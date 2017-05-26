Анкара: причастность Гюлена к попытке переворота в Турции доказана
Комиссия турецкого парламента по расследованию событий 15 июля 2016 года пришла к выводу, что «за попыткой переворота в стране стоит террористическое течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ)», передает агентство Анадолу заявление председателя комиссии Решата Петека.
По его словам, собранные данные указывают на то, что «решение об организации переворота было принято движением Гюлена, чьим структурам как внутри Турции, так и за рубежом последние 50 лет покровительствовали некоторые внешние силы».
Он также отметил, что отсутствие информации о готовящемся путче является показателем серьезных проблем в разведывательных структурах Турции.
Затем он подверг критике работу разведки.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года группа турецких офицеров предприняла попытку захвата власти в стране. Однако их действия были пресечены силовыми ведомствами.
Это четко и ясно отражено в итоговом отчете комиссии,сказал Петек.
По его словам, собранные данные указывают на то, что «решение об организации переворота было принято движением Гюлена, чьим структурам как внутри Турции, так и за рубежом последние 50 лет покровительствовали некоторые внешние силы».
Фетуллах Гюлен – шарлатан, занимающийся мошенничеством. Любого другого давно бы сурово наказали по обвинению в мошенничестве. К примеру, загранпаспорт Гюлену был выдан на основе ложных данных. То же самое относится к документам, на основании которых он начал получать пенсию. Все это характеризует его суть,сообщил глава парламентской комиссии.
Он также отметил, что отсутствие информации о готовящемся путче является показателем серьезных проблем в разведывательных структурах Турции.
В этом нет никакого сомнения. Однако после того как один из пилотов ВВС Турции проинформировал разведслужбы о планах путчистов, Генштаб и Управление национальной разведки приняли ряд превентивных мер, что вынудило сторонников Гюлена изменить планы и перенести начало переворота с 03:00 16 июля на 20:30 15 июля 2016 года. Этот фактор сыграл свою роль в предотвращении попытки переворота,сказал Петек.
Затем он подверг критике работу разведки.
Турецкая разведка, действующая как в стране, так и за рубежом, не отвечает требованиям государства. Необходимо устранить проблемы и недостатки в деятельности разведывательных структур, разработать новую концепцию национальной разведки Турции, которая могла бы отвечать целям и задачам страны,заявил глава комиссии.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года группа турецких офицеров предприняла попытку захвата власти в стране. Однако их действия были пресечены силовыми ведомствами.
Использованы фотографии: http://www.sevendays.nl
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