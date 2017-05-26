04:32 26 мая

Кадыров сравнил терроризм с антирелигиозной кампанией в СССР

Как сообщает ТАСС , глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел параллель между антирелигиозной кампанией в СССР с терроризмом. С его слов, она создавала раскол в обществе и "убивала религиозную жизнь граждан".

Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и сунну Пророка. Антирелигиозный советский морок остался в прошлом, как и терроризм на территории республики, который был уничтожен. И сейчас мы живем в правовом государстве - России, в нашей Конституции прописана свобода вероисповедания.





Как он утверждает, его отказ вступать в комсомол был вызван религиозными соображениями.

Запрещались религиозные учреждения, происходили аресты и гонения на духовенство, фактически убивалась религиозная жизнь граждан. Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол. Это был мой детский протест против антирелигиозной кампании СССР.


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Комментарии 3

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  1. tolmachiev51 Сегодня, 03:41
    Что-то "товарища" заносить начинает !!!
    tolmachiev51
  2. Uncle Lee Сегодня, 03:55
    собрал все пионерские галстуки, разрезал их
    - Резчик какой !
    У нас светское государство, не надо насильно насаждать веру.
    Uncle Lee
  3. yuriy55 Сегодня, 03:56
    Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол. Это был мой детский протест против антирелигиозной кампании СССР.

    А всё-таки, как легко свалить все проделки на "детский протест"...Я даже не могу набраться смелости спросить, какой протест был вызван событиями, что зафиксированы на этой фотографии? И что вы резали и складывали в стол? belay
    yuriy55
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