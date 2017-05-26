В Москве состоится заседание Совета министров обороны стран СНГ
Как сообщает военное ведомство страны, на 26 мая запланировано заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) под председательством генерала армии Сергея Шойгу. Оно приурочено к 25-летию создания данного межправительственного органа.
На встрече будут присутствовать делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители Исполнительного комитета, рабочих органов СНГ и Региональной Антитеррористической Структуры Шанхайской организации сотрудничества.
Предполагается, что в ходе данного форума будут подведены итоги развития военного сотрудничества за четверть века, принято заявление в связи с 25-летием СМО СНГ, рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования системы многостороннего взаимодействия в военной сфере на пространстве Содружества.
СМО СНГ образован решением Совета глав государств СНГ (СГГ СНГ) 14 февраля 1992 года как высший коллегиальный орган СГГ СНГ по вопросам военной политики и военного строительства. Рабочим языком определен русский, местом постоянного пребывания Секретариата СМО СНГ – Москва, Ленинградский проспект, 41. Главнокомандующий ОВС СНГ был одновременно Председателем СМО СНГ.
На встрече будут присутствовать делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители Исполнительного комитета, рабочих органов СНГ и Региональной Антитеррористической Структуры Шанхайской организации сотрудничества.
Предполагается, что в ходе данного форума будут подведены итоги развития военного сотрудничества за четверть века, принято заявление в связи с 25-летием СМО СНГ, рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования системы многостороннего взаимодействия в военной сфере на пространстве Содружества.
СМО СНГ образован решением Совета глав государств СНГ (СГГ СНГ) 14 февраля 1992 года как высший коллегиальный орган СГГ СНГ по вопросам военной политики и военного строительства. Рабочим языком определен русский, местом постоянного пребывания Секретариата СМО СНГ – Москва, Ленинградский проспект, 41. Главнокомандующий ОВС СНГ был одновременно Председателем СМО СНГ.
Использованы фотографии: http://www.e-cis.info/page.php?id=18800
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти