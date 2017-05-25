Новейший Ка-62 совершил первый полноценный испытательный полёт
Пресс-служба холдинга «Вертолёты России» сообщает о первом полноценном испытательном полёте новейшего российского вертолёта Ка-62. Речь идёт о начале эксплуатации в воздухе лётного образца. Испытания проводились на лётно-испытательной станции Арсеньевской АК «Прогресс» им.Н.Сазыкина.
Вертолёт Ка-62 выполнил полёт по кругу на скорости около 110 км/ч в течение 15 минут. Ранее были проведены испытания на земле, а также в режиме так называемого «висения». Сообщается, что все испытательные процессы прошли успешно. В частности, была осуществлена проверка функционирования бортового оборудования, силовой установки, систем электроснабюжения винтокрылой машины.
Пресс-служба холдинга приводит заявление гендиректора Андрея Богинского:
Отмечается, что к данному моменту изготовлено несколько лётных образцов Ка-62. Основные особенности этого вертолёта – широкое применение полимерных композиционных материалов (около 60% от всех использованных материалов в конструкции). Кроме того, использованы высокопрочные сплавы на основе титана, стали и алюминия.
Из сообщения пресс-службы:
Вертолёт может быть использован при поисково-спасательных работах, патрулировании местности, экологическом и пожарном мониторинге, транспортировке грузов и для эвакуации людей из труднодоступных районов.
Вертолёт Ка-62 выполнил полёт по кругу на скорости около 110 км/ч в течение 15 минут. Ранее были проведены испытания на земле, а также в режиме так называемого «висения». Сообщается, что все испытательные процессы прошли успешно. В частности, была осуществлена проверка функционирования бортового оборудования, силовой установки, систем электроснабюжения винтокрылой машины.
Пресс-служба холдинга приводит заявление гендиректора Андрея Богинского:
Сегодняшние лётные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолёта, работоспособности его основных систем и комплексов.
Отмечается, что к данному моменту изготовлено несколько лётных образцов Ка-62. Основные особенности этого вертолёта – широкое применение полимерных композиционных материалов (около 60% от всех использованных материалов в конструкции). Кроме того, использованы высокопрочные сплавы на основе титана, стали и алюминия.
Из сообщения пресс-службы:
Планер вертолёта отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.Уменьшен расход топлива в сравнении с первоначальным образцом. К отличительным чертам также можно отнести одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. Вертолёт имеет пятилопастной несущий винт, две автономные гидросистемы, колесное шасси повышенной энергоемкости, а также авариестойкую топливную систему и уникальное птицестойкое остекление.
Вертолёт может быть использован при поисково-спасательных работах, патрулировании местности, экологическом и пожарном мониторинге, транспортировке грузов и для эвакуации людей из труднодоступных районов.
Использованы фотографии: http://www.russianhelicopters.aero
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