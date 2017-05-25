Новейший Ка-62 совершил первый полноценный испытательный полёт

Сегодняшние лётные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолёта, работоспособности его основных систем и комплексов.

Планер вертолёта отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.Уменьшен расход топлива в сравнении с первоначальным образцом. К отличительным чертам также можно отнести одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. Вертолёт имеет пятилопастной несущий винт, две автономные гидросистемы, колесное шасси повышенной энергоемкости, а также авариестойкую топливную систему и уникальное птицестойкое остекление.