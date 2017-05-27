10:12 27 мая

В кузнице кадров

Танки Т-62 из состава 101-го учебного танкового полка Группы Советских войск в Германии на учебных занятиях; ~ начало 70-х гг.

В кузнице кадров














Первоисточник: http://477768.livejournal.com/4766043.html


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Комментарии 1

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  1. Сакмагон Сегодня, 07:17
    А на последнем фото, похоже, мой отец!!! Вот это номер! Я у него такого фото и не видел. А сам он - один в один!!! Воистину, Земля круглая...
    Тогда это ГСВГ 1968-1973 г.г. Высылаю ссылку, пусть разбирается, он - не он... hi hi hi
    Сакмагон
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