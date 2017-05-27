75 лет авиабазе Хотилово. Фоторепортаж

20 мая 2017 г. на авиабазе Хотилово (Тверская область) состоялось торжественное мероприятие по случаю 75-летия создания . Ныне на аэродроме базируется 790-й истребительный авиационный полк (две эскадрильи МиГ-31 и одна эскадрилья Су-27) . Гости могли лицезреть также боевые самолеты МиГ-29 ( 14-й гв.иап Курская область) и Су-34 ( 47-й бап Воронежская область)