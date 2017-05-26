14:54 26 мая

Анкара: причастность Гюлена к попытке переворота в Турции доказана

Комиссия турецкого парламента по расследованию событий 15 июля 2016 года пришла к выводу, что «за попыткой переворота в стране стоит террористическое течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ)», передает агентство Анадолу заявление председателя комиссии Решата Петека.



Это четко и ясно отражено в итоговом отчете комиссии,
сказал Петек.


По его словам, собранные данные указывают на то, что «решение об организации переворота было принято движением Гюлена, чьим структурам как внутри Турции, так и за рубежом последние 50 лет покровительствовали некоторые внешние силы».

Фетуллах Гюлен – шарлатан, занимающийся мошенничеством. Любого другого давно бы сурово наказали по обвинению в мошенничестве. К примеру, загранпаспорт Гюлену был выдан на основе ложных данных. То же самое относится к документам, на основании которых он начал получать пенсию. Все это характеризует его суть,
сообщил глава парламентской комиссии.

Он также отметил, что отсутствие информации о готовящемся путче является показателем серьезных проблем в разведывательных структурах Турции.

В этом нет никакого сомнения. Однако после того как один из пилотов ВВС Турции проинформировал разведслужбы о планах путчистов, Генштаб и Управление национальной разведки приняли ряд превентивных мер, что вынудило сторонников Гюлена изменить планы и перенести начало переворота с 03:00 16 июля на 20:30 15 июля 2016 года. Этот фактор сыграл свою роль в предотвращении попытки переворота,
сказал Петек.

Затем он подверг критике работу разведки.

Турецкая разведка, действующая как в стране, так и за рубежом, не отвечает требованиям государства. Необходимо устранить проблемы и недостатки в деятельности разведывательных структур, разработать новую концепцию национальной разведки Турции, которая могла бы отвечать целям и задачам страны,
заявил глава комиссии.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года группа турецких офицеров предприняла попытку захвата власти в стране. Однако их действия были пресечены силовыми ведомствами.

Использованы фотографии: http://www.sevendays.nl
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Комментарии 15

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  1. svp67 Сегодня, 13:48
    Комиссия турецкого парламента по расследованию событий 15 июля 2016 года пришла к выводу, что «за попыткой переворота в стране стоит террористическое течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ)», передает агентство Анадолу заявление председателя комиссии Решата Петека.
    Я был бы ОЧЕНЬ удивлен, если бы в современной Турции, эта комиссия пришла к иным выводам... Теперь осталось подождать развития ситуации - выдаст ли США Гюлена. Думаю, что НЕТ.
    svp67
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:54
      выдаст ли США Гюлена. Думаю, что НЕТ.


      А что ТРАМП захочет от ТУРЦИИ взамен головы ГЮЛЕНА what
      баш на баш ...должна быть равноценная коммерческая сделка...все таки ТРАМП бизнесмен.
      Тот же ЛЕХА
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:09
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        баш на баш ...должна быть равноценная коммерческая сделка...все таки ТРАМП бизнесмен.

        Да , за голову Гюлена Трамп заломит - будь здоров . Скоро можем увидеть борьбу "хотелок" .
        bouncyhunter
    2. Alikos Сегодня, 14:07
      Цитата: svp67
      Комиссия турецкого парламента по расследованию событий 15 июля 2016 года пришла к выводу, что «за попыткой переворота в стране стоит террористическое течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ)», передает агентство Анадолу заявление председателя комиссии Решата Петека.
      Я был бы ОЧЕНЬ удивлен, если бы в современной Турции, эта комиссия пришла к иным выводам... Теперь осталось подождать развития ситуации - выдаст ли США Гюлена. Думаю, что НЕТ.


      Ф. Гулен скрытый иудей проповедующий ложный ислам прикормленный западом и содержащийся на деньги западных спецслужб...цель дестабилизация обстановки в Турции и осуществление переворотов.
      Alikos
    3. Чёрный Сегодня, 14:07
      Цитата: svp67
      . Теперь осталось подождать развития ситуации - выдаст ли США Гюлена. Думаю, что НЕТ.

      Етествеено. Никогда не выдаст. США Гюлен нужен , что бы держать на коротком поводке Эрдогана......он же, в случае необходимости , его и заменит...опыи у сша имеется. Приедет американский посол на "турецкий майдан", раздаст по рахат -лукуму и шакир-чуреку и вуаля!...Гюлен новый "всенародно " избранный президент laughing
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 14:19
        Цитата: Чёрный
        Гюлен новый "всенародно " избранный президент

        И главный лозунг толпы будет : "Гюлен придэ, порядок наведэ"...
        svp67
        1. Чёрный Сегодня, 14:20
          Цитата: svp67
          И главный лозунг толпы будет : "Гюлен придэ, порядок наведэ"...

          Примерно так smile ....а ещё скажут, что Эрдогана им навязал Путин. laughing
          Чёрный
  2. 16112014nk Сегодня, 13:54
    А может быть зря Россия предупредила Эрдогана о перевороте?
    16112014nk
    1. Partyzan Сегодня, 14:26
      Не зря, так бы уже Эрдогана не было, и матрасы б вокруг Сирии воротили как хотели, а так пока с Эрдоганом надо "тепло" дружить hi
      Partyzan
  3. donavi49 Сегодня, 14:00
    Там брекинг-ньювс.

    В Египте бабахи остановили и расстреляли автобус с христианами.
    Attack in Egypt: Gunmen reportedly open fire on bus carrying Coptic Christians in Egypt, killing at least 23
    UPDATE: @AlArabiya_Brk reporting toll of Egypt bus attack now stands at 24 dead, 16 wounded, based on local media.
    donavi49
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:08
      бабахи остановили и расстреляли автобус с христианами.

      Мда...христиане там на положении приговоренных ...в любой момент могут убить исламисткие отморозки.
      Тот же ЛЕХА
  4. Moskovit Сегодня, 14:19
    Ишь какой ретивый пенсионер. На неправедную пенсию и устроил переворот. Видели как и за буйки заплывал, и под стрелой стоял.
    Moskovit
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 14:20
    ... и что далее? гюлен находится в мерикатосии, и его отдавать не собираются... сотрясение воздуха, не более...
    a.s.zzz888
  6. Слон Сегодня, 14:27
    В причастности Гюлена никто и не сомневался. Главное во всем этом то, что за Гюленом стоят американцы.
    Слон
  7. Комментарий был удален.
  8. afrikanez Сегодня, 14:48
    Странно, что турецкая комиссия не написала в своём заключении, что за Гюленом стояли штаты. Вот это был бы окончательный итог и конкретный!
    afrikanez
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