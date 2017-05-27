В кузнице кадров Сегодня, 06:08 Танки Т-62 из состава 101-го учебного танкового полка Группы Советских войск в Германии на учебных занятиях; ~ начало 70-х гг. Первоисточник: http://477768.livejournal.com/4766043.html 2 Группа Советских Войск в Германии. ГСВГ Альбом 39-го Томского пехотного полка Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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