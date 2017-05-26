Британские СМИ: подготовка теракта в Манчестере длилась около года

Мы хотели бы подчеркнуть, что, получив новые гарантии, мы в настоящий момент тесно работаем с нашими ключевыми партнерами по всему миру, включая партнеров из разведывательного альянса "Пять глаз",

Террорист-смертник Салман Абеди, 22 мая взорвавший себя в Манчестере, готовил террористический акт в течение целого года, передает Лента.ру сообщение газеты The Times.По данным газеты, около года назад Абеди открыл счет в одном из британских банков, и вскорости оплатил с этого счета покупку «гвоздей и винтов, которыми позже начинил бомбу».Как пишет издание, «во избежание подозрений он дважды посетил пригороды Манчестера, где приобрел материалы в магазинах B&Q и Screwfix».Саму же бомбу террорист собрал на съемной квартире за неделю до взрыва после возвращения из Ливии.Между тем, Лондон принял решение возобновить обмен данными со спецслужбами США по этому теракту.заявил глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Марк Роули.Напомним, ранее в Лондоне заявили, что больше не станут делиться с Вашингтоном информацией о расследовании террористической атаки в Манчестере.