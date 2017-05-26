«Мста-С» в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », в интернет-пространство выложен фотоснимок самоходно-артиллерийской установки 2С19 "Мста-С", находящейся, как указано, в Сирии.
Как видно по фотографии, техника передвигается по пустынной местности. Возможно, что она относится к типу 2С19М1 или даже новейшему варианту 2С19М2, который впервые был представлен публике в 2013 году на выставке в Нижнем Тагиле, после чего стартовали поставки в российскую армию.
2С19М2 оснащена усовершенствованной системой управления наведением и огня, программируемым комплексом заряжания. САУ в данной модификации способны автоматически рассчитывать характеристики для стрельбы с закрытых позиций. Имеется автоматическая наводка орудия и восстановление наводки после выстрела. Скорострельность доходит до 10 выстрелов в минуту. САУ способна выполнять противоогневой маневр с автономным определением текущих координат. Обеспечивается режим "одновременный огневой налет", при котором цель поражается одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одного орудия. Её масса составляет 43,24 тонны. Длина ствола - 47 калибров. Максимальная дальность стрельбы - 29 км, в том числе управляемым снарядом "Краснополь" - до 20 км. Боекомплект - 50 снарядов. Место механика–водителя получило необходимый уровень автоматизации. 780-сильный двигатель разгоняет самоходку до 60 км/ч. Запас хода - более 600 км.
Как полагают эксперты, 2С19М2 на текущий момент представляет собой одну из лучших в мире САУ, опережая по своим возможностям новейшую американскую САУ М109А7 "Паладин".
Как видно по фотографии, техника передвигается по пустынной местности. Возможно, что она относится к типу 2С19М1 или даже новейшему варианту 2С19М2, который впервые был представлен публике в 2013 году на выставке в Нижнем Тагиле, после чего стартовали поставки в российскую армию.
2С19М2 оснащена усовершенствованной системой управления наведением и огня, программируемым комплексом заряжания. САУ в данной модификации способны автоматически рассчитывать характеристики для стрельбы с закрытых позиций. Имеется автоматическая наводка орудия и восстановление наводки после выстрела. Скорострельность доходит до 10 выстрелов в минуту. САУ способна выполнять противоогневой маневр с автономным определением текущих координат. Обеспечивается режим "одновременный огневой налет", при котором цель поражается одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одного орудия. Её масса составляет 43,24 тонны. Длина ствола - 47 калибров. Максимальная дальность стрельбы - 29 км, в том числе управляемым снарядом "Краснополь" - до 20 км. Боекомплект - 50 снарядов. Место механика–водителя получило необходимый уровень автоматизации. 780-сильный двигатель разгоняет самоходку до 60 км/ч. Запас хода - более 600 км.
Как полагают эксперты, 2С19М2 на текущий момент представляет собой одну из лучших в мире САУ, опережая по своим возможностям новейшую американскую САУ М109А7 "Паладин".
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20167.htm
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