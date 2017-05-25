17:38 25 мая

Новейший Ка-62 совершил первый полноценный испытательный полёт

Пресс-служба холдинга «Вертолёты России» сообщает о первом полноценном испытательном полёте новейшего российского вертолёта Ка-62. Речь идёт о начале эксплуатации в воздухе лётного образца. Испытания проводились на лётно-испытательной станции Арсеньевской АК «Прогресс» им.Н.Сазыкина.

Вертолёт Ка-62 выполнил полёт по кругу на скорости около 110 км/ч в течение 15 минут. Ранее были проведены испытания на земле, а также в режиме так называемого «висения». Сообщается, что все испытательные процессы прошли успешно. В частности, была осуществлена проверка функционирования бортового оборудования, силовой установки, систем электроснабюжения винтокрылой машины.

Пресс-служба холдинга приводит заявление гендиректора Андрея Богинского:
Сегодняшние лётные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолёта, работоспособности его основных систем и комплексов.



Новейший Ка-62 совершил первый полноценный испытательный полёт


Отмечается, что к данному моменту изготовлено несколько лётных образцов Ка-62. Основные особенности этого вертолёта – широкое применение полимерных композиционных материалов (около 60% от всех использованных материалов в конструкции). Кроме того, использованы высокопрочные сплавы на основе титана, стали и алюминия.

Из сообщения пресс-службы:
Планер вертолёта отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.Уменьшен расход топлива в сравнении с первоначальным образцом. К отличительным чертам также можно отнести одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. Вертолёт имеет пятилопастной несущий винт, две автономные гидросистемы, колесное шасси повышенной энергоемкости, а также авариестойкую топливную систему и уникальное птицестойкое остекление.


Вертолёт может быть использован при поисково-спасательных работах, патрулировании местности, экологическом и пожарном мониторинге, транспортировке грузов и для эвакуации людей из труднодоступных районов.

Использованы фотографии: http://www.russianhelicopters.aero
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Комментарии 17

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  1. svp67 Сегодня, 16:40
    Ну наконец то. Свершилось!!! Поздравляю всех с этим замечательным событием. Сейчас видимо и работы по "Касатке" продвинутся...
    svp67
    1. supertiger21 Сегодня, 16:44
      Цитата: svp67
      Ну наконец то. Свершилось!!! Поздравляю всех с этим замечательным событием. Сейчас видимо и работы по "Касатке" продвинутся...


      Присоединяюсь к поздравлениям! drinks
      supertiger21
    2. Соломон Кейн Сегодня, 16:55
      .....если всё не закончиться только испытательным полетом, а особенно с приходом в совет директоров Толика "Сердешного".
      Соломон Кейн
    3. Alex_Rarog Сегодня, 17:10
      Интересный вертолет) аж непривычно КА а схема класическая)
      Alex_Rarog
      1. FlyEngine Сегодня, 17:36
        И всё же даже в нём много не совсем обычного для наших вертолётов. Тот же фенестрон, например.
        FlyEngine
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 17:33
      Цитата: svp67
      Ну наконец то. Свершилось!!! Поздравляю всех с этим замечательным событием

      Тоже искренне рад этому, как бы трудно не было ,но нужно в этом направлении идти...Наше должно быть все!
      Помните об санкциях и всяких предательствах мужики! Территории у нас огромные и вертолеты ,это фактически кровь страны..
      ОТДЕЛ
  2. Бензорез Сегодня, 16:41
    Прелесть какая! А я б себе такой взял- за пивом гонять.
    Колесики впереди как у Блэк Хока прямо.
    Бензорез
    1. Partyzan Сегодня, 16:48
      нее, наш лучше good
      Partyzan
  3. vch Сегодня, 16:47
    Красивая машина!
    vch
  4. Tatarin83 Сегодня, 16:57
    Сколько лет его разрабатывают?
    Я помню в школе еще учился в 90-х, продовали модельки-склейки Касатки :)
    Tatarin83
  5. Приговор Сегодня, 17:02
    Предполагаемые лётно-технические характеристики:

    Технические характеристики:
    Экипаж: 1-2
    Пассажировместимость: 12-15
    Грузоподъёмность: 2000 кг (2500 кг на внешней подвеске)
    Длина: 13500 мм (без несущего винта)
    Диаметр несущего винта:
    Диаметр несущего винта: 13800 мм
    Диаметр рулевого винта: 1400 мм
    Высота: 4870 мм
    Максимальная взлётная масса: 6500 кг
    Силовая установка: 2 × ТВаД Turbomeca Ardiden 3G
    Мощность двигателей: 2 × 1776 л.с. (взлётная)

    Габариты кабины:
    Длина: 4100 мм
    Ширина: 1750 мм
    Высота: 1300 мм
    Объём: 9,5 м³

    Лётные характеристики:
    Максимальная скорость: 308 км/ч
    Крейсерская скорость: 290 км/ч
    Практическая дальность: 770 км
    Перегоночная дальность: 1145 км
    Практический потолок: 5700 м
    Статический потолок: 3300 м
    Скороподъёмность: 13,6 м/с (максимальная)

    Интересно, что фенестрон используется среди советских-российских вертолётов впервые.
    Приговор
    1. bk316 Сегодня, 17:14
      Какая классная вертушка.
      Я вот на ми-8 в отпуск лечу, смотреть страшно как на ладан дышит.
      Да и великоват для нашей компании.
      bk316
    2. Соломон Кейн Сегодня, 17:14
      Ну не любят наши чинуши из ВПК " винт в кольце", не любят. Может поэтому бедную "Касатку" тормозят, аж с лихих 90-х.
      Соломон Кейн
    3. Комментарий был удален.
  6. Басарев Сегодня, 17:02
    А двигатели? Всё те же франкские или нашим удалось создать сообразный?
    Басарев
    1. lis-ik Сегодня, 17:29
      Цитата: Басарев
      А двигатели? Всё те же франкские или нашим удалось создать сообразный?

      Скорее всего пока импортные, да и не предвидится замены. Могу ошибаться, информация от пилотов выставки "Армия".
      lis-ik
  7. Градиент 3 Сегодня, 17:27
    И что...в нем "нового"?
    Кроме композиционных материалов?
    Все еще...работают по задумкам...Великого Камова...
    В 1973 году...Не стало Николая Ильича...
    А его мысли...Творческие замыслы...
    Живут...и работают!
    Градиент 3
  8. Alekseits Сегодня, 17:27
    Поздравляю всех!
    Рад несказанно.
    Alekseits
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