10:15 26 мая

Британские СМИ: подготовка теракта в Манчестере длилась около года

Террорист-смертник Салман Абеди, 22 мая взорвавший себя в Манчестере, готовил террористический акт в течение целого года, передает Лента.ру сообщение газеты The Times.

Британские СМИ: подготовка теракта в Манчестере длилась около года
Салман Абеди

По данным газеты, около года назад Абеди открыл счет в одном из британских банков, и вскорости оплатил с этого счета покупку «гвоздей и винтов, которыми позже начинил бомбу».


Как пишет издание, «во избежание подозрений он дважды посетил пригороды Манчестера, где приобрел материалы в магазинах B&Q и Screwfix».

Саму же бомбу террорист собрал на съемной квартире за неделю до взрыва после возвращения из Ливии.

Между тем, Лондон принял решение возобновить обмен данными со спецслужбами США по этому теракту.

Мы хотели бы подчеркнуть, что, получив новые гарантии, мы в настоящий момент тесно работаем с нашими ключевыми партнерами по всему миру, включая партнеров из разведывательного альянса "Пять глаз",
заявил глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Марк Роули.

Напомним, ранее в Лондоне заявили, что больше не станут делиться с Вашингтоном информацией о расследовании террористической атаки в Манчестере.

Использованы фотографии: fakty.ua / Global Look Press
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Комментарии 10

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:55
    Год готовился теракт,а спецслужбы чего делали? Гей-парады охраняли? fool
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
      Привет , Андрей ! hi
      Цитата: НЕКСУС
      Год готовился теракт,а спецслужбы чего делали? Гей-парады охраняли?

      И это на фоне того , что Абеди уже попадал в поле зрения наглийских спецслужб . Толерастия , однако ...
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:06
        Цитата: bouncyhunter
        Привет , Андрей !

        Привет,Паша! hi
        Цитата: bouncyhunter
        И это на фоне того , что Абеди уже попадал в поле зрения наглийских спецслужб .

        Иной раз прихожу к мысли,что спец службы Европы специально не трогают этих недоносков,дабы те устраивали теракты,после чего,было легче выбить из общества деньги на вооружение и новые оборонные программы.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
          Знаешь , меня такие мысли тоже посещают . Хотите борьбы с террором - дайте денюжков !
          bouncyhunter
    2. Geisenberg Сегодня, 10:11
      Цитата: НЕКСУС
      Год готовился теракт,а спецслужбы чего делали? Гей-парады охраняли? fool


      Гоняли с одного кармана в другой. Такого бомбиста вычислить невозможно. Он же молча ходил и мечтал как кого взрывать будет. Если б за ним была хоть какая то структура ... а то купил шурупы и уехал в Ливию ... вернулся и бахнул. Зацепиться не за что.
      Geisenberg
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:14
        Цитата: Geisenberg
        Зацепиться не за что.

        Это не банальный суицидник-подросток,которого девушка бросила...за любым терористом ,стоит работа неких организаций,подготовка,обучение и тд...
        НЕКСУС
  2. Partyzan Сегодня, 09:57
    только для бабаха и сгодился, если бы выстрелил с пкм с рук, то летел бы дальше чем стреляные гильзы am
    Partyzan
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:04
      Цитата: Partyzan
      только для бабаха и сгодился, если бы выстрелил с пкм с рук, то летел бы дальше чем стреляные гильзы am

      Судя по комплекции сего "воина" - при отдаче переломался бы в трёх местах ...
      bouncyhunter
  3. Калинваген Сегодня, 10:00
    Гвозди и винты теперь вне закона будут? Надо еще ледорубы запретить.
    Калинваген
  4. roskot Сегодня, 10:02
    Гей парады - это святое. Вот там как раз спецслужбы и работают. а вдруг кого обидят. Нехорошо.
    roskot
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