17:09 26 мая

СБУ в Харькове задержала "агентов российских спецслужб" с брошюрами ЖКХ ЛДПР

Пресс-служба СБУ сообщает о задержании в Харьковской области группы лиц, которые якобы были причастны к деятельности российских спецслужб. Речь идёт о пятерых гражданах Украины – жителях Харьковской и Киевской областей – в возрасте от 30 до 60 лет. Из сообщения украинского ведомства:
Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники использовали удостоверения членов общественной организации, которые по внешним признакам похожи на удостоверения правоохранителей. Сотрудники спецслужбы установили их причастность к нескольким фактам похищения жителей региона для вымогательства денег или переоформления имущества. По информации СБУ, действия группировки координировались спецслужбами РФ для дестабилизации обстановки на территории региона.


В СБУ заявляют, что все пятеро на момент операции находились в Харькове и у задержанных на местах проживания якобы обнаружено оружие, боеприпасы, наркотики, документы на право владения производственной собственностью, а также (внимание!) «литература известной российской политической структуры».




Если учесть, что к российским «политическим структурам» на майданной Украине причисляются даже такие организации как детские телеканалы и компании, владеющие правами на социальные сети, то можно делать соответствующие выводы и об «обнаруженной литературе». Это при учёте того, что украинская сторона постоянно высмеивает публикации в отдельных российских СМИ, когда объявляется, что у кого-то из предполагаемых диверсантов или же на месте преступления обнаруживается «визитка Яроша».

А вот и фото той самой «запрещённой литературы», представленное СБУ. Среди брошюр от «российских спецслужб» и брошюра с программой ЖКХ ЛДПР...

СБУ в Харькове задержала "агентов российских спецслужб" с брошюрами ЖКХ ЛДПР


В комментариях к публикации СБУ пользователи высмеяли заявления о причастности задержанных к деятельности российских спецслужб. Из пользовательского комментария на украинском сайте «Корреспондент» :
В Николаеве задержан местный алкоголик Дмитро Калына за оправление малой нужды на мачты городского освещения. По данным СБУ, его действия координировались спецслужбами РФ. С целью дестабилизации обстановки в городе.

Использованы фотографии: ssu.gov.ua
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Комментарии 25

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  1. Тралл Сегодня, 15:09
    ЖКХ покруче ФСБ будет структура smile
    Тралл
    1. НасРать Сегодня, 15:12
      Интересно много комментов будет по этой "теме"?
      НасРать
      1. Тралл Сегодня, 15:14
        Цитата: НасРать
        Интересно много комментов будет по этой "теме"?

        Без Вашего на один меньше было бы smile
        Тралл
        1. Невский_ЗУ Сегодня, 15:25
          А вот как наши спесцлужбы работают. Знаю, что не все могут отслеживать региональные СМИ. Даю картинку из Крыма yes :
          Невский_ЗУ
      2. Чёрный Сегодня, 15:16
        Спалились на красных кроссовках и крошках от тульского пряника в карманах laughing
        Чёрный
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:13
      Цитата: Тралл
      ЖКХ покруче ФСБ будет структура smile

      Угу , этим зверям даже оружие не дают , только вот такие противопехотные мины... lol
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 15:37
        А батальоны ЖКХ формируются иностранными легионерами
        pvv113
      2. cniza Сегодня, 16:44
        Сейчас Жириновский им устроит...
        cniza
    3. Alikos Сегодня, 16:55
      Цитата: Тралл
      ЖКХ покруче ФСБ будет структура smile
      [thumb


      Это КГБ в их воспаленном сознании
      Alikos
  2. Machete Сегодня, 15:13
    А на Украине действует партия ЛДПР?
    Её агенты ходят и агитируют за неё на выборах в Раду?
    Свидетелей Иеговых тоже сажают?
    Machete
    1. Тралл Сегодня, 15:16
      На следующих выборах в раду победит именно партия ЖКХ ЛДПР smile
      Тралл
      1. Аскет Сегодня, 16:46
        Цитата: Тралл
        На следующих выборах в раду победит именно партия ЖКХ ЛДПР

        Победит партия «За життя» Рабиновича.
        В расстановку привычных политических фигур втиснулся выходец из "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович и его новая партия "За життя". Согласно данным совместного опроса, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, за Рабиновича проголосовали бы 5,9% респондентов. В то же время, партия "За життя" набрала бы 7,1%, опережая ту же "Свободу" с 5,9% сторонников. В начале октября 2016 года КМИС публиковал данные, согласно которым при имитации выборов партия "За Життя" набрала бы 5,3% голосов избирателей.

        Рабинович и партия "За Життя": откуда рейтинг? Мнения экспертов

        Рабинович -президент Украины это достойный финал революции гидности.
        - Фима, ты слышал свежий одесский анекдот?
        - А шо такое?
        - Рабинович таки решил баллотироваться в президенты Украины! laughing
        Аскет
    2. Чёрный Сегодня, 15:19
      Боюсь представить, что такого написал в своей агитке Жириновский, что агенты кремля используют ее как руководство по дестабилизации на Украине. wassat
      Чёрный
  3. polev66 Сегодня, 15:14
    чето даже уже ржать не охота, до такой степени маразм укров надоел
    polev66
  4. Machete Сегодня, 15:17
    Наконец-то, спалили контору. Жирик - агент Кремля и его партия вмешивается в выборы в других странах. А американцы хакеров ищут!
    Пусть у Трампа книжицу с буквами "ЛДПР" поищут.
    Machete
    1. Тралл Сегодня, 15:18
      Пора уже Трампу подкинуть визитку Жириновского smile
      А лучше Путина
      Тралл
  5. RealTor Сегодня, 15:20
    Цуко, даже наши ЖКХ им жить не дают))))
    ЖКХаку на гиляку)))
    RealTor
    1. Partyzan Сегодня, 16:05
      давно пора, что б не борзели laughing
      Partyzan
  6. Б.Т.В. Сегодня, 15:30
    Да уж- сплошное" ЖКХакерство".
    Б.Т.В.
  7. dsm100 Сегодня, 15:32
    Ага. а еще в рюкзаке были матрешки, русская водка и портрет Путина.... Дибилоиды
    dsm100
  8. LÄRZ Сегодня, 15:39
    и брошюра с программой ЖКХ ЛДПР...
    Всё, "спалился" Владимир Вольфович, однозначно! Как жить то после такого провала?! wassat По всему видать, что СБУшники курс бредологии окончили на "отлично".
    LÄRZ
  9. oldzek Сегодня, 16:00
    всё как всегда!пили водку из ведерного самовара под развесистой клюквой,бренчали на балалайке,ну и попались на глаза бдительным панам из СБУ.ничего интересного.
    oldzek
  10. Градиент 3 Сегодня, 16:16
    Смешно...
    Еще..не слышно...
    Что на Украине...Задержали людей...
    С партией...
    Туалетной бумаги...Производства Ростова на Дону?
    Градиент 3
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 16:19
    Что то уже не смешно даже, а грустно ...Когда наведем порядок на Украине, там думаю созовем всемирный конгресс психиатров для изучения этого феномена..!
    ОТДЕЛ
  12. Принц_Пенсии Сегодня, 16:53
    Погода хорошая. Птички поют. Весна идет.
    Принц_Пенсии
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