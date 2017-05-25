Замминистра обороны: Вертолётоносец в РФ появится к 2022 году
Сегодня опубликована информация о сроках возможного появления в России первого вертолётоносца. Такую информацию представляет заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. По словам генерала Борисова, вертолётоносец появится в нашей стране не ранее чем через 4 года. В ходе выставки вертолётов HeliRussia-2017 Юрий Борисов ответил на вопрос журналистов (цитата ТАСС ):
При этом нет каких-либо данных о том, что программа создания вертолётоносца в России начала свою реализацию. Как известно, ранее главное военное ведомство планировало закупить вертолётоносцы во Франции.
Речь о военных кораблях проекта "Мистраль", которые, на основании антироссийских санкций, в РФ так и не попали. Их приобрёл Египет, который до сих пор сам не решил, что ему делать с этими кораблями.
По заявлениям Юрия Борисова, к 2025 году первый свой полёт должен совершить и новый скоростной военный вертолёт.
Замминистра обороны России:
Действие новой госпрограммы вооружения завершается именно в 2025 году.
Цикл строительства вертолётоносца - это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году.
При этом нет каких-либо данных о том, что программа создания вертолётоносца в России начала свою реализацию. Как известно, ранее главное военное ведомство планировало закупить вертолётоносцы во Франции.
Речь о военных кораблях проекта "Мистраль", которые, на основании антироссийских санкций, в РФ так и не попали. Их приобрёл Египет, который до сих пор сам не решил, что ему делать с этими кораблями.
По заявлениям Юрия Борисова, к 2025 году первый свой полёт должен совершить и новый скоростной военный вертолёт.
Замминистра обороны России:
У нас в планах новой госпрограммы вооружения запланирована научно-исследовательская разработка с переходом в опытно-конструкторскую разработку, и на рубеже этой ГПВ мы собираемся поднять в воздух скоростную машину. Мы запланировали эту работу и будем ее реализовывать.
Действие новой госпрограммы вооружения завершается именно в 2025 году.
Использованы фотографии: lannews.ru
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