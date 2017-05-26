Кадыров сравнил терроризм с антирелигиозной кампанией в СССР

Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и сунну Пророка. Антирелигиозный советский морок остался в прошлом, как и терроризм на территории республики, который был уничтожен. И сейчас мы живем в правовом государстве - России, в нашей Конституции прописана свобода вероисповедания.

Запрещались религиозные учреждения, происходили аресты и гонения на духовенство, фактически убивалась религиозная жизнь граждан. Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол. Это был мой детский протест против антирелигиозной кампании СССР.