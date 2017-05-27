Танки халифата: от «Мастерской» до «Фермы»
Сегодня мы заглянем в знаменитую танковую «Мастерскую» халифата. Источником фотографий является мобильный телефон боевика халифата, который был убит в восточной Пальмире неделю назад, он был одним из главных работников «Мастерской», а затем "Ферме"!
Мы начинаем со знаменитого T-72АВ с флагом халифата.
Внутри мастерской: T-72 на заднем плане, T-55 с северокорейской FCS будет модернизироваться халифатом до T-55 «Призрак»,
Этот Т-72 получил очень «чистый» двигатель
T-72 "Урал" движения Jaish Al-Islam
Ничего не пропадает впустую в «Мастерской»!
Подробный обзор танка T-72 с номером "329"
Детальный обзор танка T-72 «Призрак» с номером «311», от мастерской до поля
Многие танки халифата T-55 на разных этапах во время его обновления до «Призрака» внутри «Мастерской». Материал, который покрывает верхнюю часть, представляет собой толстую натуральную кожу, чтобы сделать танки невидимыми для ИК-камер.
125-мм M88 осколочно-фугасные снаряды, захваченные на складах боеприпасов САА северо-восточнее Пальмиры
На телефоне обнаружено, по-видимому то, что является руководством по снарядам для танков T-55 \ 62 \ 72. Небезынтересно, что халифат идентефицировал 100-мм снаряд 3UBK10M с управляемой ракетой 9M117M как «освещенный круг»!
Еще один интересный снаряд - это 125 мм M88 HEAT
и 125-мм БM44 APFSDS-T
много других 100\115\125-мм снарядов для танков T-55\62\72
Хранилище боеприпасов в «Мастерской»!
После того, как мастерская, по крайней мере, дважды попала под удар, некоторые танки были перемещены на новое место,
Мы видим знаменитый T-72АВ халифата, другой T-72АВ, 3 T-72 "Урал" и один T-55
Еще один большой сюрприз - самодельное взрывное устройство Tank-Borne Explosive Device (TBIED), Халифат использовал такие TBIED, но этот получил еще и башню! Мы смогли идентифицировать его как Т-55 благодаря командирскому прицелу.
И последнее фото известного T-72АВ, уничтоженным в восточной Пальмире.
Мы начинаем со знаменитого T-72АВ с флагом халифата.
Внутри мастерской: T-72 на заднем плане, T-55 с северокорейской FCS будет модернизироваться халифатом до T-55 «Призрак»,
Этот Т-72 получил очень «чистый» двигатель
T-72 "Урал" движения Jaish Al-Islam
Ничего не пропадает впустую в «Мастерской»!
Подробный обзор танка T-72 с номером "329"
Детальный обзор танка T-72 «Призрак» с номером «311», от мастерской до поля
Многие танки халифата T-55 на разных этапах во время его обновления до «Призрака» внутри «Мастерской». Материал, который покрывает верхнюю часть, представляет собой толстую натуральную кожу, чтобы сделать танки невидимыми для ИК-камер.
125-мм M88 осколочно-фугасные снаряды, захваченные на складах боеприпасов САА северо-восточнее Пальмиры
На телефоне обнаружено, по-видимому то, что является руководством по снарядам для танков T-55 \ 62 \ 72. Небезынтересно, что халифат идентефицировал 100-мм снаряд 3UBK10M с управляемой ракетой 9M117M как «освещенный круг»!
Еще один интересный снаряд - это 125 мм M88 HEAT
и 125-мм БM44 APFSDS-T
много других 100\115\125-мм снарядов для танков T-55\62\72
Хранилище боеприпасов в «Мастерской»!
После того, как мастерская, по крайней мере, дважды попала под удар, некоторые танки были перемещены на новое место,
Мы видим знаменитый T-72АВ халифата, другой T-72АВ, 3 T-72 "Урал" и один T-55
Еще один большой сюрприз - самодельное взрывное устройство Tank-Borne Explosive Device (TBIED), Халифат использовал такие TBIED, но этот получил еще и башню! Мы смогли идентифицировать его как Т-55 благодаря командирскому прицелу.
И последнее фото известного T-72АВ, уничтоженным в восточной Пальмире.
Автор: Диана МихайловаПервоисточник: http://diana-mihailova.livejournal.com/651468.html
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