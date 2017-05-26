14:54 26 мая

МО НКР сообщает о гибели военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны

Пресс-служба командования армией Нагорно-Карабахской Республики сообщает о гибели военнослужащего. Речь идёт о военнослужащем А.Арутюняне 1996 года рождения. В сообщении говорится, что военнослужащий погиб в результате выстрела с азербайджанской стороны.

Командование ВС Азербайджана при этом сообщает, что «ситуацию спровоцировала армянская сторона». По заявлениям Баку, военнослужащие из Нагорного Карабаха применили крупнокалиберные пулемёты, а также миномёты, нарушив режим прекращения огня более 130 раз за сутки.

МО НКР сообщает о гибели военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны



Напомним, что последним достигнутым компромиссом о прекращении огня в зоне конфликта стал документ от 5 апреля 2016 года. Стороны обязались отказаться от применения оружия и военной техники вдоль всей линии соприкосновения. Прошло более года, однако стрельба в этом районе продолжается практически каждый день. Обе стороны, не признавая собственную ответственность за происходящее, стараются обвинить противника в обстрелах и срыве договорённостей.

Буквально за сутки до убийства военнослужащего армии НКР пресс-секретарь МО республики Сенор Асратян заявлял, что обстановка вдоль линии соприкосновения является «относительно спокойной». Об этом сообщал портал Новости Нагорного Карабаха.

Использованы фотографии: Pikabu
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:51
    последним достигнутым компромиссом о прекращении огня в зоне конфликта стал документ от 5 апреля 2016 года.


    Ага типа МИНСК 1,2,3 т.д. до бесконечности...этот конфликт мало чем отличается от конфликта КИЕВА с ЛДНР...один в один.
    Тот же ЛЕХА
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:55
    Непрекращающиеся "качели" с провокациями и взаимными обвинениями продолжаются и продолжатся ...
    bouncyhunter
  3. Yeraz Сегодня, 14:02
    Тем временем на полях Совета Министров оборон СНГ

    Yeraz
  4. garnik Сегодня, 14:27
    Этот конфликт не имеет мирного решения.Потому что государства имеющие влияние в этом регионе заинтересованны в противостоянии закавказских республик.Иначе надо будет становится на чью то сторону и потерять противоположную. Жалко бойца,но он погиб защищая свою Родину. Огорми.
    garnik
    1. Alikos Сегодня, 14:50
      Цитата: garnik
      Этот конфликт не имеет мирного решения.Потому что государства имеющие влияние в этом регионе заинтересованны в противостоянии закавказских республик.Иначе надо будет становится на чью то сторону и потерять противоположную. Жалко бойца,но он погиб защищая свою Родину. Огорми.

      Назовите открыто " государство заинтересованное в противостоянии закавказских республик"
      Или как обычно" и вашим и нашим"...
      Alikos
  5. Partyzan Сегодня, 14:33
    По заявлениям Баку, военнослужащие из Нагорного Карабаха применили крупнокалиберные пулемёты, а также миномёты
    одни из крупнокалиберных шмаляют, а другие снайперов тренируют - а так "относительно спокойно" fool
    Partyzan
Картина дня