Африканский беженец получал пособие сразу в 5-ти странах ЕС
В европейской прессе в очередной раз появляются материалы, в которых сообщается, как мигранты из Азии и Африки пытаются пользоваться пробелами европейского миграционного законодательства. Так, один из беженцев из африканского государства Сомали ухитрился встать на миграционный учёт сразу в пяти государствах Европы. Это позволило ему получать сразу пять так называемых мигрантских пособий в странах Евросоюза. Об этом сообщает служба информации Ren .
Для получения пособий в разных странах ему приходилось постоянно «путешествовать» из одной страны в другую. В общей сложности сомалиец получал из общеевропейского бюджета свыше 2 тысяч евро – та сумма, которую зарабатывают отнюдь не все граждане государств ЕС, имея постоянную работу и стабильный доход.
Аферист из Сомали, ставший таковым благодаря законодательным дырам и отсутствию единой европейской базы мигрантов, в итоге был задержан на немецко-австрийской границе. Он направлялся в Италию, где должен был получить очередное пособие – от итальянской службы поддержки мигрантов.
Европейская пресса отмечает, что среди африканских беженцев растёт процент тех, кто сам себя «трудоустроил» в качестве своеобразного гида. Обычно это человек, который рассказывает представителям новых потоков беженцев о том, где можно разжиться бесплатными обедами, одеждой, как получить ночлег или обойти претензии со стороны полиции в случае правонарушений.
Для получения пособий в разных странах ему приходилось постоянно «путешествовать» из одной страны в другую. В общей сложности сомалиец получал из общеевропейского бюджета свыше 2 тысяч евро – та сумма, которую зарабатывают отнюдь не все граждане государств ЕС, имея постоянную работу и стабильный доход.
Аферист из Сомали, ставший таковым благодаря законодательным дырам и отсутствию единой европейской базы мигрантов, в итоге был задержан на немецко-австрийской границе. Он направлялся в Италию, где должен был получить очередное пособие – от итальянской службы поддержки мигрантов.
Европейская пресса отмечает, что среди африканских беженцев растёт процент тех, кто сам себя «трудоустроил» в качестве своеобразного гида. Обычно это человек, который рассказывает представителям новых потоков беженцев о том, где можно разжиться бесплатными обедами, одеждой, как получить ночлег или обойти претензии со стороны полиции в случае правонарушений.
Использованы фотографии: Egyptian Streets
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