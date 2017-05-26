СБУ в Харькове задержала "агентов российских спецслужб" с брошюрами ЖКХ ЛДПР

Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники использовали удостоверения членов общественной организации, которые по внешним признакам похожи на удостоверения правоохранителей. Сотрудники спецслужбы установили их причастность к нескольким фактам похищения жителей региона для вымогательства денег или переоформления имущества. По информации СБУ, действия группировки координировались спецслужбами РФ для дестабилизации обстановки на территории региона.

В Николаеве задержан местный алкоголик Дмитро Калына за оправление малой нужды на мачты городского освещения. По данным СБУ, его действия координировались спецслужбами РФ. С целью дестабилизации обстановки в городе.