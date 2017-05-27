Посещение перуанского военного авиационного ремонтного завода SEMAN Perú SAC
Во время проведения 6-й выставки оборонных технологий SITDEF-2017 в Перу состоялось посещение перуанского военного авиационного ремонтного завода SEMAN Perú SAC (аббревиатура SEMAN от Servicio de Mantenimiento) в Лиме на аэродроме Лас-Пальмас. Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием самолетов, стоящих на вооружении военно-воздушных сил cтраны.
История предприятия началась в 1933 году, когда руководство Перу договорилось с итальянской авиастроительной компанией Caproni о создании авиационного сборочного производства. Завод начал действовать на Лас-Пальмас в 1936 году, однако начало Второй мировой войны помешало его развитию. С 1956 года на основе бывшего предприятия Caproni была создана служба обслуживания и ремонта авиационной техники ВВС Перу (SEMAN). Сегодня SEMAN Perú SAC выполняет ремонт и обслуживание состоящих на вооружении ВВС Перу таких самолетов, как Су-22 и Су-25, Dassault Mirage 2000 и Lockheed L-100 (коммерческий вариант самолета С-130 Hercules). Также завод способен выполнять капитальный ремонт шасси самолетов Boeing 737 и Boeing 767. В последнее время, помимо прочего, предприятие вместе c южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) организовало сборку турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов KAI KT-1P, а также ведет сборку американских легких поршневых самолетов AMD CH-2000 Antarqui.
Предлагаем вашему вниманию небольшой фотоотчет с посещения завода.
Подготовленный предприятием SEMAN PERÚ SAC в качестве музейного экспоната бомбардировщик Douglas B-26C Invader. 20 таких самолетов были получены из США в 1954-1960 годах и эксплуатировались в ВВС Перу до 1975 года (c) bmpd
Mirage 2000, Су-22 и другая авиатехника (в том числе музейная) в очереди на покраску (с) bmpd
Один из перуанских штурмовиков Су-25УБК, находящихся в ремонте на предприятии SEMAN PERÚ. ВВС Перу приобрели 18 самолетов Су-25, включая 10 Су-25K и 8 Су-25УБК, в 1996 году из наличия ВВС Белоруссии по контракту с "Белтехэкспортом" (вместе с 18 истребителями МиГ-29). Самолеты Су-25 в ВВС Перу входят в состав 112-й эскадрильи 11-й авиационной группы, дислоцирующейся на авиабазе El Patо (провинция Талара) (c) bmpd
Перуанские инженеры за работой по ремонту Су-25УБК (с) bmpd
Предприятие, как устверждается, выполняет весь комплекс работ по ремонту Су-25, за исключением ремонта двигателя и шасси.
В ближайшее время планируется визит делегации перуанских ВВС на один из российских авиаремонтных заводов для приемки двигателей Р-95Ш для Су-25 после окончания ремонта.
До конца 2017 года предприятие SEMAN планирует сдать ВВС Перу три отремонтированных Су-25.
По заявлениям перуанцев, они сталкиваются с большими проблемами при поддержании летной годности парка истребителей МиГ-29 ВВС Перу из-за недостаточной кооперативности РСК "МиГ".
Директор Центра АСТ Руслан Пухов демонстрирует элемент фюзеляжа самолета Су-25УБК, изготовленный на предприятии SEMAN PERÚ (с) bmpd
Всего на предприятии SEMAN PERÚ сейчас проходят ремонт 12 штурмовиков Су-25К и УБК. Десять из них размещены в цехе, один на стоянке и один экспонировался на выставке SITDEF-2017 в Лиме.
SEMAN PERÚ освоило ремонт шасси пассажирских самолетов. Одним из клиентов является компания "Аэрофлот" (c) bmpd.
Помимо ремонта, SEMAN PERÚ занимается изготовлением части комплектующих для организованного здесь сборкой для ВВС Перу южнокорейского турбовинтового учебно-тренировочного самолета KAI KT-1P (c) bmpd
История предприятия началась в 1933 году, когда руководство Перу договорилось с итальянской авиастроительной компанией Caproni о создании авиационного сборочного производства. Завод начал действовать на Лас-Пальмас в 1936 году, однако начало Второй мировой войны помешало его развитию. С 1956 года на основе бывшего предприятия Caproni была создана служба обслуживания и ремонта авиационной техники ВВС Перу (SEMAN). Сегодня SEMAN Perú SAC выполняет ремонт и обслуживание состоящих на вооружении ВВС Перу таких самолетов, как Су-22 и Су-25, Dassault Mirage 2000 и Lockheed L-100 (коммерческий вариант самолета С-130 Hercules). Также завод способен выполнять капитальный ремонт шасси самолетов Boeing 737 и Boeing 767. В последнее время, помимо прочего, предприятие вместе c южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) организовало сборку турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов KAI KT-1P, а также ведет сборку американских легких поршневых самолетов AMD CH-2000 Antarqui.
Предлагаем вашему вниманию небольшой фотоотчет с посещения завода.
Подготовленный предприятием SEMAN PERÚ SAC в качестве музейного экспоната бомбардировщик Douglas B-26C Invader. 20 таких самолетов были получены из США в 1954-1960 годах и эксплуатировались в ВВС Перу до 1975 года (c) bmpd
Mirage 2000, Су-22 и другая авиатехника (в том числе музейная) в очереди на покраску (с) bmpd
Один из перуанских штурмовиков Су-25УБК, находящихся в ремонте на предприятии SEMAN PERÚ. ВВС Перу приобрели 18 самолетов Су-25, включая 10 Су-25K и 8 Су-25УБК, в 1996 году из наличия ВВС Белоруссии по контракту с "Белтехэкспортом" (вместе с 18 истребителями МиГ-29). Самолеты Су-25 в ВВС Перу входят в состав 112-й эскадрильи 11-й авиационной группы, дислоцирующейся на авиабазе El Patо (провинция Талара) (c) bmpd
Перуанские инженеры за работой по ремонту Су-25УБК (с) bmpd
Предприятие, как устверждается, выполняет весь комплекс работ по ремонту Су-25, за исключением ремонта двигателя и шасси.
В ближайшее время планируется визит делегации перуанских ВВС на один из российских авиаремонтных заводов для приемки двигателей Р-95Ш для Су-25 после окончания ремонта.
До конца 2017 года предприятие SEMAN планирует сдать ВВС Перу три отремонтированных Су-25.
По заявлениям перуанцев, они сталкиваются с большими проблемами при поддержании летной годности парка истребителей МиГ-29 ВВС Перу из-за недостаточной кооперативности РСК "МиГ".
Директор Центра АСТ Руслан Пухов демонстрирует элемент фюзеляжа самолета Су-25УБК, изготовленный на предприятии SEMAN PERÚ (с) bmpd
Всего на предприятии SEMAN PERÚ сейчас проходят ремонт 12 штурмовиков Су-25К и УБК. Десять из них размещены в цехе, один на стоянке и один экспонировался на выставке SITDEF-2017 в Лиме.
SEMAN PERÚ освоило ремонт шасси пассажирских самолетов. Одним из клиентов является компания "Аэрофлот" (c) bmpd.
Помимо ремонта, SEMAN PERÚ занимается изготовлением части комплектующих для организованного здесь сборкой для ВВС Перу южнокорейского турбовинтового учебно-тренировочного самолета KAI KT-1P (c) bmpd
Первоисточник: http://bmpd.livejournal.com/2626422.html
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