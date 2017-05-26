В Египте обстрелян автобус с христианами. Погибли более 20 человек
По меньшей мере 23 человека погибли, 25 получили ранения при нападении на автобус с христианами-коптами в провинции Эль-Минья на юге Египта, передает канал RT сообщение портала «Аль-Масри аль-Яум».
Нападение совершено неподалеку от монастыря Святого Самуила.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В частности, приехал руководитель управления безопасности провинции Эль-Минья.
Полиция полагает, что совершившие это преступление боевики ожидали автобус в заранее устроенной засаде.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Нападение совершено неподалеку от монастыря Святого Самуила.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В частности, приехал руководитель управления безопасности провинции Эль-Минья.
Полиция полагает, что совершившие это преступление боевики ожидали автобус в заранее устроенной засаде.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Использованы фотографии: https://twitter.com/ETFsNI
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