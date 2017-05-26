Харьковский завод отремонтировал для ВСУ полсотни "Булатов"
Украинский портал Kharkiv Today сообщает, что завод имени Малышева отремонтировал для ВСУ 50 танков «Булат». Главный инженер завода Александр Шейко заявил, что в общей сложности с зимы 2014 года на предприятие поступили 64 танка «Булат» для ремонта. Соответственно, на данный момент на заводе остаются 14 «Булатов», пока не прошедших ремонт.
Шейко отмечает, что пока отремонтированные танки не переданы в ВСУ. Передача будет осуществлена до конца года. Судя по всему, будничную передачу техники после ремонта попытаются превратить в очередную пиар-акцию для президента Порошенко, предварительно покрасив танки для визуального эффекта.
На заводе отмечают, что ремонт и модернизация имеющихся в распоряжении танков (Т-64, Т-80), как сообщили им власти, «целесообразнее строительства новых «Оплотов». А ведь были ещё и карандашные наброски «Тирекса» от одного из нацбатов. О строительстве этой бронетехники на данный момент – тишина.
Для справки: Т-64БМ «Булат» - основной боевой танк ВС Украины. Это модернизация советских танков Т-64, к которой в своё время приложили усилия более двух десятков украинских предприятий. Модернизация проводится с 2005 года.
Шейко отмечает, что пока отремонтированные танки не переданы в ВСУ. Передача будет осуществлена до конца года. Судя по всему, будничную передачу техники после ремонта попытаются превратить в очередную пиар-акцию для президента Порошенко, предварительно покрасив танки для визуального эффекта.
На заводе отмечают, что ремонт и модернизация имеющихся в распоряжении танков (Т-64, Т-80), как сообщили им власти, «целесообразнее строительства новых «Оплотов». А ведь были ещё и карандашные наброски «Тирекса» от одного из нацбатов. О строительстве этой бронетехники на данный момент – тишина.
Для справки: Т-64БМ «Булат» - основной боевой танк ВС Украины. Это модернизация советских танков Т-64, к которой в своё время приложили усилия более двух десятков украинских предприятий. Модернизация проводится с 2005 года.
Использованы фотографии: https://2day.kh.ua
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