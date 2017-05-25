20:23 25 мая

Замминистра обороны: Вертолётоносец в РФ появится к 2022 году

Сегодня опубликована информация о сроках возможного появления в России первого вертолётоносца. Такую информацию представляет заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. По словам генерала Борисова, вертолётоносец появится в нашей стране не ранее чем через 4 года. В ходе выставки вертолётов HeliRussia-2017 Юрий Борисов ответил на вопрос журналистов (цитата ТАСС ):

Цикл строительства вертолётоносца - это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году.


При этом нет каких-либо данных о том, что программа создания вертолётоносца в России начала свою реализацию. Как известно, ранее главное военное ведомство планировало закупить вертолётоносцы во Франции.


Замминистра обороны: Вертолётоносец в РФ появится к 2022 году


Речь о военных кораблях проекта "Мистраль", которые, на основании антироссийских санкций, в РФ так и не попали. Их приобрёл Египет, который до сих пор сам не решил, что ему делать с этими кораблями.

По заявлениям Юрия Борисова, к 2025 году первый свой полёт должен совершить и новый скоростной военный вертолёт.

Замминистра обороны России:
У нас в планах новой госпрограммы вооружения запланирована научно-исследовательская разработка с переходом в опытно-конструкторскую разработку, и на рубеже этой ГПВ мы собираемся поднять в воздух скоростную машину. Мы запланировали эту работу и будем ее реализовывать.


Действие новой госпрограммы вооружения завершается именно в 2025 году.

Использованы фотографии: lannews.ru
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Комментарии 53

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  1. svp67 Сегодня, 17:53
    То есть получается, что в следующем году произойдет их закладка? Где и сколько корпусов?
    svp67
    1. cniza Сегодня, 17:56
      Цитата: svp67
      То есть получается, что в следующем году произойдет их закладка? Где и сколько корпусов?


      И какая предполагается серия ? все равно не скажут...
      cniza
      1. maxim947 Сегодня, 19:05
        Борисов скорее не ответил, а отмахнулся. Надоели уже со своими вертолето и авианосцами.))))
        maxim947
    2. Pyjama Сегодня, 17:56
      Цитата: svp67
      То есть получается, что в следующем году произойдет их закладка? Где и сколько корпусов?

      Это вряд ли, по какому проекту?
      Pyjama
      1. рич Сегодня, 18:04
        Замминистра обороны: Вертолётоносец в РФ появится к 2022 году

        Молодец замминистра, сказал как отрезал. И сразу на сердце стало приятно и надежно. Это уже не первое такое его заявление. Можно их сделать ежедневными...по ТВ....по аналогии со "Спокойной ночи, малыши")))
        рич
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:06
        Цитата: Pyjama
        Цитата: svp67
        То есть получается, что в следующем году произойдет их закладка? Где и сколько корпусов?

        Это вряд ли, по какому проекту?

        Проекты у России одни защищаться! Сейчас вам выложат полную документацию (адрес пишите)))) ..
        ОТДЕЛ
      3. Inok10 Сегодня, 20:15
        Цитата: Pyjama
        Это вряд ли, по какому проекту?

        В конце июля заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук сообщил, что техническое задание на универсальный десантный корабль уже подготовлено.
        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/armiya-i-opk/4282374
        ... утомили трепачи-толмачи, не к ночи будет помянут Толмач ... hi
        Inok10
    3. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:13
      Не произойдет. Нигде. Нисколько.
      Я ответил на Ваши вопросы? hi
      KGB WATCH YOU
    4. активатор Сегодня, 18:14
      Не ранее чем через четыре года абсолютно не означает , что не позже.
      активатор
    5. kapitan92 Сегодня, 18:25
      Цитата: svp67
      То есть получается, что в следующем году произойдет их закладка? Где и сколько корпусов?

      Два корпуса, стоят в Египте. Пройдет 5 лет, после покупки у французов и египтяне нам их продадут.
      kapitan92
      1. LiSiCyn Сегодня, 19:55
        Цитата: kapitan92
        Цитата: svp67
        То есть получается, что в следующем году произойдет их закладка? Где и сколько корпусов?

        Два корпуса, стоят в Египте. Пройдет 5 лет, после покупки у французов и египтяне нам их продадут.

        100 пудов))) Я сам, грешным делом, тоже так подумал. Насколько я знаю, все заводы( на ходу) загружены на ближайшее время. А с Египтом, можно и бартер замутить на ка-52
        LiSiCyn
  2. lis-ik Сегодня, 17:54
    Главное пробухтеть, так ни кораблей, ни вертолётов. За словом в корман не лезет!
    lis-ik
    1. BATUHAN Сегодня, 17:56
      Цитата: lis-ik
      Главное пробухтеть

      Вот это к Вам в полной мере относится wassat
      Ну, реально ведь есть колоссальные подвижки в строительстве военной техники.
      BATUHAN
      1. lis-ik Сегодня, 18:00
        Читайте Борисова больше, он ещё и Рогозина переплюнет.
        lis-ik
        1. Partyzan Сегодня, 18:14
          за столько лет уже научился у надовцев tongue
          Partyzan
      2. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:14
        В строительстве кораблей никаких подвижек нет. В авиации в целом неплохо. А на флоте полная и беспросветная *опа.
        KGB WATCH YOU
        1. bk316 Сегодня, 18:39
          Адмиралтейские ничего не сделали? Все время переносят?
          bk316
          1. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:55
            Ну и дальше что? Варшавянки и 30 лет назад строили серийно? В чем успех? Молодцы, что не срывают сроки и удачи в работе, все что можно им пожелать.
            KGB WATCH YOU
          2. Partyzan Сегодня, 18:58
            Рогозин все таки пехтура, а для них авиация это спасение, а флотских близких к ВВП чтот не знаю request
            Partyzan
            1. jonhr Сегодня, 20:01
              филолог Рогозин если не ошибаюсь laughing
              jonhr
      3. Svoy_tovarish Сегодня, 19:27
        Будьте добры , поделитесь с читателями КОЛОССАЛЬНЫМИ подвижками в стр-ве военной техники. Безусловно если Вы о поступлении в армию модернизированной техники разработок времен СССР, то подвижки есть. Я бы назвал их заметными , но не колоссальными. Тут же речь идёт о новых образцах военной техники, так что жду от Вас очень интересной информации
        Svoy_tovarish
  3. KGB WATCH YOU Сегодня, 17:59
    Ага, удачи. Ждем не дождемся. Из той же оперы, что и вертолетоносец/авианосец/эсминец и т.д
    Неужели так сложно заткнуться, и НЕ называть никаких сроков, чтобы потом из года в год переносить их? Нахрена мне эти обещалки нужны? Заложили корабль - сообщили, спустили на воду - сообщили, ввели в состав флота - сообщили. Все.

    KGB WATCH YOU
  4. Atlant-1164 Сегодня, 18:00
    При этом нет каких-либо данных о том, что программа создания вертолётоносца в России начала свою реализацию.

    главная сказать.
    Atlant-1164
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:11
      Цитата: Atlant-1164
      При этом нет каких-либо данных о том, что программа создания вертолётоносца в России начала свою реализацию.
      главная сказать.

      Помнится лет 6-7 назад вообще молчали, потом учения массовые и понеслось..Россия загадочная страна и секреты главные мы умеем хранить в душе и не только.. hi
      ОТДЕЛ
    2. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:19
      Ну это единственное достоинство наших руководителей. Язык у них хорошо подвешен.
      KGB WATCH YOU
  5. voyaka uh Сегодня, 18:05
    Выкупить обратно у Египта, да и дело с концом... fellow
    voyaka uh
    1. lis-ik Сегодня, 18:08
      Цитата: voyaka uh
      Выкупить обратно у Египта, да и дело с концом... fellow

      Лёшь, да мы бы купили, но кто же дасть?
      lis-ik
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:14
        Цитата: lis-ik
        Лёшь, да мы бы купили, но кто же дасть
        денег...
        андрей юрьевич
        1. midivan Сегодня, 20:02
          Цитата: voyaka uh
          Выкупить обратно у Египта, да и дело с концом...

          Цитата: lis-ik
          Лёшь, да мы бы купили, но кто же дасть?

          Цитата: андрей юрьевич
          денег...

          Имейте приличия товарищи, дайте отстояться, а то не красиво перед Макароном получится, да и перед европой, и даже Трамп может обидеться они ведь санкционные считаются what вот пристарятся да поржавеют немного и цена ниже будет bully
          midivan
      2. Partyzan Сегодня, 18:16
        пускай египет пока помучается, а там глядишь и подарит, за что нибудь bully
        Partyzan
      3. VadimSt Сегодня, 18:19
        Цитата: lis-ik
        Лёшь, да мы бы купили, но кто же дасть?

        Неужели сам Дмитрий Анатольевич, на форуме шастает? Думать на ВВП, как-то не серьезно!
        VadimSt
      4. злой партизан Сегодня, 18:23
        Цитата: lis-ik
        мы бы купили, но кто же дасть?

        Ну тогда выиграть их в кости или нарды. На крайняк - угнать. yes
        злой партизан
        1. lis-ik Сегодня, 18:28
          С вопросом угнать, это к нашим еврейским друзьям, а по поводу таких кораблей? Нам пока таких не светит, и в ближайшем будущем.
          lis-ik
          1. Partyzan Сегодня, 19:22
            сначала нам надо отстоять Сирию, потому, если я как то правильно помню, у этих вертолетоносцев минимальная рабочая температура за бортом +7, по цельсию? what
            Partyzan
    2. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:23
      Проще у Китая заказать. Причем это касается не только ДВДК, но и других надводных кораблей, особенно учитывая жалкое состояние КТОФ-а. Российские предприятия абсолютно не справляются с посторойкой самых примитивных надводных кораблей. Даже корвет 20380, который впервые заложили более 10 лет назад, строят по 5-6 лет.
      KGB WATCH YOU
  6. Alexey RA Сегодня, 18:11
    Верить вырванным из контекста цитатам - себе дороже. Вполне может оказаться, что замминистра отвечал на вопрос типа "если мы вотпрямщаз заложим вертолётоносец, то когда мы его сможем получить?"
    Кстати, похоже так и есть - спрашивали именно по поводу длительности строительства:
    «Цикл строительства вертолетоносца — это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году», — сказал он в ходе выставки HeliRussia-2017, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках строительства российского вертолетоносца.
    Alexey RA
    1. without reverse Сегодня, 18:33
      Строительство вертолетоносцев, аналогичных "Мистралям", заложено в госпрограмму вооружений РФ 2018-2025 годов, поставка первого корабля планируется в 2022 году, сообщил журналистам в четверг заместитель министра обороны Юрий Борисов.

      кодовое слово ПОСТАВКА.
      without reverse
  7. san4es Сегодня, 18:35
    ...Где-то это уже слышал. recourse ...А! точно! У Маяковского:
    ..." Но шёпот громче голода - он кроет капель спад: " Через ЧЕТЫРЕ ГОДА здесь будет город - сад "
    san4es
    1. Partyzan Сегодня, 19:24
      но ведь был же?
      Partyzan
  8. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:55
    Сегодня опубликована информация о сроках возможного появления в России первого вертолётоносца.

    Славу Богу. ВМФ РФ сейчас нужны вертолетоносцы с вертолетами ПЛО, на КСФ и ТОФ для сопровождение ПЛАРБ/ПЛА при выходе их в район развертывания и борьба с ПЛА/ПЛАРБ ВМФ США и Великобритании в Северной Атлантики и ПЛА/ПЛ ВМФ США, КНР и Японии в Тихом океане....
    Можно даже старых советских проектов...., а там глядишь и УДК /десантные транспорта-доки начнем строить....
    DOCTOR ZLO
    1. Walanin Сегодня, 19:07
      не строить а говорить о том что начнем строить.
      Walanin
    2. Alexey RA Сегодня, 19:23
      Цитата: DOCTOR ZLO
      ВМФ РФ сейчас нужны вертолетоносцы с вертолетами ПЛО, на КСФ и ТОФ для сопровождение ПЛАРБ/ПЛА при выходе их в район развертывания и борьба с ПЛА/ПЛАРБ ВМФ США и Великобритании в Северной Атлантики и ПЛА/ПЛ ВМФ США, КНР и Японии в Тихом океане....

      ВМФ РФ сейчас нужны минно-тральные силы. Иначе ни РПКСН, ни вертолётоносцы, ни вообще ничего не сможет выйти из баз. Получим опять Севастополь-41, когда 4 самолёта 22 июня 1941 закупорили главную базу флота минами, тралить которые было нечем.
      Alexey RA
      1. Dart2027 Сегодня, 19:39
        Цитата: Alexey RA
        ВМФ РФ сейчас нужны минно-тральные силы.

        Строят новые тральщики проекта 12700. Головной уже в строю, несколько в процессе.
        Dart2027
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:40
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: DOCTOR ZLO
        ВМФ РФ сейчас нужны вертолетоносцы с вертолетами ПЛО, на КСФ и ТОФ для сопровождение ПЛАРБ/ПЛА при выходе их в район развертывания и борьба с ПЛА/ПЛАРБ ВМФ США и Великобритании в Северной Атлантики и ПЛА/ПЛ ВМФ США, КНР и Японии в Тихом океане....

        ВМФ РФ сейчас нужны минно-тральные силы. Иначе ни РПКСН, ни вертолётоносцы, ни вообще ничего не сможет выйти из баз. Получим опять Севастополь-41, когда 4 самолёта 22 июня 1941 закупорили главную базу флота минами, тралить которые было нечем.

        Намекаете, что ДАМ зря "Мистрали" заказывал, дураками Президентов не назначают, чай ему виднее...., чай не дурнее Вас...
        DOCTOR ZLO
  9. Одиссей Сегодня, 19:00
    Опять двадцать пять.Ну зачем без толку языком болтать и армию позорить.Не будет к 2022 никакого вертолетоносца.
    Их что кто-то за язык тянет такую чепуху говорить ?
    Одиссей
  10. APASUS Сегодня, 19:01
    Цикл строительства вертолётоносца - это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году.

    В Питере корму сварили за год ,думаю и корпус за год спустили бы ,но почему 4 не пойму.В Корее строят за год ,во Франции за полтора
    APASUS
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:19
      Цитата: APASUS
      но почему 4 не пойму.В Корее строят за год ,во Франции за полтора

      Потому, что за 4 года можно больше раз смету увеличить на строительство и больше субподрядчиков поменять взамен обанкротившихся но получивших аванс...
      DOCTOR ZLO
    2. Alexey RA Сегодня, 19:28
      Цитата: APASUS
      В Питере корму сварили за год ,думаю и корпус за год спустили бы ,но почему 4 не пойму.В Корее строят за год ,во Франции за полтора

      Потому что у нас нет возможности собрать корабль из готовых серийно производимых узлов, закупленных по всему миру. Финские дизеля, азиподы Роллс-Ройс... продадут нам это? Даже если финны втихую и продадут, то сколько времени займёт "серая" доставка?
      4 года - это плата за комплектацию корабля отечественными механизмами и системами.
      Alexey RA
      1. APASUS Сегодня, 19:47
        Цитата: Alexey RA
        Потому что у нас нет возможности собрать корабль из готовых серийно производимых узлов, закупленных по всему миру. Финские дизеля, азиподы Роллс-Ройс... продадут нам это? Даже если финны втихую и продадут, то сколько времени займёт "серая" доставка?


        Все гораздо проще ,если не искать себе трудностей ,то все можно заказать на законных основаниях
        Arctech Helsinki Shipyard — судостроительная компания, являющаяся дочерним предприятием российской Объединённой судостроительной корпорации. В состав компании входит верфь Хиеталахти (англ.)русск. в Хельсинки, Финляндия. Предназначена главным образом для строительства ледоколов и других судов ледового класса для работы в арктических регионах[3]. Девиз компании: We make you break the ice. Начала свою деятельность 1 апреля 2011 года

        Думаю финнам реально будет интересен подобный заказ и оснастить они его могут.Там правда другие проблемы могут возникнуть с доком,но все решаемо
        А производство Azipod налажено в мире и не является давно эксклюзивом .АВВ поставляет в Россию
        Строительство судов на Выборгском судостроительном заводе должно завершиться в конце 2017 г. Ультрасовременные ледоколы будут оснащены дизель-электрической силовой установкой и новой системой движителей Azipod, состоящей из трех колонок – одна в носовой части судна и две в кормовой – для оптимизации эффективности и маневренности ледоколов в условиях ледяных торосов. Пропульсивная мощность каждого судна составит 21,5 МВт.
        APASUS
    3. donavi49 Сегодня, 20:09
      Потому, как корма там конструктивно примитивная. Ее до этого поляки варили тоже за год.

      Максимальный блок на корме 60 тонн. Максимальный блок на носу 320 тонн. Разницу ощущаете?


      Дальше больше, все ведь гладко на бумаге, а на деле. Даже не западе косяки норма. Например, определенное оборудование смежник не поставил или оно не вышло на заданные характеристики, начинается ожидание, а так как это оборудование не поставлено, то и смежное с ним поставить нельзя = стоит весь участок. И так постоянно. Особенно, если делать ставку на отечественное, особенно-особенно не имеющее аналогов и существующее на момент контракта в виде распечатки А4. Плюс, возможны внезапные косяки, уровня - неправильно посчитали обмотки и все. Полгода выдирать из компаунда старые и ставить новые, сквозняком по всему кораблю.

      В итоге и выходит, вроде за 3 года с запасом, а на деле 6-8, а то 10 лет.
      donavi49
  11. domnich Сегодня, 19:21
    Цитата: Одиссей
    Их что кто-то за язык тянет такую чепуху говорить ?



    Ну что вы к генералам прицепились. Тема морская, а на морскую тему не каждый адмирал понимает, что он говорит…
    domnich
  12. san4es Сегодня, 19:30
    "...К 2025 году первый полёт совершит новый скоростной вертолёт"
    Интересно какой? Этот

    ...или этот
    san4es
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:43
      Этот проект закрыли
      DOCTOR ZLO
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