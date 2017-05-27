Во время проведения 6-й выставки оборонных технологий SITDEF-2017 в Перу состоялось посещение перуанского военного авиационного ремонтного завода SEMAN Perú SAC (аббревиатура SEMAN от Servicio de Mantenimiento) в Лиме на аэродроме Лас-Пальмас. Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием самолетов, стоящих на вооружении военно-воздушных сил cтраны.История предприятия началась в 1933 году, когда руководство Перу договорилось с итальянской авиастроительной компанией Caproni о создании авиационного сборочного производства. Завод начал действовать на Лас-Пальмас в 1936 году, однако начало Второй мировой войны помешало его развитию. С 1956 года на основе бывшего предприятия Caproni была создана служба обслуживания и ремонта авиационной техники ВВС Перу (SEMAN). Сегодня SEMAN Perú SAC выполняет ремонт и обслуживание состоящих на вооружении ВВС Перу таких самолетов, как Су-22 и Су-25, Dassault Mirage 2000 и Lockheed L-100 (коммерческий вариант самолета С-130 Hercules). Также завод способен выполнять капитальный ремонт шасси самолетов Boeing 737 и Boeing 767. В последнее время, помимо прочего, предприятие вместе c южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) организовало сборку турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов KAI KT-1P, а также ведет сборку американских легких поршневых самолетов AMD CH-2000 Antarqui.Предлагаем вашему вниманию небольшой фотоотчет с посещения завода.