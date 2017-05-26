10:20 26 мая

В Москве состоится заседание Совета министров обороны стран СНГ

Как сообщает военное ведомство страны, на 26 мая запланировано заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) под председательством генерала армии Сергея Шойгу. Оно приурочено к 25-летию создания данного межправительственного органа.

На встрече будут присутствовать делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители Исполнительного комитета, рабочих органов СНГ и Региональной Антитеррористической Структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Предполагается, что в ходе данного форума будут подведены итоги развития военного сотрудничества за четверть века, принято заявление в связи с 25-летием СМО СНГ, рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования системы многостороннего взаимодействия в военной сфере на пространстве Содружества.


В Москве состоится заседание Совета министров обороны стран СНГ


СМО СНГ образован решением Совета глав государств СНГ (СГГ СНГ) 14 февраля 1992 года как высший коллегиальный орган СГГ СНГ по вопросам военной политики и военного строительства. Рабочим языком определен русский, местом постоянного пребывания Секретариата СМО СНГ – Москва, Ленинградский проспект, 41. Главнокомандующий ОВС СНГ был одновременно Председателем СМО СНГ.

Использованы фотографии: http://www.e-cis.info/page.php?id=18800
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Комментарии 7

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  1. злой партизан Сегодня, 08:05
    Наступать на Украину собираются всем скопом yes . 112 какнал сказал. А я им верю...
    злой партизан
    1. Касым Сегодня, 08:13
      Это ответ на сходку натовских стран. wink Интересно, что и структура из ШОС участвует. hi
      Касым
    2. Злой543 Сегодня, 08:15
      А Украина из СНГ вышла? Че их могилизатор тоже приедет?
      Злой543
    3. сибиралт Сегодня, 08:17
      И много они насотрудничали за четверть века? belay
      сибиралт
  2. Alexey-74 Сегодня, 08:27
    Хорошо, что многие независимые государства остались верны России, посмотрим что будет ждать отморозков : Грузию, Прибалтику и Украину
    Alexey-74
    1. Шукшин Сегодня, 08:36
      Нищета и разруха.
      причем они сами рушат все что осталось от Советского наследия, за бусы отдают весь доходный бизнес англосаксам, а когда от этих мер становится хуже, орут про руки Кремля.
      Шукшин
  3. yuriy55 Сегодня, 08:39
    Предполагается, что в ходе данного форума будут подведены итоги развития военного сотрудничества за четверть века, принято заявление в связи с 25-летием СМО СНГ, рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования системы многостороннего взаимодействия в военной сфере на пространстве Содружества.


    А чего? Давайте подведём... belay Кто, когда и где принимал совместно с РФ участие в противодействии кому-либо или в составе группировки (коалиции)? А то кроме учебных биатлонов и разного рода показных боёв, да совещаний по дальнейшему совершенствованию взаимодействия ничего нет... request

    А-у!!! Люди!!! Спорьте, возражайте и я уйду в монастырь... женский lol

    Для сравнения:
    На саммите НАТО приняли решение о миссии в Афганистане и о денежных взносах на развитие альянса
    yuriy55
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