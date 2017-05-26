07:38 26 мая

Президентские страсти в Бразилии

Как сообщает ТАСС , смещенный ранее президент Бразилии Дилма Руссефф подала в Федеральный верховный суд (ФВС) страны иск, в котором она требует отменить решение об импичменте в ее отношении и признать за ней право на занимавшуюся ранее должность. Свою невиновность она подтверждает, в числе прочего, коррупционным скандалом, связанным с нынешним главой государства Мишелем Темером:

Сегодня страна переживает момент острого политического кризиса невиданных до настоящего момента масштабов. С каждым днем становятся все более очевидными нелегитимность нынешнего президента республики и его неспособность продолжать исполнение своих обязанностей. Этот пост он занял не по воле народа, а в результате навязанного процесса импичмента, осуществленного с грубыми нарушениями и не имевшего под собой никаких юридических оснований.





Ранее поданный в сентябре 2016 года иск был признан несостоятельным. Впоследствии судья Теори Заваски, вынесший данное решение, погиб в авиакатастрофе.

Президентские страсти в Бразилии


17 мая 2017 года бразильские бизнесмены братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в распоряжение ФВС аудиозапись, на которой, как утверждается, нынешний президент страны Темер просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, который ранее выступил в роли инициатора импичмента Дилмы Руссефф. Следствие полагает, что средства предназначались для "покупки молчания" Куньи. Полиция обладает видеозаписью, на которой член команды Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

Основываясь на данных материалах, несколько оппозиционных политических деятелей направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В настоящее время Темер подозревается в коррупции, попытки препятствовать правосудию и организации преступного сообщества.

31 августа 2016 года в ходе процедуры импичмента Дилма Руссефф была отправлена в отставку. Её пост через несколько часов занял вице-президент Бразилии Темер.


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Комментарии 8

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:40
    бразилия становится похожа на "банановую республику".
    андрей юрьевич
    1. soroKING Сегодня, 06:52
      на Украину больше
      soroKING
      1. Чёрный Сегодня, 06:54
        Цитата: soroKING
        на Украину больше

        Ну так украина три года как банановой республикой стала....
        Чёрный
        1. soroKING Сегодня, 07:02
          только бананы выращивать не научились ещё...
          вот беларусы научились
          soroKING
        2. dik-nsk Сегодня, 07:29
          Ну так украина три года как банановой республикой стала
          они всегда были банановой республикой, разница лишь в том, кто хозяин.. ну, не была никогда Украина самостоятельным государством
          dik-nsk
  2. Астарт Сегодня, 07:02
    Поражает как легко можно раскачать даже такую огромную страну. Ведь Бразилия в десятке стран по ВВП ППС, Одна из самых быстроразвивающихся самодостаточных экономик мира, с мощным ВПК. А еще 5 лет кризиса и Бразилия перейдет под управление США
    Астарт
    1. Jurkovs Сегодня, 07:33
      Цитата: Астарт
      Поражает как легко можно раскачать даже такую огромную страну.

      Поражает насколько отработаны такие действия англосаксами. С 15 века.
      Jurkovs
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Бесконечный "бразильский сериал" поставленный американским режиссером.
    rotmistr60
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