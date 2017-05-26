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Почему США сокращают военную помощь Украине?
Во вторник мир облетела новость, что США могут прекратить оказывать ряду стран безвозмездную военную помощь и заменить ее на кредиты. Среди них: Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины, Тунис, Ливан, а также Украина. Предложения Белого дома планируется представить 23 мая, после чего их начнут обсуждать в Конгрессе.
О намерении Трампа вместо безвозмездной военной помощи предоставлять кредиты ряду стран заявил руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, представляя проект бюджета на следующий год.
"Мы в самом деле меняем пару программ иностранной военной помощи, поскольку вместо того, чтобы давать кому-то $100 млн, можно дать кредитные гарантии на меньшую сумму, и на них на самом деле больше можно будет купить", - сказал он.
"Больше купить" на меньшие деньги – это, разумеется, рассчитано на те страны, которые могут лишиться привычного источника дармового дохода. США действительно сокращают расходы на содержание сателлитов. Что же подвигло Трампа и стоящие за ним силы на такой шаг?
Отметим, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение финансирования Пентагона на $52 млрд и доведение его до $639 млрд, а Министерства внутренней безопасности – на $2,8 млрд до $44,1 млрд. А вот бюджет Госдепа предложено сократить на 29% до $28,2 млрд. Известно, что именно Госдеп занимается "продвижением демократии" по всему миру, являясь таким образом ударным органом глобальной имперской политики США. И по нему может быть нанесен сильный удар.
Вообще причина, которая побудила Трампа баллотироваться в президенты, по его собственным словам, заключается в том, что Америка "переживает сейчас полную экономическую катастрофу". "За все годы моей работы в бизнесе и участия в политике я никогда не видел в стране такого раскола, какой вижу сейчас", - сказал Трамп.
Этот раскол в двух словах может быть описан как война между транснациональным и национальным бизнесом. Транснациональные корпорации ведут войну против Трампа, пытающегося отстоять интересы собственно американского бизнеса. И для этого нужно спасти экономику США, затянув пояса.
Так, предложенный бюджет прогнозирует недостачу финансирования в $3,15 трлн за ближайшие 10 лет. В то же время бюджетное управление Конгресса, которое просчитывает финансовый эффект правительственных инициатив, прогнозирует на тот же срок дефицит почти в $9,5 трлн.
Отметим, что бюджет включает прогнозы на основе планирующейся отмены реформы здравоохранения, известной под названием "Obamacare". Будут сокращены всевозможные государственные социальные программы на общую сумму в $3,6 трлн на 10 лет. Подвергнутся сокращению программа медицинской помощи малоимущим "Medicaid", субсидии в соответствии с "Obamacare", программа талонов на питание для бедных и другие.
Проект бюджета также предполагает обеспечение безопасности границ США путем инвестиций $2,6 млрд в высоко приоритетную тактическую инфраструктуру и в технологии. В Белом доме полагают, что эти инвестиции укрепят безопасность границы и позволят уменьшить поток людей и наркотиков, незаконно пересекающих американские границы. Кроме того, на $1,5 млрд долларов предлагается увеличить расходы, связанные с выявлением, задержанием и депортацией нелегалов.
Об интересах нынешней администрации США свидетельствуют результаты поездки Трампа в Саудовскую Аравию. Ее власти заявили о возможности приватизации государственной нефтяной компании "Aramco" - самой дорогой нефтяной компании в мире. По экспертным оценкам, ее рыночная стоимость составляет $2 трлн. Как можно догадаться, ее покупателями будут американские корпорации.
Что касается прекращения безвозмездной военной помощи, то заменяющие ее кредиты, по сообщениям, тоже будут предоставляться на покупку американского военного оборудования. Это значит, что военная помощь как таковая не прекращается совсем, а становится платной. США вынуждены экономить.
Напомним, что первоначально Вашингтон собирался выделить Киеву более $570 млн помощи, однако затем эта сумма была сокращена в 3 раза – до $177 млн. А в марте госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал предложение Белого дома сократить на 37% международную финансовую помощь и расходы на внешнеполитическую деятельность. Обнародованный тогда план бюджета предусматривал сокращение на треть помощи развивающимся странам, однако детали не сообщались. Судя по представленному проекту бюджета США, расходы на внешнюю политику действительно существенно уменьшаются – на 29%.
Итак, США из соображений экономии сокращают расходы на содержание третьих стран. Что это сулит Украине?
Фото: Carlos Barria / Reuters
В документе, который был распространен для внутреннего пользования в Госдепе, говорится, что эти страны теперь не смогут на должном уровне поддерживать свою обороноспособность. Однако Госдеп – пострадавшая сторона, и его прогнозы вполне объяснимы. Сомнительно, чтобы Украина поддерживала напряжение в Донбассе только за счет бесплатной помощи США. Да, для Украины прекратится один из каналов финансирования, который, можно не сомневаться, был источником обогащения украинского режима. По этой причине реальное сокращение финансирования украинской армии составляет лишь ту сумму, которая доходила до армии.
Для России же данное решение не имеет прямого значения, но оно свидетельствует о том, что США пересматривают свою роль мирового жандарма. Военная составляющая вряд ли окажет существенное влияние на ход войны в Донбассе. Куда более важным окажется уровень политической поддержки украинского режима. Пока что, несмотря на ожидания, никаких реальных шагов заставить Киев выполнить все пункты Минских соглашений не наблюдается. Безусловно, США слишком заняты внутренними проблемами, но то состояние, в котором находится конфликт в Донбассе, их в целом устраивает. Как сообщила "The New York Times", ссылаясь на свои источники в Белом доме, в начале мая в ходе личного общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Трамп якобы заявил, что его лично не слишком волнуют боевые действия на Украине. Можно добавить, что не устраивает Вашингтон лишь та цена, точнее сказать, та стоимость, которую за это приходится платить. Решение Белого дома как раз направлено на сокращение финансовых затрат, то есть отражает в большей степени экономические интересы США.
Политическая поддержка Киева пока остается на достаточно высоком уровне. Нет никаких сомнений, что решение о либерализации визового режима ЕС с Украиной не могло быть принято без консультаций с Вашнгтоном. Кроме того, в последние недели Киев развернул мощную антироссийскую истерику, подкрепленную конкретными шагами. На запрет российских сайтов там никогда бы сами не решились. Узаконенные гонения на УПЦ, сохраняющую каноническое единство с РПЦ, тоже пока лишь отложены. С высокой вероятностью скоро для россиян будет введен визовый режим. Уже проголосован закон о 75%-й квоте мовы на телевидении. Также идет обсуждение изменения ширины железнодорожной колеи, что нанесет непоправимый ущерб экономике Украины. Франция заявила, что будет способствовать привлечению для этого средств ЕС.
Ясно, что такие решения не могут приниматься в Киеве. Отмашка на ускоренный разрыв всех связей с Россией дана на "высочайшем" уровне. Чего стоит хотя бы призыв главы украинского "института национальной памяти" Владимира Вятровича рвать все связи с родственниками в России. Трусливые чиновники украинского режима не смеют и слова сказать больше положенного, а не то что ввести цензуру в интернете. А Запад фактически поддержал цензуру, назвав это вопросом "национальной безопасности", что говорит о поддержке режима. Потому слова члена Совета Федерации Алексея Пушкова, что "выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией идет ко дну", верны лишь отчасти.
Меняется экономическая модель, но политическая поддержка остается по-прежнему высокой. Запад намерен перевести своих сателлитов как можно больше на самоокупаемость.
Как отметил бывший посол США на Украине Джон Хербст, сокращение помощи связано прежде всего с внутренними делами в США. Экономист Александр Дудчак отмечает также, что сокращение внешней финансовой поддержки Украины идет по многим направлениям.
"Скромно умалчивается об исчезновении из графика официального финансирования Украины в этом году разрекламированных государственных гарантий со стороны США по размещению украинских еврооблигаций на $1 млрд. Вместо ожидаемых ранее четырех траншей от МВФ на 2017 год (общим объемом в $5,4 млрд) теперь Украина надеется получить $4,6 млрд", - подчеркивает Дудчак.
Другое дело, что для Украины все это может иметь внутриполитические последствия. Но насколько они окажутся существенными, покажет только время. Сейчас ясно лишь то, что "жирные" времена остались в прошлом для всех. В том числе и для США.
Автор: Евгений Чернышёв
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112913/
Во вторник мир облетела новость, что США могут прекратить оказывать ряду стран безвозмездную военную помощь и заменить ее на кредиты. Среди них: Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины, Тунис, Ливан, а также Украина. Предложения Белого дома планируется представить 23 мая, после чего их начнут обсуждать в Конгрессе.
О намерении Трампа вместо безвозмездной военной помощи предоставлять кредиты ряду стран заявил руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, представляя проект бюджета на следующий год.
"Мы в самом деле меняем пару программ иностранной военной помощи, поскольку вместо того, чтобы давать кому-то $100 млн, можно дать кредитные гарантии на меньшую сумму, и на них на самом деле больше можно будет купить", - сказал он.
"Больше купить" на меньшие деньги – это, разумеется, рассчитано на те страны, которые могут лишиться привычного источника дармового дохода. США действительно сокращают расходы на содержание сателлитов. Что же подвигло Трампа и стоящие за ним силы на такой шаг?
Отметим, что проект бюджета на следующий год предусматривает увеличение финансирования Пентагона на $52 млрд и доведение его до $639 млрд, а Министерства внутренней безопасности – на $2,8 млрд до $44,1 млрд. А вот бюджет Госдепа предложено сократить на 29% до $28,2 млрд. Известно, что именно Госдеп занимается "продвижением демократии" по всему миру, являясь таким образом ударным органом глобальной имперской политики США. И по нему может быть нанесен сильный удар.
Вообще причина, которая побудила Трампа баллотироваться в президенты, по его собственным словам, заключается в том, что Америка "переживает сейчас полную экономическую катастрофу". "За все годы моей работы в бизнесе и участия в политике я никогда не видел в стране такого раскола, какой вижу сейчас", - сказал Трамп.
Этот раскол в двух словах может быть описан как война между транснациональным и национальным бизнесом. Транснациональные корпорации ведут войну против Трампа, пытающегося отстоять интересы собственно американского бизнеса. И для этого нужно спасти экономику США, затянув пояса.
Так, предложенный бюджет прогнозирует недостачу финансирования в $3,15 трлн за ближайшие 10 лет. В то же время бюджетное управление Конгресса, которое просчитывает финансовый эффект правительственных инициатив, прогнозирует на тот же срок дефицит почти в $9,5 трлн.
Отметим, что бюджет включает прогнозы на основе планирующейся отмены реформы здравоохранения, известной под названием "Obamacare". Будут сокращены всевозможные государственные социальные программы на общую сумму в $3,6 трлн на 10 лет. Подвергнутся сокращению программа медицинской помощи малоимущим "Medicaid", субсидии в соответствии с "Obamacare", программа талонов на питание для бедных и другие.
Проект бюджета также предполагает обеспечение безопасности границ США путем инвестиций $2,6 млрд в высоко приоритетную тактическую инфраструктуру и в технологии. В Белом доме полагают, что эти инвестиции укрепят безопасность границы и позволят уменьшить поток людей и наркотиков, незаконно пересекающих американские границы. Кроме того, на $1,5 млрд долларов предлагается увеличить расходы, связанные с выявлением, задержанием и депортацией нелегалов.
Об интересах нынешней администрации США свидетельствуют результаты поездки Трампа в Саудовскую Аравию. Ее власти заявили о возможности приватизации государственной нефтяной компании "Aramco" - самой дорогой нефтяной компании в мире. По экспертным оценкам, ее рыночная стоимость составляет $2 трлн. Как можно догадаться, ее покупателями будут американские корпорации.
Что касается прекращения безвозмездной военной помощи, то заменяющие ее кредиты, по сообщениям, тоже будут предоставляться на покупку американского военного оборудования. Это значит, что военная помощь как таковая не прекращается совсем, а становится платной. США вынуждены экономить.
Напомним, что первоначально Вашингтон собирался выделить Киеву более $570 млн помощи, однако затем эта сумма была сокращена в 3 раза – до $177 млн. А в марте госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал предложение Белого дома сократить на 37% международную финансовую помощь и расходы на внешнеполитическую деятельность. Обнародованный тогда план бюджета предусматривал сокращение на треть помощи развивающимся странам, однако детали не сообщались. Судя по представленному проекту бюджета США, расходы на внешнюю политику действительно существенно уменьшаются – на 29%.
Итак, США из соображений экономии сокращают расходы на содержание третьих стран. Что это сулит Украине?
Фото: Carlos Barria / Reuters
В документе, который был распространен для внутреннего пользования в Госдепе, говорится, что эти страны теперь не смогут на должном уровне поддерживать свою обороноспособность. Однако Госдеп – пострадавшая сторона, и его прогнозы вполне объяснимы. Сомнительно, чтобы Украина поддерживала напряжение в Донбассе только за счет бесплатной помощи США. Да, для Украины прекратится один из каналов финансирования, который, можно не сомневаться, был источником обогащения украинского режима. По этой причине реальное сокращение финансирования украинской армии составляет лишь ту сумму, которая доходила до армии.
Для России же данное решение не имеет прямого значения, но оно свидетельствует о том, что США пересматривают свою роль мирового жандарма. Военная составляющая вряд ли окажет существенное влияние на ход войны в Донбассе. Куда более важным окажется уровень политической поддержки украинского режима. Пока что, несмотря на ожидания, никаких реальных шагов заставить Киев выполнить все пункты Минских соглашений не наблюдается. Безусловно, США слишком заняты внутренними проблемами, но то состояние, в котором находится конфликт в Донбассе, их в целом устраивает. Как сообщила "The New York Times", ссылаясь на свои источники в Белом доме, в начале мая в ходе личного общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Трамп якобы заявил, что его лично не слишком волнуют боевые действия на Украине. Можно добавить, что не устраивает Вашингтон лишь та цена, точнее сказать, та стоимость, которую за это приходится платить. Решение Белого дома как раз направлено на сокращение финансовых затрат, то есть отражает в большей степени экономические интересы США.
Политическая поддержка Киева пока остается на достаточно высоком уровне. Нет никаких сомнений, что решение о либерализации визового режима ЕС с Украиной не могло быть принято без консультаций с Вашнгтоном. Кроме того, в последние недели Киев развернул мощную антироссийскую истерику, подкрепленную конкретными шагами. На запрет российских сайтов там никогда бы сами не решились. Узаконенные гонения на УПЦ, сохраняющую каноническое единство с РПЦ, тоже пока лишь отложены. С высокой вероятностью скоро для россиян будет введен визовый режим. Уже проголосован закон о 75%-й квоте мовы на телевидении. Также идет обсуждение изменения ширины железнодорожной колеи, что нанесет непоправимый ущерб экономике Украины. Франция заявила, что будет способствовать привлечению для этого средств ЕС.
Ясно, что такие решения не могут приниматься в Киеве. Отмашка на ускоренный разрыв всех связей с Россией дана на "высочайшем" уровне. Чего стоит хотя бы призыв главы украинского "института национальной памяти" Владимира Вятровича рвать все связи с родственниками в России. Трусливые чиновники украинского режима не смеют и слова сказать больше положенного, а не то что ввести цензуру в интернете. А Запад фактически поддержал цензуру, назвав это вопросом "национальной безопасности", что говорит о поддержке режима. Потому слова члена Совета Федерации Алексея Пушкова, что "выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией идет ко дну", верны лишь отчасти.
Меняется экономическая модель, но политическая поддержка остается по-прежнему высокой. Запад намерен перевести своих сателлитов как можно больше на самоокупаемость.
Как отметил бывший посол США на Украине Джон Хербст, сокращение помощи связано прежде всего с внутренними делами в США. Экономист Александр Дудчак отмечает также, что сокращение внешней финансовой поддержки Украины идет по многим направлениям.
"Скромно умалчивается об исчезновении из графика официального финансирования Украины в этом году разрекламированных государственных гарантий со стороны США по размещению украинских еврооблигаций на $1 млрд. Вместо ожидаемых ранее четырех траншей от МВФ на 2017 год (общим объемом в $5,4 млрд) теперь Украина надеется получить $4,6 млрд", - подчеркивает Дудчак.
Другое дело, что для Украины все это может иметь внутриполитические последствия. Но насколько они окажутся существенными, покажет только время. Сейчас ясно лишь то, что "жирные" времена остались в прошлом для всех. В том числе и для США.
Автор: Евгений ЧернышёвПервоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112913/
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