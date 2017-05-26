14:55 26 мая

Африканский беженец получал пособие сразу в 5-ти странах ЕС

В европейской прессе в очередной раз появляются материалы, в которых сообщается, как мигранты из Азии и Африки пытаются пользоваться пробелами европейского миграционного законодательства. Так, один из беженцев из африканского государства Сомали ухитрился встать на миграционный учёт сразу в пяти государствах Европы. Это позволило ему получать сразу пять так называемых мигрантских пособий в странах Евросоюза. Об этом сообщает служба информации Ren .

Для получения пособий в разных странах ему приходилось постоянно «путешествовать» из одной страны в другую. В общей сложности сомалиец получал из общеевропейского бюджета свыше 2 тысяч евро – та сумма, которую зарабатывают отнюдь не все граждане государств ЕС, имея постоянную работу и стабильный доход.

Африканский беженец получал пособие сразу в 5-ти странах ЕС



Аферист из Сомали, ставший таковым благодаря законодательным дырам и отсутствию единой европейской базы мигрантов, в итоге был задержан на немецко-австрийской границе. Он направлялся в Италию, где должен был получить очередное пособие – от итальянской службы поддержки мигрантов.

Европейская пресса отмечает, что среди африканских беженцев растёт процент тех, кто сам себя «трудоустроил» в качестве своеобразного гида. Обычно это человек, который рассказывает представителям новых потоков беженцев о том, где можно разжиться бесплатными обедами, одеждой, как получить ночлег или обойти претензии со стороны полиции в случае правонарушений.

Использованы фотографии: Egyptian Streets
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Комментарии 18

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  1. Partyzan Сегодня, 14:29
    респект, пару тысяч таких сомалийцев и на военный бюджет денег не хватит good
    Partyzan
    1. Чёрный Сегодня, 14:32
      Упс....свидомые заинтересовались laughing
      пару тысяч таких сомалийцев
      Нафига сомалийцев.... в европе свои ушлые хлопцы имеются...тем более они недавно безвиз получили laughing
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 14:34
        свидомые, я думаю, сомалийцев переплюнут, не зря им только туристический безвиз wassat
        Partyzan
        1. Тралл Сегодня, 14:41
          И это та Европа, которая в 90-х запрещала нам пальцем в носу ковыряться? smile
          Тралл
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:36
        Цитата: Чёрный
        в европе свои ушлые хлопцы имеются...тем более они недавно безвиз получили

        Так вже чемоданы пакують ... lol
        bouncyhunter
        1. Александр романов Сегодня, 14:40
          Цитата: bouncyhunter
          Так вже чемоданы пакують

          После оглашения такои инфы,чемоданы пакует ,добрая половина африки laughing
          Александр романов
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:42
            Цитата: Александр романов
            После оглашения такои инфы,чемоданы пакует ,добрая половина африки

            Не поспеют - скакуасам ближе добираться . wink
            bouncyhunter
            1. Incvizitor Сегодня, 14:51
              Африку скорее пустят, там люди цивилизованнее чем скаклы.
              Incvizitor
  2. Machete Сегодня, 14:34
    офигенный миграционный контроль в ЕС. Никто не додумался сделать базу данных на приезжих, которые деньги получают?
    Machete
    1. Чёрный Сегодня, 14:36
      Цитата: Machete
      офигенный эмиграционный контроль в ЕС. Никто не додумался сделать базу данных на приезжих, которые деньги получают?

      Эй, хорош, ..вы тут договоритесь до того, что сегодня ночью, сметая все пограничные кордоны, с паспортами и без,стар и млад, правосеки и гомосеки , в общем свидомые всех мастей и ломанутся в Европу wassat ...ибо единственное, за что всяк укропатриот готов продать нэньку - это сладкое слово ХАЛЯВА!!!
      Чёрный
      1. Machete Сегодня, 14:38
        Вы против?
        Пусть ломятся. И Гейропу под разорят и хаоса чутка внесут. Чтобы тем жизнь мёдом уж так сильно не казалась.
        Machete
    2. сибиралт Сегодня, 14:40
      И что это даст? Привезет с собой из Африки несколько паспортов и в каждом фото негра. Попробуй разберись? bully
      сибиралт
    3. barclay Сегодня, 14:47
      Прикольно! Валюта единая, а распоряжаются ею как попало... Евросоюз - самый цивилизованный союз в мире! Для каклов там будет раздолье...
      barclay
  3. VALERIK_097 Сегодня, 14:36
    М-да ,в миграционных службах стран ЕС- лошары работают.
    Эта схема , лет 6 как работает.Только сейчас спохватились.
    VALERIK_097
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 14:36
    ... не ученик-ли Мавроди?... laughing
    a.s.zzz888
    1. Александр романов Сегодня, 14:44
      Цитата: a.s.zzz888
      ... не ученик-ли Мавроди?..

      Аль Ахмед-Ибрагим-Абу-Альвар -мароди ибн Хусеин
      Александр романов
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:46
        Александр романов

        Аль Ахмед-Ибрагим-Абу-Альвар -мароди ибн Хусеин

        ... способный хлопец, ничего не скажешь
        a.s.zzz888
  5. NUR Сегодня, 14:41
    У украинок по несколько паспортов на свою и мужа фамилию, можно получать в два раза больше.
    NUR
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