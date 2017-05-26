10:17 26 мая

«Мста-С» в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », в интернет-пространство выложен фотоснимок самоходно-артиллерийской установки 2С19 "Мста-С", находящейся, как указано, в Сирии.

«Мста-С» в Сирии


Как видно по фотографии, техника передвигается по пустынной местности. Возможно, что она относится к типу 2С19М1 или даже новейшему варианту 2С19М2, который впервые был представлен публике в 2013 году на выставке в Нижнем Тагиле, после чего стартовали поставки в российскую армию.


2С19М2 оснащена усовершенствованной системой управления наведением и огня, программируемым комплексом заряжания. САУ в данной модификации способны автоматически рассчитывать характеристики для стрельбы с закрытых позиций. Имеется автоматическая наводка орудия и восстановление наводки после выстрела. Скорострельность доходит до 10 выстрелов в минуту. САУ способна выполнять противоогневой маневр с автономным определением текущих координат. Обеспечивается режим "одновременный огневой налет", при котором цель поражается одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одного орудия. Её масса составляет 43,24 тонны. Длина ствола - 47 калибров. Максимальная дальность стрельбы - 29 км, в том числе управляемым снарядом "Краснополь" - до 20 км. Боекомплект - 50 снарядов. Место механика–водителя получило необходимый уровень автоматизации. 780-сильный двигатель разгоняет самоходку до 60 км/ч. Запас хода - более 600 км.

Как полагают эксперты, 2С19М2 на текущий момент представляет собой одну из лучших в мире САУ, опережая по своим возможностям новейшую американскую САУ М109А7 "Паладин".

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20167.htm
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. zivXP Сегодня, 07:55
    Обкатку в боевых условиях ничто не заменит.
    zivXP
  2. К0щей Сегодня, 07:57
    молодцы, у нас есть еще много вооружений требующих обкатки, если уж есть возможность. следом "коалицию" нужно отправить.
    К0щей
    1. сибиралт Сегодня, 08:06
      Главное, чтобы сирийцы эту пушку бабаям не продали. laughing
      сибиралт
      1. Meliodous Сегодня, 08:42
        Если это действительно 2С19М2, то обкатывать ее будут ток наши, сирийцам и акаций с гвоздиками хватит.
        Meliodous
        1. Zaurbek Сегодня, 08:55
          по крайней мере обслуживать точно только наши будут.
          Zaurbek
    2. seregatara1969 Сегодня, 09:58
      мо сказало что испытывать нечего больше - всё испытали -ВСЁ !
      seregatara1969
  3. Nix1986 Сегодня, 08:05
    Паладин вообще старичок по технологиям, более корректно сравнивать САУ с PZH 2000, т.к. именно​ немецкая САУ многими специалистами расценивается как эталон для сравнения.
    Nix1986
    1. Комментарий был удален.
    2. Лопатов Сегодня, 08:48
      Цитата: Nix1986
      Паладин вообще старичок по технологиям

      Э... боюсь, если сравнивать "по технологиям", то "Паладин" нафарширован ими куда больше, чем PzH-2000
      Лопатов
    3. Zaurbek Сегодня, 08:56
      а ПЗ чуть современнее чем МСТа и показатели повыше и по стволу и по начинке.
      Zaurbek
  4. Евгений Стрыгин Сегодня, 08:07
    на "новейшем" паладине чуть со стула не упал.
    Евгений Стрыгин
  5. RASKAT Сегодня, 08:18
    2с19 это конечно круто ну как по мне и 2с3 хватило бы, вон их у нас почти 3000 шт их них половина на хранении. Продали бы пару сотен. А 2с19 у нас всего 600 шт, жалко разбрасываться такими САУ.
    RASKAT
    1. К0щей Сегодня, 08:24
      2с19 не обкатана, поэтому ее и 1-2 для тестов хватит.
      а 2с3 - если хотят пусть покупают и воюют. даже абстрактный металлолом стоит денег, тем более, если его по морю еще тащить.
      К0щей
      1. Лопатов Сегодня, 08:41
        Цитата: К0щей
        2с19 не обкатана,

        Нечего там обкатывать. К тому же их уже успели активнейше поприменять в первую и вторую чеченские.
        Лопатов
        1. Zaurbek Сегодня, 08:58
          в чеченскую заряжали по 1 снаряду с грунта. Был даже запрет на авт заряжание МСТы.
          Zaurbek
          1. Лопатов Сегодня, 09:09
            Цитата: Zaurbek
            в чеченскую заряжали по 1 снаряду с грунта. Был даже запрет на авт заряжание МСТы.

            Не было никакого "запрета"
            Заряжание с грунта тоже автоматическое. Его предпочитали из-за большей безопасности и удобства при комплектации зарядов. Скорострельность при стрельбе с грунта и из конвейеров одинаковая
            Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 08:42
      Цитата: RASKAT
      2с19 это конечно круто ну как по мне и 2с3 хватило бы

      Дальность стрельбы у 2С19 больше.
      Лопатов
      1. Zaurbek Сегодня, 08:59
        так и ствол подлиннее. МСТу и делали после конфликтов арабов с Евреями и Китайцев и Тайванцами...когда противник перестреливал наши орудия по дальности.
        Zaurbek
        1. Лопатов Сегодня, 09:22
          Цитата: Zaurbek
          МСТу и делали после конфликтов арабов с Евреями и Китайцев и Тайванцами...когда противник перестреливал наши орудия по дальности.

          Тут не в том дело. В локальных войнах арт. подразделений, оснащённых более дальнобойными орудиями необходимо меньше. Потому как они могут "контролировать огнём" большую территорию.
          Лопатов
      2. RASKAT Сегодня, 09:09
        Так у противника артиллерии почти нет, арта работает почти с передовой. И 17км 2с3 хватило бы. Мне кажется просто несколько штук завезли какой то новой модификации обкатать, (может новые боеприпасы или систему наведения и корректировки) хотя что на полигонах обкатать нельзя было?
        Х З мы же не знаем всей информации, от сюда и суждения однобокие. Думаю им там виднее чем нам.
        RASKAT
        1. Лопатов Сегодня, 09:31
          Цитата: RASKAT
          Так у противника артиллерии почти нет, арта работает почти с передовой. И 17км 2с3 хватило бы.

          Тут всё не так просто. Представим, к примеру, дорогу между городками Эль-Пупкино и Эль-Махалкино. В 100 км длинной
          Для обеспечения проводки колонн по этой дороге необходимо или 5 батарей, оснащённых гаубицами с максимальной дальностью стрельбы в 10 км, или одна с максимальной в 50.
          Лопатов
          1. RASKAT Сегодня, 09:40
            50 км Ну ты загнул, вряд ли им поставили такие снаряды, 25 км ее предел. Да и на такой дальности тяжковато нормально попасть приходится увеличивать расход, авось один да попадет. Может сирийцы обиделись что мы им старье в виде М-30 поставили, а мы им вишенку на торте в виде нескольких 2с19.
            RASKAT
            1. Лопатов Сегодня, 10:06
              Цитата: RASKAT
              50 км Ну ты загнул, вряд ли им поставили такие снаряды, 25 км ее предел

              Ну это же просто пример.
              Цитата: RASKAT
              Может сирийцы обиделись что мы им старье в виде М-30 поставили

              Обиделись на что? У них есть подразделения, вооружённые "Обрезами". Орудия расстреляны. Вариант с перестволиванием и капремонтом- долгий и трудоёмкий. Вариант замены на М-30 из России- быстрый
              Лопатов
  6. плоХОЙ Сегодня, 08:20
    Цитата: сибиралт
    Главное, чтобы сирийцы эту пушку бабаям не продали. laughing
    наверняка там наши а не сирийцы..
    плоХОЙ
  7. Қарабас Сегодня, 08:28
    Вызывает недоумение и раздражение эта странная привычка российских журналистов сравнивать новейшее российское оружие с устаревшими образцами западного. Еще один пример: новый АК против М-16
    Қарабас
    1. просто экспл Сегодня, 08:36
      у амеров та же тема , выставили ф-35 против ф-16 блока от 85го года , при этом ф-35 поддерживали ДРЛО и Гроулеры (РЭБ) и потом радостно вещали о том с каким перевесом победил суперчудесный фу-35 .
      просто экспл
    2. Лопатов Сегодня, 08:44
      Цитата: Қарабас
      Вызывает недоумение и раздражение эта странная привычка российских журналистов сравнивать новейшее российское оружие с устаревшими образцами западного.

      Появившаяся в войсках ещё при СССР 2С19 сравнивается с основной и на данный момент не имеющей замены САУ США.
      Чем Вы тут недовольны?
      Лопатов
    3. Meliodous Сегодня, 08:53
      Ну дак в данном случае журналист как подумал: "Есть наша Мста, она новая и крутая, надо сравнить с чем нибудь западным. Кто у нас главный на западе - правильно, США. А какая самая крутая пушка у США - правильно, Паладин. Так и запишем: "Наша Мста не уступает, а кое в чем превосходит Паладин" А то что Паладину сто лет в обед, он конечно не прочитал.
      Meliodous
      1. Лопатов Сегодня, 09:19
        Цитата: Meliodous
        Ну дак в данном случае журналист как подумал:

        Скорее журналист не подумал... что на сайте так много верхоглядов.

        2С19М2 принята на вооружение в 2012 году, М109А7 в том же 2012 году. Честно говоря, не могу понять Ваших претензий...
        Лопатов
  8. Шукшин Сегодня, 08:45
    10 подарков в минуту, скоро все бармалеи получат свои подарки..
    Шукшин
  9. Viktor.12.71 Сегодня, 09:01
    Присутствие сухопутных сил России в Сирии печалит recourse
    Viktor.12.71
  10. Александр War Сегодня, 10:06
    Возле Хомса
    Александр War
  11. Александр War Сегодня, 10:07
    Трофеи из Аль Ваера
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 10:10
      И опять израильское
      Александр War
      1. Александр War Сегодня, 10:13
        Это было найдено в Сувейде
        Александр War
  12. Александр War Сегодня, 10:15
    Сейчас прибежит профессор и скажет вы все врете это снято на Мосфильме lol
    Александр War
Картина дня