ООН, ни одна западная шавка даже не тявкнула....вся эта ООН насквозь прогнившая структура...
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:40
        Цитата: Чёрный
        А когда в 2008 году грузинские вояки обстреляли российских миротворцев, действовавших под мандатом ООН, ни одна западная шавка даже не тявкнула....вся эта ООН насквозь прогнившая структура...

        Так ведь двойные стандарты . Все миротворцы равны , но некоторые равнее ...
        bouncyhunter
  2. Мар.Тира Сегодня, 14:33
    Цитата: Partyzan
    «После минуты молчания Гутерреш высоко оценил вклад погибших миротворцев в дело мира и выразил соболезнования их родным», – говорится в сообщении. Генсек отметил, что «миссия ООН не может быть успешной без отважных людей, которые готовы жертвовать своими жизнями».
    в Югославии они тоже отважными были?

    В Югославии англичане,просились ночевать в районе русского контингента.Так как они боялись,и сербов,и хорватов,и албанцев.
    Мар.Тира
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