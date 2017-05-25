Пентагон признал гибель 101 мирного жителя Мосула в результате американского авиаудара
Пентагон заявил о завершении расследования мартовского авианалёта на Мосул американской военной авиации. Тогда американские самолёты провели бомбардировку одного из западных кварталов Мосула, заявив, что целью удара было здание, в котором находились боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ). В итоговом докладе спецкомиссии Пентагона говорится о том, что бомбардировка привела к гибели более 100 мирных жителей.
Информационное агентство ТАСС сообщает о заявлении, сделанном генералом ВС США Мэттью Ислером. По словам Ислера, расследование позволило выяснить, что помимо 101 убитого в ходе той бомбардировки ещё 36 человек из числа гражданского населения пропали без вести. Большинство погибших, пострадавших и пропавших без вести – женщины и дети.
Примечательная деталь состоит в том, что на данный момент ни одно официальное лицо Пентагона не только не взяло на себя ответственность за «ошибочную» бомбардировку, но даже не принесло извинений иракскому народу в связи с ужасной трагедией. Кстати, не озаботилась данными о десятках погибших в результате американского авиаудара в Ираке ни одна крупная правозащитная организация. Никакие иракские аналоги «белых касок» не отсняли видео с погибшими детьми и не предоставили это видео, к примеру, ООН. Ни одна правозащитная структура не призвала США остановить операцию в Мосуле, чтобы спасти женщин и детей. А как было в Алеппо, - все прекрасно помнят. И крики правозащитников, и "Белые каски", и призывы остановить Россию, хотя до сих пор нет ни единого доказательства того, что самолёты ВКС РФ разбомбили нечто иное, нежели объекты, контролируемые боевиками.
Информационное агентство ТАСС сообщает о заявлении, сделанном генералом ВС США Мэттью Ислером. По словам Ислера, расследование позволило выяснить, что помимо 101 убитого в ходе той бомбардировки ещё 36 человек из числа гражданского населения пропали без вести. Большинство погибших, пострадавших и пропавших без вести – женщины и дети.
Примечательная деталь состоит в том, что на данный момент ни одно официальное лицо Пентагона не только не взяло на себя ответственность за «ошибочную» бомбардировку, но даже не принесло извинений иракскому народу в связи с ужасной трагедией. Кстати, не озаботилась данными о десятках погибших в результате американского авиаудара в Ираке ни одна крупная правозащитная организация. Никакие иракские аналоги «белых касок» не отсняли видео с погибшими детьми и не предоставили это видео, к примеру, ООН. Ни одна правозащитная структура не призвала США остановить операцию в Мосуле, чтобы спасти женщин и детей. А как было в Алеппо, - все прекрасно помнят. И крики правозащитников, и "Белые каски", и призывы остановить Россию, хотя до сих пор нет ни единого доказательства того, что самолёты ВКС РФ разбомбили нечто иное, нежели объекты, контролируемые боевиками.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти