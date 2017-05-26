Минные поля Кремля ждут гостей из-за океана Сегодня, 11:11 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается защищенность морских границ РФ. 1 Русские асы «нагнули» самолёт ВВС США Европейцы решили скончаться коллективно Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти