07:32 26 мая

«Швабе» представил инновации на выставке в Красногорске

Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », холдинг «Швабе» представил публике прицельную, наблюдательную и лазерную технику на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ", которая с 25 мая проходит в Красногорске Московской области.

Организации холдинга покажут на выставке около 60 единиц различной техники.

- пояснила пресс-службу "Швабе".

«Швабе» представил инновации на выставке в Красногорске



Среди экспонатов фигурируют системы оптического наблюдения, оптические, коллиматорные, ночные и тепловизионные прицелы, приборы наблюдения, лазерные целеуказатели, дозиметры-радиометры, уличные видеокамеры, фотоприемные устройства и многие другие изделия.

Всего на выставке, работающей по 27 мая на территории полигона Научно-исследовательского института "Геодезия", демонстрируют свою продукцию девять предприятий холдинга.

«Швабе» - инновационный Холдинг, объединяющий основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации в регионах России (Москва и Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и другие города), а также за рубежом (Китай, Германия, Швейцария, Белоруссия), в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения. Холдинг входит в Госкорпорацию Ростех, крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. Полный пакет акций холдинга принадлежит Госкорпорации Ростех. Генеральный директор холдинга – Патрикеев Алексей Павлович.

Использованы фотографии: http://shvabe.com/press/news/shvabe-prodemonstriruet-okolo-60-izdeliy-na-vystavke-den-peredovykh-tekhnologiy-pravookhranitelnykh-/
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Комментарии 6

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:36
    Можно только порадоваться за наших и санкции нипочём !
    Uncle Lee
    1. сибиралт Сегодня, 05:53
      Интересно, а что ни будь гражданское эта корпорация выпускает или только прицелы?
      сибиралт
      1. Uncle Lee Сегодня, 05:56
        Цитата: сибиралт
        уличные видеокамеры,
        Uncle Lee
    2. профессор Сегодня, 07:00
      Цитата: Uncle Lee
      Можно только порадоваться за наших и санкции нипочём !

      С чего такая уверенность? Японцы и американцы поставляют Швабе передовое оборудование или вы таковым стали считать китайское? Может китайские компоненты стали передовыми?
      Буржуинские технологии не раз вытягивали промышленность России и СССР. И сейчас без них не обойтись. Не верите мне? Спросите тех кто работает в этой области.
      профессор
  2. БАБА ШУРА Сегодня, 06:03
    Ну и названьице... это предприятие немцев, говорящих на особом швабском диалекте?
    БАБА ШУРА
    1. 210окв Сегодня, 06:26
      Федор(Теодор)Швабе-российский инженер оптик.Выходец из Германии,прямой конкурент Карла Цейса.
      Цитата: БАБА ШУРА
      Ну и названьице... это предприятие немцев, говорящих на особом швабском диалекте?
      210окв
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