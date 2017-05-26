10:18 26 мая

На юго-западе Йемена идут бои, правительственные войска теснят хуситов

В результате последних боестолкновений в Таизе (центр одноименной провинции Йемена) правительственных сил с боевиками движения «Ансаруллах» (хуситы) и сторонниками свергнутого президента Али Абдуллаха Салеха погибли 38 человек, шестеро из которых – военные, передает aa.com.tr сообщение представителя правительственных сил в регионе полковника Мансура аль-Хассани.



Кроме того, «ранены десятки человек, включая 27 военных», добавил полковник.


Проправительственные силы установили контроль над корпусом мединститута в Таизе. В настоящее время боестолкновения продолжаются на территории школы Аммар недалеко от президентского дворца. Хуситы и сторонники Салеха подвергают позиции проправительственных сил ракетно-артиллерийскому обстрелу,
рассказал аль-Хассани.

«Ещё 5 мирных жителей в Таизе стали жертвами терактов хуситов», – сообщил он.

Авиаудары по хуситам нанесла также авиация арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Бомбардировке подвергся район Махбана на западе провинции Таиз. Там, по словам полковника, уничтожены два транспортных средства.

Напомним, столкновения между правительственными силами и хуситами, поддерживаемыми сторонниками Салеха, не прекращаются в Йемене уже более 2-х лет.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 4

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  1. Астарт Сегодня, 09:12
    Правительственные войска теснят Хуситов с июля 2014 года когда Хуситы взяли штурмом столицу одной из областей, город Амран. Тогда Я первый раз прочитал подобный заголовок
    Астарт
    1. Самаритянин Сегодня, 10:13
      Вот ещё один важный стратегический пункт, если получится будет прямое сообщение с Ираном:
      Самаритянин
  2. dojjdik Сегодня, 09:12
    ниче седня сауды теснят завтра хуситы теснить будут-цена на нефть вот главное и пора уже "Хизбалле" теснить израильскую военщину а "мексиканцам" пробовать "теснить" мериканских погранцов
    dojjdik
  3. RASKAT Сегодня, 09:13
    Так вот куда пароходы из Болгарии плывут, по ходу именно сюда.
    RASKAT
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