Сегодня страна переживает момент острого политического кризиса невиданных до настоящего момента масштабов. С каждым днем становятся все более очевидными нелегитимность нынешнего президента республики и его неспособность продолжать исполнение своих обязанностей. Этот пост он занял не по воле народа, а в результате навязанного процесса импичмента, осуществленного с грубыми нарушениями и не имевшего под собой никаких юридических оснований.

Как сообщает ТАСС , смещенный ранее президент Бразилии Дилма Руссефф подала в Федеральный верховный суд (ФВС) страны иск, в котором она требует отменить решение об импичменте в ее отношении и признать за ней право на занимавшуюся ранее должность. Свою невиновность она подтверждает, в числе прочего, коррупционным скандалом, связанным с нынешним главой государства Мишелем Темером:Ранее поданный в сентябре 2016 года иск был признан несостоятельным. Впоследствии судья Теори Заваски, вынесший данное решение, погиб в авиакатастрофе.17 мая 2017 года бразильские бизнесмены братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в распоряжение ФВС аудиозапись, на которой, как утверждается, нынешний президент страны Темер просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, который ранее выступил в роли инициатора импичмента Дилмы Руссефф. Следствие полагает, что средства предназначались для "покупки молчания" Куньи. Полиция обладает видеозаписью, на которой член команды Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.Основываясь на данных материалах, несколько оппозиционных политических деятелей направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В настоящее время Темер подозревается в коррупции, попытки препятствовать правосудию и организации преступного сообщества.31 августа 2016 года в ходе процедуры импичмента Дилма Руссефф была отправлена в отставку. Её пост через несколько часов занял вице-президент Бразилии Темер.