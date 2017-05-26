СБУ в Харькове задержала "агентов российских спецслужб" с брошюрами ЖКХ ЛДПР
Пресс-служба СБУ сообщает о задержании в Харьковской области группы лиц, которые якобы были причастны к деятельности российских спецслужб. Речь идёт о пятерых гражданах Украины – жителях Харьковской и Киевской областей – в возрасте от 30 до 60 лет. Из сообщения украинского ведомства:
В СБУ заявляют, что все пятеро на момент операции находились в Харькове и у задержанных на местах проживания якобы обнаружено оружие, боеприпасы, наркотики, документы на право владения производственной собственностью, а также (внимание!) «литература известной российской политической структуры».
Если учесть, что к российским «политическим структурам» на майданной Украине причисляются даже такие организации как детские телеканалы и компании, владеющие правами на социальные сети, то можно делать соответствующие выводы и об «обнаруженной литературе». Это при учёте того, что украинская сторона постоянно высмеивает публикации в отдельных российских СМИ, когда объявляется, что у кого-то из предполагаемых диверсантов или же на месте преступления обнаруживается «визитка Яроша».
А вот и фото той самой «запрещённой литературы», представленное СБУ. Среди брошюр от «российских спецслужб» и брошюра с программой ЖКХ ЛДПР...
В комментариях к публикации СБУ пользователи высмеяли заявления о причастности задержанных к деятельности российских спецслужб. Из пользовательского комментария на украинском сайте «Корреспондент» :
Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники использовали удостоверения членов общественной организации, которые по внешним признакам похожи на удостоверения правоохранителей. Сотрудники спецслужбы установили их причастность к нескольким фактам похищения жителей региона для вымогательства денег или переоформления имущества. По информации СБУ, действия группировки координировались спецслужбами РФ для дестабилизации обстановки на территории региона.
В СБУ заявляют, что все пятеро на момент операции находились в Харькове и у задержанных на местах проживания якобы обнаружено оружие, боеприпасы, наркотики, документы на право владения производственной собственностью, а также (внимание!) «литература известной российской политической структуры».
Если учесть, что к российским «политическим структурам» на майданной Украине причисляются даже такие организации как детские телеканалы и компании, владеющие правами на социальные сети, то можно делать соответствующие выводы и об «обнаруженной литературе». Это при учёте того, что украинская сторона постоянно высмеивает публикации в отдельных российских СМИ, когда объявляется, что у кого-то из предполагаемых диверсантов или же на месте преступления обнаруживается «визитка Яроша».
А вот и фото той самой «запрещённой литературы», представленное СБУ. Среди брошюр от «российских спецслужб» и брошюра с программой ЖКХ ЛДПР...
В комментариях к публикации СБУ пользователи высмеяли заявления о причастности задержанных к деятельности российских спецслужб. Из пользовательского комментария на украинском сайте «Корреспондент» :
В Николаеве задержан местный алкоголик Дмитро Калына за оправление малой нужды на мачты городского освещения. По данным СБУ, его действия координировались спецслужбами РФ. С целью дестабилизации обстановки в городе.
Использованы фотографии: ssu.gov.ua
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