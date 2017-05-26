МО НКР сообщает о гибели военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны
Пресс-служба командования армией Нагорно-Карабахской Республики сообщает о гибели военнослужащего. Речь идёт о военнослужащем А.Арутюняне 1996 года рождения. В сообщении говорится, что военнослужащий погиб в результате выстрела с азербайджанской стороны.
Командование ВС Азербайджана при этом сообщает, что «ситуацию спровоцировала армянская сторона». По заявлениям Баку, военнослужащие из Нагорного Карабаха применили крупнокалиберные пулемёты, а также миномёты, нарушив режим прекращения огня более 130 раз за сутки.
Напомним, что последним достигнутым компромиссом о прекращении огня в зоне конфликта стал документ от 5 апреля 2016 года. Стороны обязались отказаться от применения оружия и военной техники вдоль всей линии соприкосновения. Прошло более года, однако стрельба в этом районе продолжается практически каждый день. Обе стороны, не признавая собственную ответственность за происходящее, стараются обвинить противника в обстрелах и срыве договорённостей.
Буквально за сутки до убийства военнослужащего армии НКР пресс-секретарь МО республики Сенор Асратян заявлял, что обстановка вдоль линии соприкосновения является «относительно спокойной». Об этом сообщал портал Новости Нагорного Карабаха.
Командование ВС Азербайджана при этом сообщает, что «ситуацию спровоцировала армянская сторона». По заявлениям Баку, военнослужащие из Нагорного Карабаха применили крупнокалиберные пулемёты, а также миномёты, нарушив режим прекращения огня более 130 раз за сутки.
Напомним, что последним достигнутым компромиссом о прекращении огня в зоне конфликта стал документ от 5 апреля 2016 года. Стороны обязались отказаться от применения оружия и военной техники вдоль всей линии соприкосновения. Прошло более года, однако стрельба в этом районе продолжается практически каждый день. Обе стороны, не признавая собственную ответственность за происходящее, стараются обвинить противника в обстрелах и срыве договорённостей.
Буквально за сутки до убийства военнослужащего армии НКР пресс-секретарь МО республики Сенор Асратян заявлял, что обстановка вдоль линии соприкосновения является «относительно спокойной». Об этом сообщал портал Новости Нагорного Карабаха.
Использованы фотографии: Pikabu
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