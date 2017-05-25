20:27 25 мая

Пентагон признал гибель 101 мирного жителя Мосула в результате американского авиаудара

Пентагон заявил о завершении расследования мартовского авианалёта на Мосул американской военной авиации. Тогда американские самолёты провели бомбардировку одного из западных кварталов Мосула, заявив, что целью удара было здание, в котором находились боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ). В итоговом докладе спецкомиссии Пентагона говорится о том, что бомбардировка привела к гибели более 100 мирных жителей.

Информационное агентство ТАСС сообщает о заявлении, сделанном генералом ВС США Мэттью Ислером. По словам Ислера, расследование позволило выяснить, что помимо 101 убитого в ходе той бомбардировки ещё 36 человек из числа гражданского населения пропали без вести. Большинство погибших, пострадавших и пропавших без вести – женщины и дети.

Пентагон признал гибель 101 мирного жителя Мосула в результате американского авиаудара



Примечательная деталь состоит в том, что на данный момент ни одно официальное лицо Пентагона не только не взяло на себя ответственность за «ошибочную» бомбардировку, но даже не принесло извинений иракскому народу в связи с ужасной трагедией. Кстати, не озаботилась данными о десятках погибших в результате американского авиаудара в Ираке ни одна крупная правозащитная организация. Никакие иракские аналоги «белых касок» не отсняли видео с погибшими детьми и не предоставили это видео, к примеру, ООН. Ни одна правозащитная структура не призвала США остановить операцию в Мосуле, чтобы спасти женщин и детей. А как было в Алеппо, - все прекрасно помнят. И крики правозащитников, и "Белые каски", и призывы остановить Россию, хотя до сих пор нет ни единого доказательства того, что самолёты ВКС РФ разбомбили нечто иное, нежели объекты, контролируемые боевиками.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 10

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  1. parusnik Сегодня, 19:50
    Только погибшим от этого как-то не легче...
    parusnik
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:54
      Они сейчас все будут признавать , потому что им за это ничего не будет! "Исключительная нация" понимаешь..Знакомо мужики..?
      ОТДЕЛ
      1. parusnik Сегодня, 19:58
        А еще самое прикольное, США и Ирак нужен, ни какой ни с бармалеями ни без бармалеев, а вот такой..живущий в страхе бомбежек, терактов, боев между различными политическими силами..Как в песне: Эта музыка будет вечной .если , я заменю батарейки..
        parusnik
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:05
          Цитата: parusnik
          А еще самое прикольное, США и Ирак нужен, ни какой ни с бармалеями ни без бармалеев, а вот такой..живущий в страхе бомбежек, терактов, боев между различными политическими силами..

          Поскольку интересы Матрасии превыше всего - будет продолжаться это безобразие . И не только в Ираке .
          bouncyhunter
      2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 19:58
        Ну , что ж: выхода нет , пора бомбить калибрами Инджирлик smile ( осталось дождаться кто из дочек Путина ( по примеру Иванки ) первой попросит папочку отбомбиться laughing )
        За Родину , мать вашу ))
      3. Чёрный Сегодня, 20:13
        ООН уже начало расследование или как всегда, когда касается США, язык в одно место засунула,?
        Чёрный
        1. parusnik Сегодня, 20:22
          Как в фильме "Афоня" : – Афанасий, а ты не знаешь, что там ООН про Гондурас решил? – Кто он?.. wink Мы говорим ООН подразумеваем США, мы говорим США , подразумеваем ООН... laughing ..Естесссено..засунула..
          parusnik
  2. dojjdik Сегодня, 20:02
    всего то? ну пент забыл скок умертвил "людишек" в Хиросиме всего 150тыш зато сразу; позорники пентадемократы еще с ними Лавров о чем то пытается договорится; и очем буит Путин говорить с "людьми" кидающими 700милиардов на оружие; о чем? да уж "самит" оу "самит" ее "самит" ну ну хрен гну; да как же мы без "самитов" и 20цадки совсем пропадем
    dojjdik
  3. APASUS Сегодня, 20:04
    Немного не в тему ,но все же
    В четверг в Афинах в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса сработало взрывное устройство. Политик остался жив, однако получил ранения, как и его водитель. Оба были госпитализированы.

    APASUS
    1. poquello Сегодня, 20:19
      Цитата: APASUS

      В четверг в Афинах в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса сработало взрывное устройство. Политик остался жив, однако получил ранения, как и его водитель. Оба были госпитализированы.

      я в тюпике, никак не могу себе это предствавить
      poquello
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