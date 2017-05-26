Сирийская армия близка к окончательному разгрому ИГ в провинции Алеппо
Сирийские правительственные силы провели успешную операцию в провинции Алеппо. В результате этой операции сирийские войска освободили от боевиков населённый пункт Суккария и приблизились на расстояние около 3-х км к главному укреплённому району террористов ИГ (ДАИШ*запрещено в РФ) – городу Маскана. При этом отмечается, что ещё накануне было отмечено массовое бегство игиловцев из этого города.
Командование ВС САР называет грядущую операцию по освобождению Масканы завершающим шагом по разгрому ИГ в провинции Алеппо.
К штурму Масканы готовятся приступить элитные подразделения сирийской Республиканской гвардии при поддержке бронетанковых подразделений.
На этом направлении у ИГ (*) сохраняется достаточно крупная группировка сил, несмотря на отход нескольких сотен террористов. В распоряжении игиловцев, если анализировать ситуации по публикуемым ими фотографиям, имеются миномёты, пикапы с зенитными установками и крупнокалиберными пулемётами и даже танки.
Портал AMN отмечает, что территории, которые демонстрируются на кадрах, сделанных игиловцами, за последние несколько часов уже перешли к САА.
Сегодня же сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков город Аль-Бусира, расположенный к юго-западу от Пальмиры.
Командование ВС САР называет грядущую операцию по освобождению Масканы завершающим шагом по разгрому ИГ в провинции Алеппо.
К штурму Масканы готовятся приступить элитные подразделения сирийской Республиканской гвардии при поддержке бронетанковых подразделений.
На этом направлении у ИГ (*) сохраняется достаточно крупная группировка сил, несмотря на отход нескольких сотен террористов. В распоряжении игиловцев, если анализировать ситуации по публикуемым ими фотографиям, имеются миномёты, пикапы с зенитными установками и крупнокалиберными пулемётами и даже танки.
Портал AMN отмечает, что территории, которые демонстрируются на кадрах, сделанных игиловцами, за последние несколько часов уже перешли к САА.
Сегодня же сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков город Аль-Бусира, расположенный к юго-западу от Пальмиры.
Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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