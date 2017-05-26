07:37 26 мая

Харьковский завод отремонтировал для ВСУ полсотни "Булатов"

Украинский портал Kharkiv Today сообщает, что завод имени Малышева отремонтировал для ВСУ 50 танков «Булат». Главный инженер завода Александр Шейко заявил, что в общей сложности с зимы 2014 года на предприятие поступили 64 танка «Булат» для ремонта. Соответственно, на данный момент на заводе остаются 14 «Булатов», пока не прошедших ремонт.

Харьковский завод отремонтировал для ВСУ полсотни "Булатов"



Шейко отмечает, что пока отремонтированные танки не переданы в ВСУ. Передача будет осуществлена до конца года. Судя по всему, будничную передачу техники после ремонта попытаются превратить в очередную пиар-акцию для президента Порошенко, предварительно покрасив танки для визуального эффекта.


На заводе отмечают, что ремонт и модернизация имеющихся в распоряжении танков (Т-64, Т-80), как сообщили им власти, «целесообразнее строительства новых «Оплотов». А ведь были ещё и карандашные наброски «Тирекса» от одного из нацбатов. О строительстве этой бронетехники на данный момент – тишина.

Для справки: Т-64БМ «Булат» - основной боевой танк ВС Украины. Это модернизация советских танков Т-64, к которой в своё время приложили усилия более двух десятков украинских предприятий. Модернизация проводится с 2005 года.

Использованы фотографии: https://2day.kh.ua
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Комментарии 6

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  1. svp67 Сегодня, 06:16
    Шейко отмечает, что пока отремонтированные танки не переданы в ВСУ. Передача будет осуществлена до конца года
    Странно как то... По их новостям, так Россия с минуты на минуту готово "напасть" на Нэньку, а тут два полноценных батальона, самых совершенных танков ВСУ чего то или кого то ожидают... Зрада
    svp67
    1. Teberii Сегодня, 06:19
      Так -это модернизация или ремонт.Две большие разницы,если ремонт,что тогда за модернизация если ремонт нужен?
      Teberii
      1. svp67 Сегодня, 06:23
        Цитата: Teberii
        Так -это модернизация или ремонт

        Это РЕМОНТ ранее модернизированных танков Т-64...
        svp67
        1. dik-nsk Сегодня, 06:34
          а как же декоммунизация? Почему советские Т-64 не уничтожены? непорядок, зрада, нужно покончить с советским прошлым laughing
          dik-nsk
  2. 210окв Сегодня, 06:20
    В Харькове отремонтируют,в ЛДНР "пустят на лом"
    210окв
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    будничную передачу техники после ремонта попытаются превратить в очередную пиар-акцию для президента Порошенко, предварительно покрасив танки для визуального эффекта

    Уже представил, как Порошенко с важным видом и умняком на пропитом фейсе, в камуфляже будет похлопывать выкрашенную технику и гордо заявлять, что украинская промышленность передает "новейшие танки" бойцам ВСУ. Пускать пыль в глаза они научились на отлично.
    rotmistr60
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