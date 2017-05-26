Кадыров сравнил терроризм с антирелигиозной кампанией в СССР
Как сообщает ТАСС , глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел параллель между антирелигиозной кампанией в СССР с терроризмом. С его слов, она создавала раскол в обществе и "убивала религиозную жизнь граждан".
Как он утверждает, его отказ вступать в комсомол был вызван религиозными соображениями.
Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и сунну Пророка. Антирелигиозный советский морок остался в прошлом, как и терроризм на территории республики, который был уничтожен. И сейчас мы живем в правовом государстве - России, в нашей Конституции прописана свобода вероисповедания.
Как он утверждает, его отказ вступать в комсомол был вызван религиозными соображениями.
Запрещались религиозные учреждения, происходили аресты и гонения на духовенство, фактически убивалась религиозная жизнь граждан. Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол. Это был мой детский протест против антирелигиозной кампании СССР.
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