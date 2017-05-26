14:54 26 мая

В Египте обстрелян автобус с христианами. Погибли более 20 человек

По меньшей мере 23 человека погибли, 25 получили ранения при нападении на автобус с христианами-коптами в провинции Эль-Минья на юге Египта, передает канал RT сообщение портала «Аль-Масри аль-Яум».

В Египте обстрелян автобус с христианами. Погибли более 20 человек


Нападение совершено неподалеку от монастыря Святого Самуила.


На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В частности, приехал руководитель управления безопасности провинции Эль-Минья.



Полиция полагает, что совершившие это преступление боевики ожидали автобус в заранее устроенной засаде.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Использованы фотографии: https://twitter.com/ETFsNI
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Комментарии 10

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  1. Partyzan Сегодня, 14:36
    Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение
    БОГ не фраер, он все видит, сочувствую
    Partyzan
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:44
      Ушлёпки недоделанные ! am Соболезнования родным и близким погибших , раненым - скорейшего выздоровления .
      bouncyhunter
  2. Арон Заави Сегодня, 14:37
    Жуть какая.
    Арон Заави
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 14:44
    ... смотрел по ТВ эту инфу... опять Египет... и НИ КАКОЙ ГАРАНТИИ безопасности...
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:47
      Цитата: a.s.zzz888
      опять Египет... и НИ КАКОЙ ГАРАНТИИ безопасности...

      Вот и едь туда отдыхать - неизвестно как вернёшься : целиком и на своих двоих или в цинковой коробке ...
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:49
        Вот и едь туда отдыхать - неизвестно как вернёшься : целиком и на своих двоих или в цинковой коробке ...

        ... упаси, Господи, ехать туда... уж лучше дома в море пополаскаться...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:52
          Цитата: a.s.zzz888
          уж лучше дома в море пополаскаться...

          Есть определённая категория граждан , которым Египет подавай - хоть ты тресни .
          bouncyhunter
  4. Incvizitor Сегодня, 14:47
    Может и правильно, что для наших Египет не открывают, там на безопасность всем наплевать, что на дорогах автобусы бьются постоянно, что в аэропортах проходной двор, в конце концов для любителей пустынь есть Тунис.
    Incvizitor
  5. Ныробский Сегодня, 14:48
    Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются

    США никогда на себя ответственность и не брали. В одном случае столкнули лбами суннитов и шиитов, раздув пламя противоречий, теперь вот стараются устроить бойню между христианами и мусульманами.
    Ныробский
  6. профессор Сегодня, 14:49
    Достали это онижедети. Надеюсь Асиси наведет порядок иначе в Египте не останется ни одного христианина. На самом деле на всем БВ не будет христиан уже очень скоро.
    профессор
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