Анкара: причастность Гюлена к попытке переворота в Турции доказана

Это четко и ясно отражено в итоговом отчете комиссии,

Фетуллах Гюлен – шарлатан, занимающийся мошенничеством. Любого другого давно бы сурово наказали по обвинению в мошенничестве. К примеру, загранпаспорт Гюлену был выдан на основе ложных данных. То же самое относится к документам, на основании которых он начал получать пенсию. Все это характеризует его суть,

В этом нет никакого сомнения. Однако после того как один из пилотов ВВС Турции проинформировал разведслужбы о планах путчистов, Генштаб и Управление национальной разведки приняли ряд превентивных мер, что вынудило сторонников Гюлена изменить планы и перенести начало переворота с 03:00 16 июля на 20:30 15 июля 2016 года. Этот фактор сыграл свою роль в предотвращении попытки переворота,

Турецкая разведка, действующая как в стране, так и за рубежом, не отвечает требованиям государства. Необходимо устранить проблемы и недостатки в деятельности разведывательных структур, разработать новую концепцию национальной разведки Турции, которая могла бы отвечать целям и задачам страны,