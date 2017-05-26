«Швабе» представил инновации на выставке в Красногорске
Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », холдинг «Швабе» представил публике прицельную, наблюдательную и лазерную технику на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ", которая с 25 мая проходит в Красногорске Московской области.
- пояснила пресс-службу "Швабе".
Среди экспонатов фигурируют системы оптического наблюдения, оптические, коллиматорные, ночные и тепловизионные прицелы, приборы наблюдения, лазерные целеуказатели, дозиметры-радиометры, уличные видеокамеры, фотоприемные устройства и многие другие изделия.
Всего на выставке, работающей по 27 мая на территории полигона Научно-исследовательского института "Геодезия", демонстрируют свою продукцию девять предприятий холдинга.
«Швабе» - инновационный Холдинг, объединяющий основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации в регионах России (Москва и Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие города), а также за рубежом (Китай, Германия, Швейцария, Белоруссия), в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения. Холдинг входит в Госкорпорацию Ростех, крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. Полный пакет акций холдинга принадлежит Госкорпорации Ростех. Генеральный директор холдинга – Патрикеев Алексей Павлович.
Организации холдинга покажут на выставке около 60 единиц различной техники.
- пояснила пресс-службу "Швабе".
Среди экспонатов фигурируют системы оптического наблюдения, оптические, коллиматорные, ночные и тепловизионные прицелы, приборы наблюдения, лазерные целеуказатели, дозиметры-радиометры, уличные видеокамеры, фотоприемные устройства и многие другие изделия.
Всего на выставке, работающей по 27 мая на территории полигона Научно-исследовательского института "Геодезия", демонстрируют свою продукцию девять предприятий холдинга.
«Швабе» - инновационный Холдинг, объединяющий основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации в регионах России (Москва и Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие города), а также за рубежом (Китай, Германия, Швейцария, Белоруссия), в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения. Холдинг входит в Госкорпорацию Ростех, крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. Полный пакет акций холдинга принадлежит Госкорпорации Ростех. Генеральный директор холдинга – Патрикеев Алексей Павлович.
Использованы фотографии: http://shvabe.com/press/news/shvabe-prodemonstriruet-okolo-60-izdeliy-na-vystavke-den-peredovykh-tekhnologiy-pravookhranitelnykh-/
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