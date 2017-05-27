Танки халифата: от «Мастерской» до «Фермы»

Внутри мастерской: T-72 на заднем плане, T-55 с северокорейской FCS будет модернизироваться халифатом до T-55 «Призрак»,Этот Т-72 получил очень «чистый» двигательT-72 "Урал" движения Jaish Al-IslamНичего не пропадает впустую в «Мастерской»!Подробный обзор танка T-72 с номером "329"Детальный обзор танка T-72 «Призрак» с номером «311», от мастерской до поляМногие танки халифата T-55 на разных этапах во время его обновления до «Призрака» внутри «Мастерской». Материал, который покрывает верхнюю часть, представляет собой толстую натуральную кожу, чтобы сделать танки невидимыми для ИК-камер.125-мм M88 осколочно-фугасные снаряды, захваченные на складах боеприпасов САА северо-восточнее ПальмирыНа телефоне обнаружено, по-видимому то, что является руководством по снарядам для танков T-55 \ 62 \ 72. Небезынтересно, что халифат идентефицировал 100-мм снаряд 3UBK10M с управляемой ракетой 9M117M как «освещенный круг»!Еще один интересный снаряд - это 125 мм M88 HEATи 125-мм БM44 APFSDS-Tмного других 100\115\125-мм снарядов для танков T-55\62\72Хранилище боеприпасов в «Мастерской»!После того, как мастерская, по крайней мере, дважды попала под удар, некоторые танки были перемещены на новое место,Мы видим знаменитый T-72АВ халифата, другой T-72АВ, 3 T-72 "Урал" и один T-55Еще один большой сюрприз - самодельное взрывное устройство Tank-Borne Explosive Device (TBIED), Халифат использовал такие TBIED, но этот получил еще и башню! Мы смогли идентифицировать его как Т-55 благодаря командирскому прицелу.И последнее фото известного T-72АВ, уничтоженным в восточной Пальмире.