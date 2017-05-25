Замминистра обороны: Вертолётоносец в РФ появится к 2022 году

Цикл строительства вертолётоносца - это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году.

У нас в планах новой госпрограммы вооружения запланирована научно-исследовательская разработка с переходом в опытно-конструкторскую разработку, и на рубеже этой ГПВ мы собираемся поднять в воздух скоростную машину. Мы запланировали эту работу и будем ее реализовывать.