На юго-западе Йемена идут бои, правительственные войска теснят хуситов

Проправительственные силы установили контроль над корпусом мединститута в Таизе. В настоящее время боестолкновения продолжаются на территории школы Аммар недалеко от президентского дворца. Хуситы и сторонники Салеха подвергают позиции проправительственных сил ракетно-артиллерийскому обстрелу,

В результате последних боестолкновений в Таизе (центр одноименной провинции Йемена) правительственных сил с боевиками движения «Ансаруллах» (хуситы) и сторонниками свергнутого президента Али Абдуллаха Салеха погибли 38 человек, шестеро из которых – военные, передает aa.com.tr сообщение представителя правительственных сил в регионе полковника Мансура аль-Хассани.Кроме того, «ранены десятки человек, включая 27 военных», добавил полковник.рассказал аль-Хассани.«Ещё 5 мирных жителей в Таизе стали жертвами терактов хуситов», – сообщил он.Авиаудары по хуситам нанесла также авиация арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Бомбардировке подвергся район Махбана на западе провинции Таиз. Там, по словам полковника, уничтожены два транспортных средства.Напомним, столкновения между правительственными силами и хуситами, поддерживаемыми сторонниками Салеха, не прекращаются в Йемене уже более 2-х лет.